Pot SUA și China să depășească „Capcana lui Tucidide”? Întrebarea-cheie pe care Xi Jinping i-a pus-o lui Trump

1 minut de citit Publicat la 08:19 14 Mai 2026 Modificat la 08:20 14 Mai 2026

Liderul chinez Xi Jinping l-a întrebat pe președintele american Donald Trump, în timpul summitului de la Beijing, dacă Statele Unite și China pot să depășească așa-numita „Capcană a lui Tucidide”. Referirea trimite la o observație făcută de Tucidide, istoric și general din Grecia Antică., care a explicat că una dintre cauzele Războiului Peloponesiac, care a zguduit lumea greacă antică, a fost ascensiunea Atenei și teama pe care aceasta a provocat-o Spartei, puterea dominantă de atunci, scrie CNN.

Faptul că Xi a ales să vorbească despre această „capcană” în mesajul său de deschidere a summitului cu Trump transmite un mesaj clar despre tipul de stabilitate pe care liderul chinez spune că vrea să o vadă în relațiile dintre cele două țări.

„Dacă China și Statele Unite pot depăși așa-numita «Capcană a lui Tucidide» și pot deschide un nou model de relații între marile puteri... acestea sunt întrebări ale istoriei, întrebări ale lumii și întrebări ale popoarelor”, i-a spus Xi lui Trump.

„Ele sunt, de asemenea, răspunsurile epocii noastre, pe care dumneavoastră și cu mine, ca lideri ai unor mari țări, trebuie să le scriem împreună”, a adăugat el.

Nu este prima dată când Xi Jinping face referire la „Capcana lui Tucidide”. El a invocat aceeași idee în timpul unei vizite la Washington, în 2015, când a susținut că o astfel de capcană nu este inevitabilă, ci poate apărea dacă țările ajung să facă „judecăți strategice greșite”, potrivit relatărilor din presa de stat chineză.

Scrierile lui Tucidide, istoric și general atenian care a trăit în secolul al V-lea î.Hr, sunt considerate printre cele mai importante texte de istorie politică și militară din Antichitate, deoarece au analizat nu doar faptele, ci și cauzele profunde ale războaielor, interesele statelor, frica, puterea și rivalitatea dintre marile puteri.

Expresia „Capcana lui Tucidide” înseamnă că riscul de conflict crește atunci când o putere aflată în ascensiune provoacă o putere deja dominantă.

Termenul a fost formulat și folosit în legătură cu relațiile dintre SUA și China de profesorul Graham Allison, de la Universitatea Harvard, un vizitator frecvent al Chinei.

În 2017, Allison scria că, dacă China nu este dispusă să-și reducă ambițiile sau dacă Washingtonul nu poate accepta să devină a doua putere în Pacific, un conflict comercial, un atac cibernetic sau un incident pe mare ar putea escalada rapid într-un război total.