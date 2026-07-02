Nicuşor Dan, editorial în Newsmax, la a 250-a aniversare a SUA: În România, sprijinul pentru preşedintele Trump rămâne foarte ridicat

4 minute de citit Publicat la 08:47 02 Iul 2026 Modificat la 08:47 02 Iul 2026

Nicușor Dan. sursa foto: Agerpres

Newsmax.com, un canal media american cu orientare conservatoare, a publicat un editorial semnat de preşedintele României, Nicuşor Dan, în preajma unui moment istoric, de o importanță deosebită pentru Statele Unite ale Americii: aniversarea a 250 de ani de la proclamarea Declarației de Independență din 4 iulie 1776. "Pentru români, America nu a fost niciodată o putere îndepărtată. A fost un aliat puternic, angajat în apărarea păcii, securităţii şi a libertăţii în faţa celor care le ameninţă", se arată în articolul semnat de Nicuşor Dan, unde se aminteşte şi de relaţia cu actuala administraţie de la Casa Albă: "În România, sprijinul popular pentru leadershipul american şi, în mod particular, pentru preşedintele Donald Trump, rămâne foarte ridicat".

Iată, integral, editorialul semnat de Nicuşor Dan în sursa amintită:

"Pe măsură ce Statele Unite se apropie de cea de-a 250-a aniversare, merită să ne oprim – nu doar în interiorul Americii, ci și dincolo de granițele sale – pentru a reflecta asupra a ceea ce a însemnat această țară pentru lume și asupra a ceea ce continuă să reprezinte prin forța durabilă a leadershipului american și a președintelui Donald J. Trump.

Această etapă importantă nu este doar o celebrare a istoriei americane; este un moment de recunoaștere a legăturii profunde și trainice – bazate pe valori comune, sacrificiu și aliniere strategică – cu țări precum a mea, România, care susțin libertatea și oportunitatea.

Pentru români, America nu a fost niciodată o putere îndepărtată, ci un aliat puternic, angajat să promoveze pacea și securitatea și să ne apere împotriva adversarilor.

De aceea, parteneriatul dintre națiunile noastre merită mai mult decât o simplă exprimare a recunoștinței; el trebuie aprofundat, apărat și dus cu ambiție în viitor, întrucât se bazează pe un fundament durabil de respect, admirație și obiective comune, care rămâne extrem de relevant și astăzi.

Istoria oferă cel mai solid temei în acest sens.

După cel de-al Doilea Război Mondial, românii au organizat una dintre cele mai longevive mișcări de rezistență armată împotriva comunismului din tot spațiul aflat în spatele Cortinei de Fier, prin luptători care au rezistat în Munții Carpați până la începutul anilor '60.

Statele Unite au încercat să îi sprijine, parașutând voluntari români și provizii pentru a susține lupta.

Cei care s-au retras în munți s-au agățat de o singură speranță: aceea că americanii vor veni să elibereze România.

Mulți au păstrat această speranță până în clipa morții, survenite din mâna comuniștilor – o credință care spune multe despre legătura dintre popoarele noastre.

Românii înțeleg pe deplin importanța libertății – individuale, politice și economice. Convergența cu valorile americane se extinde asupra unor principii fundamentale ale societății: credința și familia, importanța securității frontierelor, precum și caracterul primordial al democrației și libertății", a notat Nicuşor Dan.

Despre parteneriatul cu SUA

"România rămâne un partener strategic devotat al Statelor Unite în momentele care necesită atât hotărâre, cât și resurse. Recent, România a acceptat să găzduiască capabilități militare americane, inclusiv o prezență substanțială de aeronave de transport C-130, depășind astăzi nivelul oricărei alte țări europene.

Forțele române au servit alături de trupele americane în Irak și Afganistan, subliniind astfel angajamentul comun față de securitatea globală.

Acest angajament continuă prin creșterea cheltuielilor pentru apărare și prin achiziția unor sisteme militare americane avansate.

Parteneriatul se extinde, de asemenea, în domenii care vor defini viitorul ambelor națiuni și al regiunii în ansamblu.

România joacă un rol central în promovarea unui ecosistem strategic la Marea Neagră, consolidând pacea, stabilitatea și securitatea în regiune.

În acest scop, lucrăm activ la facilitarea unei prezențe americane consolidate la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, la inițiative comune în domeniul energiei nucleare la Cernavodă, la dezvoltarea de reactoare modulare mici împreună cu furnizori de tehnologie din SUA și la propunerea de a înființa o „gigafabrică” de inteligență artificială în Dobrogea.

Alte inițiative includ modernizarea Portului Constanța pentru a deveni un hub regional mai eficient – ​​preconizat să joace un rol crucial și în reconstrucția Ucrainei –, dezvoltarea în comun a lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice, precum și avansarea proiectelor „Coridorul Vertical de Gaze” și „Neptun Deep”, menite să reducă dependența Europei de gazul rusesc.

Luate împreună, aceste eforturi reprezintă mai mult decât o simplă cooperare; ele constituie o convergență cuprinzătoare a priorităților de securitate, economice, tehnologice și energetice.

În acest context mai larg, o dimensiune adesea subestimată merită o mențiune specială: leadershipul american se bucură de un profund respect în rândul poporului român.

Dincolo de divergențele politice interne din Statele Unite, președinția americană continuă să aibă un impact puternic la nivel mondial.

În România, sprijinul populației pentru leadershipul american – și, în mod specific, pentru președintele Trump – rămâne extrem de puternic, reflectând atât o afinitate istorică, cât și o viziune comună asupra provocărilor și priorităților actuale.

Pe măsură ce America marchează 250 de ani de la fondarea sa, românii vor sărbători acest eveniment alături de prietenii și partenerii noștri americani.

Va fi un moment de reflecție, recunoștință și reafirmare.

Moștenirea Statelor Unite depășește cu mult granițele țării, fiind parte integrantă din istoria și aspirațiile națiunilor care au privit spre ea ca la o sursă de inspirație și speranță.

La 4 iulie 2026, mulți români se vor opri pentru a-și exprima recunoștința și cele mai bune gânduri, conștienți că nașterea Statelor Unite a declanșat forțe care au remodelat lumea în bine.

La împlinirea a 250 de ani, povestea Americii continuă să se scrie, iar capitole mărețe urmează să fie deschise.

Din perspectiva României, o concluzie este certă: alianța dintre națiunile noastre este puternică, durabilă și destinată să se aprofundeze și mai mult în anii ce vor urma. Dumnezeu să binecuvânteze America la aniversarea a 250 de ani!", a mai transmis preşedintele României, Nicuşor Dan.