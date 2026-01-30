Rogobete explică de ce s-a ajuns la neplata primei zile de concediu medical: „S-a pierdut controlul”

De luna viitoare, cei care îşi iau concediu medical nu vor avea prima zi plătită. Foto: Getty Images

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că măsura privind neplata primei zile de concediu medical se aplică în multe alte state europene, mult mai drastic decât în România, și că s-a ajuns aici pentru că s-a pierdut controlul asupra concediilor medicale, fictive în special.

”De exemplu, în Spania primele trei zile de concediu medical nu se plătesc, iar următoarele se plătesc cu o indemnizaţie de doar 80%. În Belgia, în funcţie de tipul de asigurare medicală, prima, a doua sau chiar a treia nu se plătesc. În Portugalia primele două nu se plătesc. Deci este o practică la nivel European.

De ce am ajuns aici? Pentru că s-a pierdut controlul asupra concediilor medicale, fictive în special. După cum bine ştiţi, prin toate măsurile luate în prima parte a anului plus acele controale şi presiunea publică pusă de mine pe acest subiect, a dus la o reducere a numărului de concedii medicale semnificativă, în sensul în care după primele şase luni de zile s-a observat o economie în sistemul de sănătate doar din concediile medicale fictive de 120 de milioane de lei, pe lună”, a arătat ministrul Rogobete.

El a menţionat că nu poate spune că această măsură este una perfecta.

”Aduce multe inechităţi, oameni care într-adevăr au nevoie de concediu medical şi unde bolile nu sunt inventate pot avea de suferit. Acesta este motivul pentru care am avut o întâlnire cu asociaţiile de pacienţi, săptămâna aceasta, şi încercăm să nuanţăm şi să reducem efectele secundare, dacă pot spune aşa, pentru cât mai mulţi pacienţi. Oricum, este o măsură tranzitorie”, a mai declarat Alexandru Rogobete.