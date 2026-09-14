Sebastian Lăzăroiu spune că Bolojan a ostilizat SUA riscând aderarea la OECD. "E miză uriașă. Premierul n-a înțeles asta"

Pentru proiectul de la Doicești este necesară o investiție de minimum 5 miliarde de dolari. Foto: colaj Hepta/Bogdan Ivan/Facebook

Sociologul și fostul consilier prezidențial Sebastian Lăzăroiu a susținut că declarațiile publice ale premierului Ilie Bolojan despre proiectele mini-reactoarelor de la Doicești și Coridorul Vertical au afectat relația României cu Statele Unite și ar fi putut avea consecințe asupra procesului de aderare la OECD. "Miza este foarte mare. Și premierul Bolojan n-a înțeles asta. Nu-mi dau seama de ce, pentru că OECD e o miză importantă, o miză uriașă. Pentru că asta ar însemna, în vremuri bune, acuma nu știu cine mai vine cu banii ăștia în România, dar înseamnă cam 2 miliarde pe an în plus ca investiții când intri în clubul ăla", a afirmat acesta. Invitat la podcastul lui Cătălin Striblea, Lăzăroiu a afirmat că astfel de neînțelegeri comerciale ar fi trebuit discutate în privat, nu în public.

Potrivit lui Lăzăroiu, una dintre principalele divergențe dintre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan ar fi fost legată de modul în care România și-a gestionat relația cu Statele Unite și proiectele susținute de partea americană.

"Când Nicușor Dan a publicat un articol în Newsmax, în iulie, într-o listă de proiecte importante pentru România au fost incluse atât mini-reactoarele de la Doicești, cât și Coridorul Vertical. În aceeași săptămână în care a apărut editorialul, Bolojan a ieșit public și a spus că proiectul de la Doicești este o afacere imobiliară și că se opune acestuia din rațiuni economice. Aici a existat o divergență majoră între cele două părți.

Mi-am dat seama că asta e diferendul între ei, dar nu am înțeles de ce. Nu știam că problema asta cu OECD era atât de importantă. Eu am crezut că președintele vrea să ajungă la Trump, în Biroul Oval, dar se pare că nu ținea neapărat să meargă. Chiar era o chestiune statală, era legată de OECD", a spus Lăzăroiu.

Lăzăroiu a vorbit și despre discuțiile privind proiectele energetice susținute de americani și negocierile pentru aderarea României la OCDE.

El a amintit că, la sfârșitul lunii august, PSD a prezentat un plan în zece puncte în care afirma că România a ajuns aproape de finalul procesului de aderare la OECD, după obținerea a 24 dintre cele 25 de avize necesare. Potrivit documentului citat de Lăzăroiu, ultimul pas depinde de o decizie politică.

"Miza este foarte mare. Și premierul Bolojan n-a înțeles asta. Nu-mi dau seama de ce, pentru că OECD e o miză importantă, o miză uriașă. Pentru că asta ar însemna, în vremuri bune, acuma nu știu cine mai vine cu banii ăștia în România, dar înseamnă cam 2 miliarde pe an în plus ca investiții când intri în clubul ăla", a afirmat acesta.

În opinia lui Lăzăroiu, poziția Statelor Unite în această etapă este importantă, iar România trebuie să aibă grijă cum își gestionează relația cu Washingtonul.

Unul dintre punctele de divergență ar fi fost proiectul Coridorului Vertical, prin care gazul natural lichefiat american ar urma să ajungă în Europa prin infrastructura din Grecia și apoi spre țările din regiune.

Lăzăroiu amintește că oficialii americani au transmis că pentru dezvoltarea acestui coridor sunt necesare investiții în infrastructură, dar și contracte care să garanteze existența unor cumpărători pentru gaz. România, Bulgaria și Macedonia de Nord ar putea fi printre țările interesate.

În acest context, Bolojan a argumentat public că gazul american este mai scump decât gazul românesc și că, din punct de vedere economic, nu vede de ce România ar trebui să îl cumpere.

"PSD spunea că nu e o decizie politică, ci una tehnică. Dar americanii trebuie să zică da sau ba", a explicat Lăzăroiu.

"Americanii se așteptau să discutăm în particular"

Fostul consilier prezidențial a apreciat că problema nu a fost doar poziția României față de proiecte, ci și modul în care aceasta a fost comunicată public.

"În general, genul ăsta de afaceri comerciale, nu vine premierul și trage frâna", a spus Lăzăroiu.

El a susținut că astfel de neînțelegeri sunt, de regulă, discutate în cadrul negocierilor diplomatice și comerciale, iar pozițiile publice sunt stabilite după ce părțile discută în privat.

"Americanii se așteptau să discute cu noi, să vorbim în particular, nu să vii să pui subiectul pe masă la televizor, să apară românii că le dăm bani americanilor. Chestiile astea nu se fac pe scenă, ci în culise", a afirmat Lăzăroiu.

În opinia sa, atunci când un oficial critică public un proiect susținut de un partener extern, acest lucru poate afecta negocierile și poate transmite un mesaj negativ.

"E interesant de ce a simțit nevoia să iasă și să vorbească public. Genul ăsta de proiecte, chiar dacă sunt discutabile, ele se discută în spate. Dacă le vorbești în public, poți să afectezi relația", a spus el.

Lăzăroiu a considerat că divergența dintre premier și președinte a fost "un motiv mare" al conflictului politic din această perioadă.

Lăzăroiu a spus că situația nu trebuie privită exclusiv prin prisma relației cu Statele Unite și că este posibil ca România să fi avut și alte discuții dificile cu partenerii europeni. "Cred că au fost multe situații și nu am știut noi de ele. Probabil au fost și cu francezii, cu germanii și cu olandezii", a afirmat el.

Fostul consilier prezidențial a considerat că, în acest context, Nicușor Dan ar fi putut avea de câștigat politic dacă România reușea să avanseze în procesul de aderare la OECD. "Președintele ar avea o bilă albă, că el se chinuia să facă treabă", a spus Lăzăroiu.

El a mai afirmat că nu crede că Nicușor Dan îi va prelungi mandatul actualului ambasador al României în Statele Unite, Andrei Muraru, argumentând că fiecare președinte și-a dorit, în general, propriul ambasador la Washington.