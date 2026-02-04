„Pure aiureli”: Reacția UE la raportul comisiei juridice din Congresul SUA despre alegerile anulate din România

1 minut de citit Publicat la 12:08 04 Feb 2026 Modificat la 12:23 04 Feb 2026

Președinta Comisiei Europene, Ursula von Der Leyen. Foto: Profimedia Images

Comisia Europeană a respins acuzațiile făcute într-un raport al comisiei juridice din Congresul SUA, referitoare la cenzurarea platformelor sociale și presupuse interferențe în procesele electorale din România și alte țări europene, informează Le Monde.

„În ceea ce privește ultimele acuzații legate de cenzură: Pure aiureli, complet nefondate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier.

Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA a acuzat Comisia Europeană de „interferenţe” în alegerile din mai multe ţări europene, inclusiv anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024 din România, despre care congresmenii americani susțin că există „îndoieli” legate de interferența Rusiei. Congresmenii au acuzat, în schimb, Comisia Europeană de „presiuni” făcute împotriva platformelor online pentru „cenzurarea discursului public” din timpul campaniilor electorale. Afirmațiile congresmenilor SUA au fost imediat preluate de miliardarul Elon Musk, care a făcut comentarii negative la adresa României și Comisiei Europene.

„Noi documente, nepublice, aruncă îndoieli asupra acuzaţiilor privind interferenţa rusă care a făcut ca o instanţă din România (CCR - n.r.) să anuleze rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2024 din ţară”, consideră Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor.

And new, nonpublic documents cast doubt on the allegations of Russian interference that led a Romanian court to undo the country’s 2024 presidential election results.



TikTok told the European Commission that it found “no evidence” of a coordinated a Russian campaign to boost… pic.twitter.com/wB8styfmSV — House Judiciary GOP ?????? (@JudiciaryGOP) February 3, 2026

„Reprezentanții TikTok au declarat Comisiei Europene că nu au găsit «nicio dovadă» a unei campanii coordonate ruse menită a-i spori șansele candidatului câștigător Călin - principala acuzație a autorităților române - și că au informat autoritățile despre acest lucru. De atunci, relatările publice au arătat că presupusa campanie rusească pe TikTok a fost finanţată, de fapt, de un alt partid politic din România”, se mai arată în postarea Comisiei Juridică a Camerei Reprezentanţilor.

Informațiile din raportul congresmenilor americani au fost preluate pe rețeaua X și de miliardarul american Elon Musk.

„Tiranii adoră cenzura”, a fost comentariul făcut de Musk referitor la declarațiile Comisiei Juridice din Congresul SUA.

„Libertatea expresiei este un drept fundamental în Europa”, a spus, în replică purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, care a adăugat că, de fapt, Regulamentul UE privind serviciile digitale „protejează acest drept împotriva marilor corporații Big Tech”.