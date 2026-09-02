Siegfried Mureșan îi răspunde lui Grindeanu: „Dacă PSD vrea să guverneze, are deja o majoritate cu AUR”

Președintele Nicușor Dan nu se grăbește să facă o nouă desemnare pentru funcția de premier. Foto: Agerpres

Siegfried Mureşan, propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru, l-a acuzat pe Sorin Grindeanu că vrea ca PSD să ajungă la guvernare ca să „anuleze reformele Guvernului Bolojan și să se remufeze la banul public”. Europarlamentarul PNL a adăugat că liberalii nu vor vota un guvern „iresponsabil controlat de PSD”, dar dacă totuși social-democrații își doresc să guvernarea, pot strânge o majoritate parlamentară cu AUR, relatează Agerpres.

„Sorin Grindeanu a demis Guvernul şi acum dă vina pe PNL pentru că nu mai avem guvern. Românii nu sunt atât de naivi pe cât speră Sorin Grindeanu. Românii ştiu că PSD şi AUR au dărâmat Guvernul şi au generat criza politică.

Românii ştiu că PSD a dat jos Guvernul nu de dragul oamenilor, ci de frica reformelor pe care Guvernul Bolojan le-a implementat şi prin care a tăiat conducta de bani spre clientela PSD. Pesediştii acceptă acum doar un guvern condus de ei înşişi la putere fiindcă vor să anuleze reformele Guvernului Bolojan, să readucă risipa şi să se remufeze la banul public”, a scris Mureşan pe Facebook.





Europarlamentarul PNL a declarat că liberalii nu vot vota „guvern iresponsabil controlat de PSD”.



„Dacă PSD vrea să guverneze, are deja o majoritate cu AUR pentru a o face, vedem zilnic cum utilizează această majoritate în Parlament. De ce PSD aşteaptă de la PNL să rezolve o problemă pe care PSD a creat-o? De ce nu foloseşte PSD aceeaşi majoritate cu AUR şi încearcă de şase luni să rupă PNL pentru a construi o majoritate din rămăşiţe? De ce vrea PSD să se legitimeze drept partid proeuropean cu voturile PNL, în timp ce formează zilnic o majoritate antieuropeană alături de AUR? Nu l-am auzit pe Sorin Grindeanu explicând până acum aceste contradicţii”, a mai scris liberalul.



Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat miercuri că în timp ce România nu are un Guvern cu puteri depline, iar PNL şi USR au alte urgenţe, respectiv „funcţiile, banii şi puterea”.



„România nu are un Guvern. PNL şi USR au însă alte urgenţe: funcţiile, banii şi puterea. Au pierdut câte un post în conducerea Camerei Deputaţilor şi au declanşat circul: boicot, acuzaţii, alianţe inventate peste noapte şi, brusc, democraţia este pusă în pericol. Totul pentru două funcţii. PSD a pierdut, la rândul său, o funcţie în conducerea Senatului. Nu a blocat Parlamentul şi nu a inventat o criză politică pentru un post în minus. Dar PNL şi USR ne-au obişnuit deja cu minciuna ridicată la rang de argument, dublul standard transformat în principiu şi lipsa de responsabilitate prezentată drept reformă”, a spus Grindeanu.

PSD îl are în continuare candidat pentru funcția de prim-ministru pe Sorin Grindeanu și a decis luni că vrea să participe la viitoarea guvernare, chiar dacă premierul va fi un independent politic. Social-democrații au stabilit însă și că nu vor vota un guvern din care PSD nu face parte.

Când s-ar putea încheia criza politică

Președintele Nicușor Dan nu se grăbește să facă o nouă desemnare pentru funcția de premier, iar la Cotroceni este analizată în continuare varianta unui prim-ministru independent politic, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

O nouă rundă de consultări ar putea avea loc spre finalul săptămânii, iar abia după aceea ar putea veni și nominalizarea.

În negocierile politice, numele care rămân în joc sunt Alexandru Nazare și Sorin Grindeanu.