Bolojan spune că neplata primei zile de concediu medical e o „măsură tranzitorie” până se pun în aplicare alte mecanisme

Premierul Ilie Bolojan. sursa foto: Agerpres

Prim-ministrul Ilie Bolojan a vorbit, miercuri seară, în cadrul unei conferințe de presă, și despre măsura de eliminare a plății pentru prima zi de concediu medical. Bolojan a spus că este vorba de o măsură tranzitorie pentru „realitățile pe care le avem” și că ea va fi pe o perioadă limitată, „până punem în aplicare mecanismele care să nu permită acordarea nejustificată a concediilor”. Premierul a mai menționat și că România a plătit, anul trecut, șase miliarde de lei pe concedii medicale, adică aproape 8% din bugetul CAS.

„Decizia de a nu plăti prima zi de concediu medical a fost adoptată de guvern la propunerea Ministerului Sănătății, în baza unei discuții pe care am avut în prealabil la nivel guvernamental. E o decizie tranzitorie de realitățile pe care le avem.

Anul trecut, România a plătit 6 miliarde de lei pentru concedii medicale, aproape 8% din bugetul Casei de Asigurări de Sănătate. Bugetele pe Sănătate sunt foarte mari și au crescut an de an, toate tratamentele pe care le suportăm se ridică la 25 de miliarde.

Suma pentru concediile medicale ar putea rămâne în sistem pentru a acoperi costul medicamentelor și serviciilor. Anul trecut am luat o primă măsură prin care, constatând o repetitivitate a concediilor medicale și știind din toate analizele statistice că în anumite perioade concediile ies din limite normale, acordându-se destul de ușor, am adoptat un prim pachet. Asta a făcut să avem economii de 50 de milioane lunar.

Ministerul Sănătății și Casa de Sănătate au venit cu propunerea de a suplimenta bugetele pe anumite servicii pentru tratamentul în ambulatoriu, în afara sumelor care le-au fost alocate. Aici a fost vorba de aproximativ un miliard de lei alocat suplimentar.

În aceste condiții, discuția pe care am avut-o a fost să facem economii în zona concediilor medicale. Și alte țări au această măsură, care nu este o măsură de a penaliza un pacient sau un bolnav real, ci de a descuraja concediile fictive”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan a fost întrebat apoi și de situația bolnavilor de cancer, a bolnavilor cronic, principalii afectați ai acestei măsuri.

Reporter: Tocmai bolnavii oncologici, bolnavii cronici sunt principalii afectați. Căutați vreo soluție pentru bolnavii cronici de a fi scutiți?

Ilie Bolojan: Am toată compasiunea pentru aceste cazuri. Am și aparținători de familie și știu ce înseamnă un astfel de tratament, Putem analiza orice măsură cu privire la efectele pe care le are, a intrat în vigoare de câteva zile și vom putea face o evaluare măcar după o lună de zile. Este o perioadă tranzitorie, deci pe o perioadă limitată, până punem în aplicare mecanismele care să nu permită acordarea nejustificată a concediilor”.