Rogobete spune că interzicerea rețelelor sociale pentru copii „nu e o soluție”: În România nu avem o strategie pentru sănătate mintală

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seara, în exclusivitate, la Antena 3 CNN că interzicerea accesului copiilor la reţelele sociale este greu de pus în practică şi a subliniat că nu crede că aceasta este soluţia. În plus, el a precizat că, din păcate, în România nu există o strategie naţională coerentă pentru componenta de sănătate mintală adulţi-copii. Rogobete a anunţat că există proiecte cu fonduri europene pentru construcţia a şase centre de sănătate mintală şi adicţii în România, la care se adaugă un program prin fonduri elveţiene pentru realizarea strategiei naţionale de sănătate mintală şi lupta cu adicţiile, inclusiv cu dependenţa de spaţiul virtual, care a devenit la fel de periculoasă precum consumul de droguri.

Declaraţiile ministrului sănătăţii au venit în contextul în care sunt tensiuni uriaşe în societate după crima din judeţul Timiş, comisă de doi adolescenţi, dar şi cele mai recente cazuri de agresivitate comise de minori. Totodată, există un val de îngrijorări în rândul părinţilor, dar şi al copiilor.

Întrebat de prezentatoarea Antena 3 CNN, Mihaela Bîrzilă, dacă are cifre despre agresivitatea copiilor pusă în legătură cu impactul nociv al conţinutului violent aflat pe reţelele sociale, Alexandru Rogobete a răspuns astfel: "Există o statistică şi ea mă îngrijorează, pentru că, de fapt, ce vedem acum eu cred că sunt efectele unor inactivităţi, inacţiuni din ultimii mulţi ani de zile. Zona de sănătate mintală a fost lăsată la «şi altele, în general, în România» şi aici... acest lucru se vede cu ochiul liber, în primul rând în modul în care nu există o strategie naţională coerentă pentru componenta de sănătate mintală adulţi-copii.

Nu există o strategie naţională coerentă cu plan de acţiune clar pe 4 ani, 6 ani pentru adicţii. Nu există multe documente de politică publică până la urmă şi de strategie, care vin să intervină, de fapt, în aceste situaţii".

"S-a pierdut controlul administrativ pe mai multe componente şi asta se vede cu ochiul liber", a mai spus politicianul în această seară, la emisiunea "Ediţie Specială", moderată de Mihaela Bîrzilă Antena 3 CNN.

Soluţiile propuse de ministrul Sănătăţii pentru prevenirea episoadelor violente în rândul minorilor

"O atenţie mai sporită asupra componentei de monitorizare psihologică în şcoli, care este redusă către zero în momentul de faţă, un control mai amănunţit asupra conţinutului de pe reţelele de socializare – şi aici este o dezbatere întreagă, dar eu cred că degeaba dezbatem între noi dacă nu stăm de vorbă şi cu providerii (n.r.: furnizorii) reţelelor de socializare pentru a înţelege cum putem controla şi reduce acest fenomen cât de mult se poate.

Iar dacă este să discut despre sănătate, eu am anunţat deja, există proiecte cu fonduri europene pentru construcţia a şase centre de sănătate mintală şi adicţii în România – fonduri europene nerambursabile –, la care se adaugă un program prin fonduri elveţiene pentru realizarea strategiei naţionale de sănătate mintală şi lupta cu adicţii. Iar la adicţii, noi suntem obişnuiţi când spunem «adicţii» să ne gândim doar la droguri, dar aici sunt mai multe, de fapt. Şi una dintre ele, şi este dezbătută şi studiată la nivel european acum, se referă la adicţia de spaţiul virtual, care a devenit la fel de periculoasă", a mai spus Alexandru Rogobete în cadrul emisiunii "Ediţie Specială" de la Anten 3 CNN.

Rogobete, despre interzicerea accesului pe reţelele sociale: Soluţia este dată de educaţie pentru sănătate

"Şi eu sunt pentru o atitudine mai echilibrată, nu atât de abruptă – interzicerea sau limitarea accesului, interzicerea accesului este greu de pus în practică şi nu cred că asta este soluţia, pentru că problema va rămâne, de fapt. Doar o cosmetizăm cu altceva. Mi-e teamă în schimb, vă spun sincer, de suprareglementare, pentru că suntem experţi în suprareglementare şi, apoi, este greu de aplicat ceea ce se reglementează pe hârtie. Eu cred că soluţia este dată de educaţie pentru sănătate, care, evident, include şi această componentă de adicţii.

Nu neapărat o materie nouă (n.r.: disciplină nouă în şcoli), cât o chestie interdisciplinară între materii prin care să fie educaţi copiii să se ferească şi, mă rog, să filtreze conţinutul. Sunt pentru controlul şi verificarea conţinutului, astfel încât de mesaje violente, de agresivitate, de încurajare la... şi eu vă spun ce se întâmplă în zona sănătăţii. (...)", a mai spus ministrul Sănătăţii.

Rogobete, despre copilul de 13 ani, acuzat de crima din Timiş

"Eu cred că are nevoie de asistenţă medicală de specialitate, înainte de zona juridică, unde nu intervin, pentru că nu este domeniul meu. Dar este evident că are nevoie de asistenţă medicală de specialitate – asta vă pot spune eu în acest caz", a declarat Alexandru Rogobete.