Ilie Bolojan face declarații de ultimă oră. Premierul anunță pachetul de relansare economică

Conferința de presă a început. Ilie Bolojan anunță prioritățile bugetare pentru 2026Publicat acum 3 minute
„Suntem în acest început de an la finalul unor măsuri de ajustare bugetare, care au însemnat o perioadă dificilă pentru mulți români, care au însemnat o contracție economică, dar închidem aceste măsuri și începând din aceste săptămâni vom lucra la măsuri care să ducă la relansare economică pentru un stat mai eficient, o economie pe baze sănătoase, servicii publice mai bune, mai multe oportunități pentru oameni, corectăm nedreptățile și creăm condiții de dezvoltare”
„Pentru asta în această perioadă lucrăm la câteva priorități și am să vă fac o scurtă trecere în revistă.
În primul rând, lucrăm la pregătirea bugetului pe anul acesta. Țintele stabilite de MF și de CE sunt de aproximativ 6,2% ținta de deficit și ne propunem să ducem inflația la 4% la finalul anului. Săptămâna viitoare finalizăm discuțiile pe buget, iar în jur de 20 februarie îl trimitem la Parlament.”
„Principalele provocări ale bugetului țin de încadraea în deficit, absorbția fondurilor europene. Anul acesta va fi un an de vârf al fondurilor europene, pentru că se închide PNRR unde avem de absolvit 10 miliarde de euro până în august 2026.”
Declarațiile premierului pot fi urmărite aici:
Declarații de ultimă oră la Guvernul RomânieiPublicat acum 2 ore si 11 minute
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va susține, începând cu ora 19:00, o conferință de presă la Guvernul României. Este prima conferință de presă din acest an. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, prim-ministrul va anunța măsurile din pachetul de relansare economică.
Însă, Ilie Bolojan este așteptat să răspundă și celor mai fierbinți subiecte ale momentului: de la criza din Coaliție, opoziția cu care se confruntă în PNL, nemulțumirile legate de majorarea taxelor și impozite și neplata primei zile de concediu, la raportul Comisiei Juridice din Congresul SUA privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2025.
Antena3.ro transmite în direct, în format LIVETEXT, declarațiile premierului.
Conferința de presă va fi transmisă LIVE pe conturile de Facebook și YouTube ale Guvernului și pe canalul unic de distribuție al Palatului Victoria.