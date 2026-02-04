Revoltă populară în Salcea, Suceava. Oamenii au intrat peste primar, furioși pe taxe. „Arată mânuța asta de domnișoară la oameni”

Cu facturile în mâini, aceștia au intrat peste edil în birou. Foto: capturi Antena 3 CNN

Un protest pașnic în fața primăriei orașului Salcea, din județul Suceava, a degenerat când, înfuriați că edilul municipiului, Pârwuşor Ţicu Ezekiel Belţic, nu iese să stea de vorbă cu ei, oamenii au intrat peste el în birou. Oamenii sunt extrem de nemulțumiți de creșterea taxelor și impozite și cer explicații privind majorările. La fața locului a fost chemată și poliția, dar agenții nu au reușit să îi scoată pe oamenii supărați din clădire.

ACTUALIZARE 17:15: Protestul de la Salcea continuă. Câteva zeci de persoane sunt în continuare în fața primăriei. Întrebați ce i-a scos în stradă, localnicii răspund „viața grea”. Oamenii spun că taxele au crescut și cu 300%.

„În primul rând noi am făcut astăzi acest protest pașnic împotriva a trei hotărâri de Consiliu, dar cea mai importantă este cea privitoare la mărirea de taxe și impozite. Domnul primar nu știu ce lege a urmat, cine l-a învățat, cine l-a sfătuit, dar plătim impozite și taxe peste 300% față de ceea ce am plătit anul trecut.

Lumea este nemulțumită, suntem într-o zonă a țării unde locuri de muncă sunt greu de găsit, iar salariile sunt cum sunt, nu sunt salarii de Ploiești, de București sau din alte zone. Dar dumnealui nu ține cont de nimic, dumnealui vrea doar să plătim. Dacă până acum plăteam 100 de lei, acum plătim 300-350 de lei. Nu se mai poate așa. Pensiile sunt înghețate, salariile sunt înghețate, inflația a crescut, de unde să plătim?”, a spus un localnic.

După protestul de la începutul lunii ianuarie, după ce au primit facturile la salubrizare, primăria a scăzut taxa, dar au fost majorate impozitele pe proprietăți.

„Da, întradevăr în urma protestului de la începutul lunii a scăzut taxa pe salubrizare, ceea ce este un lucru bun și mulțumim pe această cale Consiliului Local și domnului primar, dar au crescut taxele pe clădiri cu 300%”, a adăugat protestatarul.

--Știrea inițială--

Câteva zeci de locuitori ai orașului Salcea aveau autorizație pentru a protesta în fața primăriei între orele 15:30 și 18:30. Oamenii au cerut ca primarul să iasă afară și să discute cu ei. Localnicii reclamă că nu fac față taxelor și impozitelor majorate. De pildă, potrivit unui localnic, taxa pe salubritate a crescut la 300 de lei de persoană pe an, iar familiile cu mai mulți membri nu au cum să o achite.

Văzând însă că nu iese nimeni afară din primărie, oamenii s-au hotărât să se ducă peste primar. Cu actele și facturile în mâini, aceștia au intrat peste edil în birou și au început să-i reproșeze că majorează taxele și impozitele, dar condițiile din oraș nu s-au schimbat.

Un bărbat a ajuns până lângă edil și i-a reproșat că nu știe ce înseamnă să muncești.

„Dă-ne un răspuns. (...) Tu predici Evanghelia. Care e respectul tău față de mine? Că tu ai spus că pe tine trebuie să te respecte toți cetățenii.

(...) Mă omule, eu mi-am scos varza prin mâl. Mi-am plătit tractor să mă smulgă din mâl, din drum.

(...) Tu crezi că ești deștept, dar ești prost. Arată mânuța asta de domnișoară la oameni. Măi omule, uite eu mână muncită. Tu ce ai făcut în viața asta? Răspunde”, i-a spus bărbatul.

„Nu a făcut nimic”, a venit imediat replica celorlalți oameni din birou.

Vizibil intimidat de mulțimea furioasă, edilul nu a reușit să le ofere explicațiile cerute.

La scurt timp în biroul primarului au ajuns și agenții de poliție, care au încercat să îi convingă pe oameni să părăsească clădirea. Fără succes.

Revoltă în Salcea

Nu este prima dată când oamenii din Salcea se revoltă împotriva autorităților locale. Scandal a fost chiar la începutul lunii ianuarie, când s-au întâlnit într-o ședință cu edilul tot ca să îi ceară explicații pentru taxele și impozitele majorate pe 2026.

„Nu ne-a spus nimic concret. Nu putem plăti sumele pe care le cer la Primărie. Nici taxe, nici impozite, nici nimic. Familia mea are de plătit 1.500 de lei la salubrizare. Am prieteni care trebuie să dea 4.500 de lei. Explicația e că Primăria a umflat prețurile”, acuza atunci unul dintre contribuabili.

La acea vreme, edilul le-a promis oamenilor că va veni cu explicații pertinente.