Reacția Uniunii Europene după ce Curtea Supremă americană a anulat tarifele lui Trump

<1 minut de citit Publicat la 18:40 20 Feb 2026 Modificat la 18:40 20 Feb 2026

Foto: Hepta

Uniunea Europeană a făcut apel la stabilitate în relația comercială transatlantică, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat, vineri, printr-o decizie de 6 la 3, tarifele extinse impuse de președintele american, Donald Trump.

„Rămânem în contact strâns cu administrația SUA, în timp ce căutăm clarificări cu privire la pașii pe care intenționează să îi facă ca răspuns la această hotărâre”, a declarat, într-un comunicat, Olof Gill, adjunctul purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene.

„Companiile de pe ambele maluri ale Atlanticului depind de stabilitate și predictibilitate în relația comercială. Prin urmare, continuăm să susținem tarife scăzute și să lucrăm pentru reducerea lor”, a adăugat Gill.

UE se așteaptă, în linii mari, ca administrația Trump să reintroducă tarifele prin alte mijloace, de exemplu prin investigațiile în baza Secțiunii 232, care în trecut au impus taxe vamale asupra oțelului și aluminiului european.

„Am monitorizat într-adevăr această decizie. Totuși, ne așteptăm ca administrația SUA să utilizeze alte instrumente juridice pentru a reinstitui tarifele”, a declarat un diplomat francez pentru Politico.