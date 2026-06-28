Antena 3 CNN Politică Siegfried Mureşan, replică pentru social-democrați: „Pentru pesediști, Europa nu este ceva bun, pozitiv, spre care aspiră”

Siegfried Mureşan, replică pentru social-democrați: „Pentru pesediști, Europa nu este ceva bun, pozitiv, spre care aspiră”

R.M.
<1 minut de citit Publicat la 17:42 28 Iun 2026 Modificat la 17:42 28 Iun 2026
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Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL. Sursa foto: Facebook/Siegfried Muresan

Siegfried Mureşan, propus de PNL, USR şi UDMR pentru funcţia de prim-ministru, i-a criticat, duminică, pe social-democraţi, despre care spune că pentru ei „Europa nu este ceva bun, pozitiv”.

„Faptul că pesediştii au o problemă cu lunga mea experienţă europeană confirmă că, pentru ei, Europa nu este ceva bun, pozitiv, spre care aspiră. Ei nu înţeleg că Europa ne face mai puternici, că suntem parte a culturii şi a civilizaţiei europene. În inima lor, mulţi politicieni PSD sunt anti-europeni”, a scris Siegfried Mureşan pe Facebook.

Potrivit acestuia, social-democraţilor „nu le plac regulile, nu le plac legile, nu le place transparenţa”.

„De aceea se şi simt atât de bine alături de AUR. PSD-ul va ţine mereu România la marginea Europei. Eu cred că România merită să fie în mijlocul Europei”, a adăugat europarlamentarul Siegfried Mureşan.

Reacția acestuia vine după ce primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, l-a criticat, spunând că „nu știe cum se trăiește în
România”.

„Domnul Bolojan vrea să ne propună un prim-ministru care habar n-are cum se trăiește în România. Românii o să-și scrântească limba până o să-i pronunțe numele.

Siegfried Mureșan, specialist în absorbția de fonduri europene. Cred că a absorbit doar salariul de europarlamentar”, declarat Olguța Vasilescu sâmbătă.

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Etichete: Siegfrid Mureșan premier replica PSD

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