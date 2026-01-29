Românii care se îmbolnăvesc pierd sute de lei din salariu. Ce face Guvernul cu banii din neplata primei zile de concediu medical

Pacienți așteptând pe holul spitalului. De la 1 februarie, prima zi de concediu medical nu se mai plătește. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

În ofensiva pe frontul austerității și împotriva concediilor medicale fictive, Guvernul bagă adânc mâna în buzunarele românilor.

De la 1 februarie intră în vigoare decizia care spune că prima zi de concediu medical nu mai este plătită.

Exceptați de la această măsură ar urma să fie bolnavii cronici, care au nevoie periodic de internare.

Sunt, în schimb, loviți puternic cei care se îmbolnăvesc brusc sau au nevoie de investigații complexe.

Estimările arată că aceștia vor pierde între 100 și 400 de lei din salariu.

Cei cu venituri mici spun că n-au de ales dacă dă boala peste ei: fie își iau concediu, eventual fără plată, fie se duc suferinzi la serviciu.

Pacientă, plătită cu salariul minim: Mi-am luat trei zile fără plată când m-am îmbolnăvit. Am pierdut 320 de lei

"Mi-am luat concediu fără plată (în perioada bolii) și mi-au luat 320 de lei din salariu. Eu am salariu minim pe economie", a mărturisit o pacientă în dialog cu Antena 3 CNN.

"Nu este corect. Plătești tot anul (asigurările medicale) și, când te îmbolnăvești, o dată pe ani, ți se ia dreptul", adaugă o altă pacientă.

Medicii avertizează că există patologii care implică o zi sau două de concediu medical, cum ar fi pregătirea pentru colonoscopie, în cazul suspiciunilor de cancer.

În aceste cazuri, anularea plății în prima zi de concediu medical se resimte mai puternic.

De teamă că pierd bani, oamenii se vor duce bolnavi la serviciu

Specialiștii din piața muncii spun, la rândul lor, că în contextul noii măsuri guvernamentale, s-ar putea ajunge la "prezenteism", un fenomen opus absenteismului și care etichetează situațiile în care, punând în balanță nevoia de a-și păstra locul de muncă și venitul, oamenii aleg să meargă bolnavi la serviciu.

În paralel cu anularea plății pentru prima zi de concediu medical, autoritățile continuă ofensiva împotriva concediilor acordate pentru afecțiuni fictive.

Astfel, vor fi verificate atent documentele medicale justificative, dar și durata concediului pe caz de boală.

Cu cei 100 până la 400 de lei care nu le vor mai fi plătiți românilor în prima zi de concediu medical, guvernul are un plan.

Planul Guvernului cu banii economisiți prin neplata primei zile de concediu medical

"Măsura privind neplata primei zile de concediu medical ar urma să genereze economii de aproape 1,5 miliarde de lei, bani care, potrivit Ministerului Sănătății, ar urma să fie folosiți pentru a fi introduse noi medicamente în lista de compensate", a relatat Cristina Ștefan, jurnalist Antena 3 CNN.

Excepția prevăzută de autorități se referă la pacienții cu afecțiuni cronice.

"Vorbim de acei pacienți care, cel puțin o dată la trei luni, la șase luni, trebuie să meargă la o unitate medicală pentru a-și lua pastilele, pentru a-și lua consumabilele", explică Radu Gănescu, președint, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România.

Măsura privind neplata primei zile de concediu medical se va aplica de la 1 februarie 2026 până la 31 decembrie 2027.