Audiențe record pentru Antena 3 CNN în a doua zi a protestelor din sănătate

Antena 3 CNN a depășit audiența cumulată a România TV și Digi24. Foto: Antena 3 CNN

Antena 3 CNN își reconfirmă statutul de lider al televiziunilor de știri. Postul nostru de televiziune a avut ieri o audiență mai mare decât cea cumulată a tuturor celorlalte televiziuni de știri, pe cele mai valoroase targeturi comerciale. Atât pe întreaga zi, cât și în prime-time, telespectatorii au ales Antena 3 CNN drept principala sursă de informare și analiză.

Antena 3 CNN a fost principala sursă de informație și ieri, în a doua zi de proteste din sănătate. Conform datelor de audiență, postul nostru a înregistrat un share de 5,43% la nivelul întregii zile, depășind audiența cumulată a România TV și Digi24.

Performanțele Antena 3 CNN sunt confirmate de rezultatele obținute pe principalele targeturi comerciale. Atât pe intervalul Whole Day, cât și în Prime Time și în intervalul Sinteza Zilei, Antena 3 CNN ocupă prima poziție în toate categoriile relevante de public.

Pe întreaga durată a emisiunii Sinteza Zilei, realizată de Mihai Gâdea, Antena 3 CNN a avut un share mediu de 5,77%, mai mult decât România TV, Digi24 și Realitatea Plus la un loc. Performanța este cu atât mai mare cu cât, pe intervalul 21.00–22.00, Digi24 l-a avut invitat pe premierul Ilie Bolojan.

Protestele din sănătate și scandalurile din Parlament au beneficiat de cea mai importantă acoperire jurnalistică. În teren, Sabrina Preda și Sergiu Cora, prezentatorii News Hour with CNN, dar și reporterul Raluca Mandoiu au transmis din spitale principalele nemulțumiri ale medicilor și asistentelor.

Din Parlament, Ana Maria Roman, Robert Kiss și Xenia Croitoru ne-au adus cele mai noi reacții și informații despre proiectele cruciale adoptate în sesiunea extraordinară.

Prin această desfășurare de forțe, Antena 3 CNN a oferit o acoperire completă și echilibrată a unuia dintre cele mai importante subiecte ale zilei, reconfirmând capacitatea redacției de a fi prezentă acolo unde se desfășoară evenimentele cu impact major asupra societății.