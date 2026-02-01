Rogobete anunţă schimbarea codurilor de boală, după decizia privind neplata primei zile de concediu medical: Sunt deja construite

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat duminică seara într-un interviu oferit, în exclusivitate, la Antena 3 CNN schimbarea codurilor de boală, după decizia privind neplata primei zile de concediu medical. Potrivit declaraţiilor sale, modificările sunt deja construite, în mare măsură şi urmează să fie puse în transparenţă decizională în cursul săptămânii viitoare pentru a reduce cât se poate din inechităţi.

"Eu am spus de la început că aceasta este o măsură tranzitorie, care se poate opri oricând. Şi mai mult decât atât, ea va fi nuanţată. Am avut săptămâna trecută o întâlnire aplicată şi bună, din acest punct de vedere, cu asociaţiile de pacienţi reprezentative şi vor fi o serie de modificări care să reducă inechităţile pe cât se poate de mult", a declarat politicianul, despre nemulţumirile legate de decizia Guvernului prin care prima zi de concediu medical nu va fi plătită, care a intrat astăzi în vigoare.

Ministrul Sănătăţii a precizat că "se lucrează la regândirea codurilor de boală".

"De exemplu, codul 01 înseamnă boală obişnuită, dar imaginaţi-vă că în acest cod 01 de boală obişnuită apar şi bolile rare, care de fapt nu sunt boli obişnuite. Şi atunci am convenit împreună cu echipa din Ministerul Sănătăţii, dar şi cu sugestiile venite de la asociaţiile de pacienţi, să regândim şi să reclasificăm codurile de boală. Nu va fi o muncă care va dura foarte mult, pentru că discutăm aici de 14 sau 16 coduri de boală.

Odată cu regândirea şi restabilirea codurilor de boală, pentru noile coduri de boală şi de încadrarea patologiilor, cu siguranţă că vor putea fi făcute excepţii. Şi o idee cu care eu am venit şi asociaţiile de pacienţi au agreat-o, ar fi ca pentru concediile medicale repetitive, pentru acelaşi cod de boală, vă dau un exemplu, pentru un pacient oncologic care are nevoie de radioterapie, este evident că tot la o perioadă de câteva zile sau la câteva săptămâni are nevoie de acel concediu medical, pentru radioterapie, acolo nu există niciun dubiu.

E doar un exemplu, sigur că se poate aplica pentru mai multe alte patologii şi, pe acest principiu, se vor construi normele de aplicare. Ele sunt într-o oarecare măsură deja construite, le vom pune în transparenţă decizională în această săptămână, pentru a reduce cât se poate de mult din inechităţi", mai a explicat Alexandru Rogobete.

În cadrul interviului din această seară, acordat la emisiunea "Ediţie Specială", moderată de Mihaela Bîrzilă Antena 3 CNN, ministrul Sănătăţii a vorbit şi despre interzicerea rețelelor sociale pentru copii, despre care a subliniat că nu reprezintă "o soluţie".