Cazul Balogun de la CM 2026: Şeful Comisiei de Disciplină, acuzat că a decis singur anularea suspendării, fără consultarea membrilor

Balogun a jucat în SUA-Belgia de la CM 2026 (scor final 4-1 pentru europeni), după ce suspendarea i-a fost anulată. Foto: Profimedia Images

Decizia de a anula suspendarea aplicată americanului Folarin Balogun, pentru a juca în meciul SUA-Belgia de la CM 2026 (scor final 4-1 pentru europeni), după ce luase "roşu" în partida cu Bosnia-Herțegovina, a fost dictată exclusiv de președintele Comisiei de Disciplină a FIFA, Mohammad Al-Kamali. Acesta este acuzat că nu a discutat în prealabil cu membrii Comisiei, notează Talk Sport.

Acest lucru este extrem de neobișnuit. Deși FIFA soluționează frecvent cazuri cu un arbitru unic, în mod tradițional acesta este unul dintre ceilalți 17 membri sau Jorge Palacio, nu şeful Al-Kamali.

Cazurile de judecată anterioară au de obicei un complet format din trei persoane. Decizia ca Al-Kamali să audieze cazul singur va ridica noi semne de întrebare la adresa FIFA.

FIFA susține că decizia a fost luată independent, dar a fost urmată de un val de reacții negative după Donald Trump i-a cerut președintelui FIFA, Gianni Infantino, să reanalizeze eliminarea lui Balogun.

Balogun, singurul căruia i s-a anulat o suspendare în timpul CM 2026

Ulterior, Trump a confirmat intervenția sa, iar Balogun a primit o suspendare de un meci cu suspendare. El a jucat în înfrângerea SUA cu 4-1 în fața Belgiei.

Balogun este singurul jucător eliminat la Cupa Mondială 2026 și căruia i s-a suspendat suspendarea. Dintre cei 13 jucători rămași cărora li s-au arătat cartonașe roșii, aceștia fie își vor executa suspendările imediat în afara turneului, fie au făcut-o deja la turneul final.

Deputați din Parlamentul European cer o anchetă

Apelul telefonic al lui Donald Trump către Gianni Infantino ar fi influenţat decizia de a anula suspendarea lui Balogun. Pentru membrii Parlamentului European, decizia FIFA „de a modifica, în plin turneu, regula privind suspendările cauzate de cartonaşe reprezintă o ruşine şi o denaturare a actului de justiţie”. Declaraţia subliniază rolul lui Gianni Infantino, aflat la conducerea organizaţiei din 2016.

„Încă o dată, am asistat la situaţia în care Infantino şi FIFA s-au conformat solicitărilor administraţiei Trump”, spun ei, care cer anchetarea oficială a acestui caz.