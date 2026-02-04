Reacția lui Nicușor Dan la acuzațiile Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților despre alegerile din România

„În ceea ce privește ultimele acuzații legate de cenzură: Pure aiureli, complet nefondate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier.

Comisia Europeană a respins acuzațiile făcute într-un raport al comisiei juridice din Congresul SUA, referitoare la cenzurarea platformelor sociale și presupuse interferențe în procesele electorale din România și alte țări europene.

Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA a acuzat Comisia Europeană de „interferenţe” în alegerile din mai multe ţări europene, inclusiv anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024 din România, despre care congresmenii americani susțin că există „îndoieli” legate de interferența Rusiei. Congresmenii au acuzat, în schimb, Comisia Europeană de „presiuni” făcute împotriva platformelor online pentru „cenzurarea discursului public” din timpul campaniilor electorale. Afirmațiile congresmenilor SUA au fost imediat preluate de miliardarul Elon Musk, care a făcut comentarii negative la adresa României și Comisiei Europene.

”Referirile la alegerile prezidențiale din 2024 prezentate în raport sunt strict descriptive și reflectă doar parțial răspunsul unei singure companii private, platforma TikTok. Acestea nu reprezintă și nici nu se pot substitui unei evaluări juridice. În același timp, chiar platforma TikTok a admis în mai multe rapoarte publice că a identificat în mod proactiv mai multe rețele de influență ascunsă, a prevenit și a eliminat zeci de mii de conturi și interacțiuni false și a interzis sute de conturi care imitau candidați la președinție.

Indiferent de concluziile tehnice ale TikTok citate în raport, decizia de anulare a alegerilor a fost un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale în fața unei amenințări asimetrice, bazat pe evaluările instituțiilor de securitate națională și pe autoritatea Curții Constituționale a României.

Decizia CCR s-a fundamentat pe documentele care indicau fără echivoc denaturarea egalității de șanse între candidați și vicierea masivă a campaniei electorale de către un singur candidat prin utilizarea netransparentă și ilegală a tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale, precum și prin finanțarea nedeclarată a campaniei electorale, inclusiv în mediul online.