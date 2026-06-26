Antena 3 CNN Politică Siegfried Mureșan, după eșecul de la Cotroceni: PNL nu îl va vota pe Sorin Grindeanu

Siegfried Mureșan, după eșecul de la Cotroceni: PNL nu îl va vota pe Sorin Grindeanu

M.P.
<1 minut de citit Publicat la 20:19 26 Iun 2026 Modificat la 20:19 26 Iun 2026
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Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan / sursă foto: Facebook/ Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcţia de premier, a anunţat, pe Facebook, motivele pentru care liberalii nu-l susţin pe Sorin Grindeanu ca prim ministru.

"Partidul Național Liberal nu îl va susține — și nici nu a spus vreodată că îl va susține — pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD.

Noi cunoaștem urgențele României: implementarea reformelor din PNRR, reducerea deficitului, atragerea fondurilor europene și a investițiilor private. Nu am văzut nicio preocupare concretă din partea lui Sorin Grindeanu și a PSD pentru a rezolva aceste urgențe.
Tocmai de aceea, noi avem o soluție capabilă să rezolve problemele României.

Este timpul să decidem ce vrem cu adevărat: să rezolvăm problemele României sau să instalăm cât mai rapid un prim-ministru PSD?
Eu cred că trebuie să ne facem datoria față de românii care vor modernizarea și reformarea țării, nu față de Sorin Grindeanu", a postat vicepreşedintele PNL, Siegfried Mureşan. 

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Etichete: Siegfried Mureșan Sorin Grindeanu PNL

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