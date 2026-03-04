Spania respinge afirmațiile Casei Albe că s-ar fi răzgândit în privința războiului din Iran: „Poziția noastră nu s-a schimbat”

José Manuel Albares, ministrul Afacerilor Externe al Spaniei. Foto: Profimedia Images

Ministrul Afacerilor Externe din Spania a declarat, miercuri seara, că poziția guvernului de la Madrid în privința războiului din Iran „nu s-a schimbat”. Precizările lui José Manuel Albares vin la doar câteva zeci de minute după ce Casa Albă a anunțat că Spania „s-a răzgândit” și este acum dispusă să coopereze cu Statele Unite ale Americii în privința operațiunii militare din Iran.

„Dezmint ferm (declarațiile purtătoarei de cuvânt a Casei Albe n.red). Poziția guvernului spaniol în privința războiului din Orientul Mijlociu, bombardarea Iranului și folosirea bazelor noastre nu s-a clintit nici măcar un pic”, a afirmat ministrul José Manuel Albares la postul radio Cadena Ser.

Ministrul de Externe a continuat spunând că „nu are nicio idee” de unde Casa Albă a putut trage această concluzie. José Manuel Albares a adăugat că îi asigură pe toți cetățenii spanioli că „poziția guvernului spaniol în privința războiului din Orientul Mijlociu, bombardarea Iranului și folosirea bazelor noastre nu s-a schimbat absolut deloc”.

Întrebat dacă purtătoarea de cuvânt a Casei Albe minte, Albares a răspuns: „Va fi ea purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, dar eu sunt ministrul Afacerilor Externe al Guvernului Spaniei și vă spun că poziția noastră în ceea ce privește folosirea bazelor noastre, războiul din Orientul Mijlociu, bombardamentelor asupra Iranului, nu s-a schimbat absolut deloc”.

Atunci când a fost întrebat totuși cum este posibil ca purtătoarea de cuvânt a Casei Albe să disemineze o informație falsă, de unde ar fi putut trage această concluzie, ministrul Afacerilor Extern a spus că nu are „nicio idee” și „nici chef” sau timp ca să speculeze.

„Nu am nicio idee și sincer am destul de muncă, suntem în mijlocul mai multor evacuări (...), nu am nici chef nici timp ca să speculez. Dar poziția noastră rămâne neschimbată și dezmint ferm”, a adăugat Albares.

Declarația lui Karoline Leavitt că Spania ar fi „auzit mesajul lui Trump” și a agreat să ajute SUA vine după ce Donald Trump a amenințat Spania cu ruperea relațiilor comerciale, după ce guvernul de la Madrid a interzis armatei americane să folosească bazele sale militare pentru operațiunea din Iran.

Trump nu poate rupe relațiile comerciale cu Spania, însă, pentru că acestea nu există. Relațiile comerciale sunt o prerogativă a Uniunii Europene, astfel că țările terțe întrețin o relație comercială unică cu blocul european, nu cu țările separate.