Ilie Bolojan face declarații de ultimă oră. Premierul anunță pachetul de relansare economică

„Suntem în acest început de an la finalul unor măsuri de ajustare bugetare, care au însemnat o perioadă dificilă pentru mulți români, care au însemnat o contracție economică, dar închidem aceste măsuri și începând din aceste săptămâni vom lucra la măsuri care să ducă la relansare economică pentru un stat mai eficient, o economie pe baze sănătoase, servicii publice mai bune, mai multe oportunități pentru oameni, corectăm nedreptățile și creăm condiții de dezvoltare”

„Pentru asta în această perioadă lucrăm la câteva priorități și am să vă fac o scurtă trecere în revistă.

În primul rând, lucrăm la pregătirea bugetului pe anul acesta. Țintele stabilite de MF și de CE sunt de aproximativ 6,2% ținta de deficit și ne propunem să ducem inflația la 4% la finalul anului. Săptămâna viitoare finalizăm discuțiile pe buget, iar în jur de 20 februarie îl trimitem la Parlament.”

„Principalele provocări ale bugetului țin de încadraea în deficit, absorbția fondurilor europene. Anul acesta va fi un an de vârf al fondurilor europene, pentru că se închide PNRR unde avem de absolvit 10 miliarde de euro până în august 2026.”

