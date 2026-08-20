Ministrul Educației, despre admiterea la liceu: „E fals că nu vor exista camere de supraveghere și că lucrările nu vor fi anonimizate”

Legea Educaţiei Naţionale privind noua formulă de adminitere la liceu stârneşte nemulţumiri şi critici. Foto: Getty Images

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a declarat joi seară, la Antena 3 CNN, că este falsă informația potrivit căreia la examenele organizate de licee pentru admitere nu vor fi camere de supraveghere și că lucrările nu vor fi anonimizate. De asemenea, el a spus că, dacă această lege va intra în vigoare în acest an, tot Ministerul Educației va elabora subiectele de examen. Totuși, Mihai Dimian a declarat că măsura ar trebui prorogată.

Mihai Dimian a declarat că legea controversată care prevede că liceele pot să-și organizeze propriile concursuri de admitere, în plus față de Evaluarea Națională, a fost aprobată în 2023, iar ordinul pus în dezbatere de Ministerul Educației stabilește doar metodologia pentru organizarea Evaluării Naționale.

„În 2023, când s-a aprobat această lege, eu nu eram printre susținătorii introducerii acestui concurs de admitere diferențiat. Dar, ca ministru, acel articol a ajuns să trebuiască să fie aplicat, adică în 2023 s-a spus că pentru generația care intră în clasa a V-a în 2023-2024 va trebui să organizeze Evaluarea Națională și concursul de admitere după acele articole din lege.

Am ajuns în acest moment înaintea începerii anului școlar și trebuie să ofer o metodologie de organizare a evaluării naționale. Asta îmi spune legea. Iar liceele să ofere o metodologie de organizare a concursului de admitere”, a spus ministrul Educației la Antena 3 CNN.

Dimian a adăugat că este „falsă informația vehiculată că nu vor exista camere video și că lucrările nu vor fi anonimizate” la concursurile organizate de licee.

„Acest lucru îl veți putea vedea în metodologia de organizare aprobată de către liceu, conform legii. De unde apare probabil această diferență este că ministerul este obligat prin lege să ofere metodologia de organizare a Evaluării Naționale și acolo unde se ocupă ministerul de această organizare sunt precizate toate aceste lucruri. În cealaltă parte, unde liceul trebuie să se ocupe de organizare, nu sunt încă precizate, pentru că nu au fost publicate metodologiile lor”, a spus ministrul.

Ministrul Educației a declarat că măsura ar trebui prorogată ca să aibă loc o dezbatere dacă este util sau nu acest concurs separat de admitere.

„Am considerat că o prorogare, da, ar fi utilă în acest moment și am discutat cu reprezentanți ai mai multor partide care ar fi interesați de o astfel de variantă.

S-au și depus în Parlament mai multe proiecte de lege, astfel încât să oferim timpul pentru dezbatere, să vedem dacă modificăm ceva sau nu în legea actuală, pentru că în momentul de față spune organizarea concursului se face prin hotărârea Consiliului de Administrație a liceului. Iar ministerul oferă subiectele. Adică, la fel ca la Evaluarea națională, și aici ministerul ar oferi subiectele de examen și stabilește data concursului de admitere”, a mai spus ministrul.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri seară, la Antena 3 CNN, că va analiza, împreună cu ministrul interimar al Educației, atât propunerea ca bursele sociale să nu fie acordate pe timpul vacanței de vară, cât și cea care le dă dreptul liceelor să-și organizeze propriile examene de admitere, iar o decizie „corectă” va fi luată în fiecare caz după epuizarea celor 10 zile de consultare publică.

Prim-ministrul a declarat că în cazul bursei, „logica” a fost că aceasta nu este o „alocație”, ci un sprijin pentru elevii care au dificultăți financiare. În ceea ce privește admiterea la licee, prim-ministrul a lăsat de înțeles că măsura poate fi amânată.

„Există două posibilităţi, sau să nu o pună în practică sau în Parlament, dacă se consideră că această formă de organizare nu este potrivită, sunt tot felul de păreri, unele pro, unele contra, eu sunt de acord că dacă nu e bine organizat, riscăm să stricăm lucruri care nici aşa nu sunt în perfectă stare în educaţie. Atunci, lucrurile se pot amâna şi se ia o decizie”, a spus Bolojan.

Ordinul Ministerului Educației a stârnit un scandal uriaș. PSD, PNL și USR au anunțat că se opun măsurii, în timp ce ONG-urile din Educației au spus că va adânci inechitățile din sistemul public. Și părinții sunt revoltați.