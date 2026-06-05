Cod roșu de explozii pe litoral. În Costinești este interzisă apropierea de malul mării: „Distanța de siguranță - 1 km față de țărm”

1 minut de citit Publicat la 13:07 05 Iun 2026 Modificat la 13:47 05 Iun 2026

Cod roșu pe litoral. Foto: IQUAM Photos/Daniel Stoenciu

Autoritățile au emis avertismente pentru cei aflați pe litoral. În zona Costinești, este în vigoare un Cod roșu privind pericolul de explozie. Serviciul Local pentru Situații de Urgență a interzis oamenilor se se apropie la o distanță de 1 km față de țărm.

„În comuna Costinești este în vigoare o avertizare de COD ROȘU privind pericolul de explozie în zona litorală.

Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să NU vă apropiați de malul mării, de plajă sau de orice obiect suspect adus de apă ori aflat pe țărm.

DISTANȚA DE SIGURANȚĂ: 1 km față de țărm!

Respectați indicațiile autorităților și părăsiți imediat zonele aflate în apropierea mării. Accesul în aceste zone ESTE STRICT INTERZIS până la eliminarea pericolului.

În caz de urgență, apelați numărul unic 112.

Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare

Rămâneți în siguranță,

Serviciul Local pentru Situații de Urgență”, se arată în mesajul autorităților.

Potrivit prefectului din Constanța, alte trei drone sunt căutate pe coasta Mării Negre.

Prefectul județului Constanța, Adrian-Teodor Picoiu, a declarat vineri în exclusivitate pentru G4Media că drona care a explodat la Constanța face parte dintr-un grup de cinci drone.

„Nu s-au găsit alte drone. Sunt căutate în prezent cu două elicoptere, unul de la Unitatea Specială Tulcea și elicopterul SMURD de la Constanța.

Informația de la partea ucraineană este că au fost cinci drone. Una a explodat în portul Constanța, una pe partea ucraineană și trei drone sunt căutate în prezent pentru a preveni alte probleme”, a declarat prefectul pentru G4Media.