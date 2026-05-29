Ilie Bolojan, despre drona căzută pe un bloc din Galați: Răspunsul apărării românești a fost limitat de nivelul dotării

Foto: Agerpres

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, vineri, pe Facebook, după prăbușirea unei drone rusești pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, că răspunsul apărării românești a fost limitat de nivelul actual al dotării. El a subliniat că acest lucru arată, încă o dată, cât de necesară e accelerării programelor SAFE, în special a celor destinate combaterii dronelor.

„Răspunsul apărării românești a fost limitat de nivelul dotării. Este încă o dovadă a importanței programului SAFE, prin care vom asigura o dotare completă antidronă a Armatei Române. Contractul va fi semnat în următoarele ore. În câteva luni va începe livrarea capabilităților antidronă”, a transmis Ilie Bolojan.

„Am fost în contact cu ministrul Apărării și au fost luate imediat toate măsurile pentru protejarea populației, iar, în plan diplomatic, au fost informați aliații și partenerii României”, a afirmat Bolojan.

Premierul interimar a spus că incidentul este inacceptabil și a acuzat Rusia de o nouă încălcare a spațiului aerian al României, pe fondul continuării războiului din Ucraina.

„Această situație este inacceptabilă și reprezintă o nouă violare a spațiului aerian, generată de continuarea iresponsabilă și nejustificată a războiului dus de Rusia în Ucraina. Acest război continuă să afecteze securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic. Condamn fără rezervă aceste acțiuni grave și cer ferm Rusiei să pună imediat capăt acestora. Întărirea securității naționale, pentru a asigura protecția cetățenilor noștri, trebuie să rămână prioritatea absolută pentru autoritățile și forțele politice din România. Acesta este obiectivul pe care l-am urmărit inclusiv prin programul SAFE al UE, însă este clar că toate eforturile și acțiunile noastre trebuie accelerate”, a spus premierul interimar.

El a adăugat că a insistat pentru finalizarea acestui program, în ciuda opoziției venite din partea celor care, în opinia sa, ignoră sau subestimează pericolul reprezentat de Rusia.

„De aceea am depus atât de mult efort pentru a duce la bun sfârșit acest program, în pofida piedicilor iresponsabile, de toate felurile, puse de cei care ignoră, nu înțeleg sau nu sunt deranjați de pericolul pe care îl reprezintă Rusia. Trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a ne proteja cetățenii de astfel de pericole și pentru a consolida apărarea țării noastre”, a mai transmis premierul interimar.