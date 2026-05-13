Metroul bucureștean va ajunge până în Chiajna și Bragadiru. Anunțul Primăriei Capitalei

Ioana Coman
<1 minut de citit Publicat la 19:32 13 Mai 2026 Modificat la 19:32 13 Mai 2026
Metroul bucureștean va ajunge până în Chiajna și Bragadiru.

Primăria Municipiului București a anunțat, miercuri, extinderea magistralei de metrou M3 către Centura Capitalei, Chiajna și Cartierul Latin.

Potrivit PMB, proiectul va fi realizat în parteneriat cu Metrorex, Primăria Sectorului 6 și Ministerul Transporturilor, iar protocolul de colaborare a fost aprobat miercuri de Consiliul General al Municipiului București, la inițiativa primarului general Ciprian Ciucu.

Extinderea magistralei M3 va fi împărțită în trei tronsoane:

  1. Păcii - Linia de Centură Vest, va avea 3,7 kilometri și patru stații subterane, urmând să conecteze rețeaua de metrou cu inelul feroviar al Capitalei, în zona de vest
  2. Preciziei – Chiajna, va avea 3,3 kilometri și două stații supraterane și va deservi zona Militari Residence și complexul comercial din Militari.
  3. Preciziei – Cartierul Latin (Bragadiru), va avea aproximativ 4,36 kilometri și două stații supraterane, asigurând legătura cu zona Cartierului Latin.

Reprezentanții PMB spun că proiectul reprezintă un pas important pentru decongestionarea traficului din vestul Bucureștiului și reducerea poluării.

În cadrul colaborării, Primăria Capitalei va oferi asistență tehnică pentru Metrorex și Primăria Sectorului 6, în timp ce instituțiile partenere vor realiza documentațiile și studiile necesare pentru implementarea proiectului.

Etichete: Metrorex Primăria Municipiului Bucureşti Primăria Sectorului 6 metrou Chiajna brgadiru centura capitalei

