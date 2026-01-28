Câţi bani pierde un angajat prin neplata primei zile de concediu medical şi ce economii face statul după această măsură

Românii şi-au luat mai puţine concedii medicale, după noile măsuri fiscale ale Guvernului / sursă foto: Getty Images

Prima zi de concediu medical acordată unui angajat nu va mai fi plătită, de la 1 februarie, iar autorităţile anunţă controale stricte asupra certificatelor medicale. Eventualele neconcordanţe vor fi sesizate Colegiului Medicilor. Cei mai afectaţi angajaţi vor fi cei cu boli obişnuite, cu pierderi de la 90 lei până la 300 de lei. Bolnavii cronici internaţi periodic ar putea fi exceptaţi.

Aşadar, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită, de la 1 februarie. Zilele 2 şi 6 vor fi suportate de angajator, iar următoarele din fondul naţional al asigurărilor de sănătate. De asemenea, autorităţile vor analiza mult mai atent documentele medicale, dar şi durata concediului medical. Dacă vor exista nereguli, pacientul respectiv nu va mai beneficia de indemnizaţie, iar în cazul doctorilor ar putea fi aplicate sancţiuni disciplinare.

Potrivit ministrului Sănătăţii, această măsură ar urma să genereze economii la bugetul de stat de 1,5 miliarde de lei, bani care rămân în Sănătate şi ar urma să fie folisiţi pentru introducerea de noi medicamente în lista de compensate.

Noi reguli pentru concediile medicale

De pe 1 februarie, vor intra în vigoare noile reguli pentru plata şi controlul concediilor medicale. Astfel, structura de plată a indemnizaţiei va fi modificată, iar prima zi de medical nu va mai fi plătită.

"Măsurile sunt menite să protejeze fondurile publice, să descurajeze abuzurile", a spus directorul general al Casei de Asigurări (CAS) Maramureş, Adrian Mădăraș.

"Începând cu 1 februarie 2026, structura de plată a indemnizației se modifică astfel:

Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită;

Zilele 2–6 sunt suportate financiar de către angajator;

Din ziua a 7-a până la vindecare, plata este asigurată din bugetul FNUASS.

CAS Maramureș va monitoriza atent acordarea concediilor prin:

Analiza documentelor medicale care au stat la baza eliberării certificatului;

Verificarea respectării duratei legale a concediului;

Controlul concordanței între diagnostic și recomandările medicale.

Dacă în urma controlului se constată că certificatul a fost eliberat fără respectarea legii, asiguratul nu va beneficia de indemnizație. De asemenea, cazurile vor fi sesizate către Colegiul Medicilor pentru aplicarea sancțiunilor disciplinare prevăzute de lege.

Chiar dacă prima zi de concediu nu este remunerată, această perioadă constituie în continuare stagiu de asigurare. Calitatea de asigurat în cadrul sistemului de sănătate rămâne activă și neafectată", a transmis CAS Maramureş, pe Facebook.