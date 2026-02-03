Avocatul Poporului critică dur Guvernul pentru neplata primei zile de concediu medical: „Ca și cum am fi toți niște fraudatori”

Renate Weber, Avocatul Poporului. Foto: Agerpres

Avocatul Poporului contestă la Curtea Constituțională ordonanța de urgență prin care Guvernul nu mai plătește prima zi de concediu medical și îl acuză că restrânge ilegal drepturi fundamentale. Renate Weber a declarat, marți seara, la Antena 3 CNN, că statul îi tratează pe toți contribuabilii ca pe niște fraudatori și îi lasă fără protecție tocmai pe bolnavii de cancer, pacienții cronici și victimele accidentelor.

Renate Weber: Sunt mai multe motive de neconstituționalitate pe care noi le-am invocat. O să mă refer doar la câteva dintre ele. În primul rând, e vorba de dreptul la asigurări sociale de sănătate, pentru că există decizii ale Curții Constituționale care spun foarte clar că, din momentul în care noi plătim asigurările de sănătate prin lege, lucrul acesta duce la drepturi și obligații reciproce, atât din partea asiguratului, cât și din partea statului. Iar din partea statului, esențială este exact această chestiune a asigurării plății riscului, în situația în care intervine o boală și statul trebuie să plătească acea sumă de bani pe care tu, ca asigurat, ai dat-o pentru că ți-ai achitat obligația de a contribui la fondul național unic de sănătate. Ori, în situația în care această primă zi de concediu medical nu se mai plătește, practic însăși esența dreptului este atinsă.

Pe de altă parte, există în Constituție un drept pe care noi, ca persoane, îl avem la ocrotirea sănătății. Asta înseamnă o obligație pozitivă din partea statului de a întreprinde toate măsurile pentru ca acest drept al nostru, care este garantat, să devină efectiv în practică. Din nou, neplătind această primă zi, statul practic eșuează, nu-și mai îndeplinește această obligație pe care o are prin Constituție. Nu mai vorbesc de faptul că există decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului, decizii care statuează clar că, de fapt, această indemnizație pe care o primești în situația în care ești într-o incapacitate de muncă face parte din drepturile patrimoniale pe care le are persoana, deci și dreptul de proprietate al persoanei este afectat.

Și nu în ultimul rând, aș vrea să mă refer la ceva ce eu credeam că nu se va mai întâmpla în România: faptul că s-a făcut această reglementare din nou prin ordonanță de urgență. Avem, dacă vă aduceți aminte, din perioada pandemiei, când noi, instituțional, am atacat mai multe acte normative la Curtea Constituțională, numeroase decizii ale CCR care au spus foarte clar că nu pot fi afectate drepturi și libertăți, nu poate fi restrâns exercițiul drepturilor și libertăților prin ordonanță de urgență, ci numai prin lege dată de Parlament. Și din nou văd că s-a recurs, din păcate, la elaborarea unei ordonanțe de urgență și iată unde s-a ajuns.

Din analiza pe care am făcut-o, am constatat că exact persoanele cele mai vulnerabile sunt cele care vor fi cele mai afectate de această măsură care a intrat în vigoare abia pe 1 februarie, de aceea am trimis sesizarea către CCR abia astăzi și nu înainte. E vorba despre bolnavii oncologici. Bolnavii de cancer au nevoie, de multe ori, exact de o zi în care trebuie să meargă și să-și facă tratamentul. Bolnavii de diabet, la fel, au nevoie de o zi la un anumit interval. Sunt bolnavii cu boli cronice rare, care poate nu sunt foarte numeroși, dar au nevoie de aceste tratamente specializate, pe care și așa cu greu le putem pune la dispoziție.

În plus, haideți să ne gândim: eu nu înțeleg rațiunea acestei măsuri. Gândiți-vă, vă rog frumos, la oamenii care au de făcut o intervenție. Exact ziua în care este făcută intervenția chirurgicală, operația propriu-zisă, nu este considerată parte a unui concediu medical plătit și este de neînțeles pentru mine de ce. Sau victimele accidentelor, accidente de muncă, accidente de circulație. Deci aceste persoane, în prima zi în care li se întâmplă această nenorocire, nu pot beneficia de un concediu medical plătit.

Noi am înțeles că există temerea aceasta că se fraudează și eu nu vreau să bagatelizez. Știu și eu că, într-adevăr, există fraude, din păcate, în România, prin aceste concedii medicale. Dar nu aceasta este formula de a interveni. Pentru că, în momentul în care tai această primă zi de concediu la fiecare, la oricare, e ca și cum ai prezuma că noi toți din România, asigurați, care plătim asigurări de sănătate, suntem niște fraudatori. Ori asta este absurd, ca să nu mai spun că se ajunge chiar la situația absurdă în care unui om de bună-credință, care este în concediu medical, nu-i plătești prima zi, dar unuia care fraudează, deși nu-i plătești prima zi, îi plătești următoarele zile. Deci nu aceasta este formula prin care, cred eu, statul trebuie să intervină ca să pună punct acestor fraude. Sunt întru totul de acord că trebuie intervenit, dar trebuie făcut punctual, prin controale, prin alte mijloace și nu prin reglementări de genul acesta.