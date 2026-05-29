Radu Miruță: „Da, era o dronă Geran 2. Da, avioanele de vânătoare au avut autorizație de tragere”

Dronă kamikaze rusească de tip Geran/Gheran 2, imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Drona prăbușită peste un bloc din Galați era una rusească, de tip Gheran/Geran 2, a anunțat vineri ministrul Apărării, Radu Miruță.

„Da, era o dronă Geran 2. Da, a fost descoperită și urmărită pe radarul nou instalat în zona Galați, după incidentul de acum două săptămâni. Da, avioanele de vânătoare au avut autorizație de tragere. Da, în cele 4 minute cât s-a aflat în spațiul aerian românesc nu s-a putut trage fără ca proiectilul să facă pagube mai mari în municipiul Galați ori astfel încât proiectilul să nu ajungă în afara României și să fie considerată o imixtiune în războiul din Ucraina”, a spus Miruță, într-o postare publicată pe Facebook.

Radu Miruță a precizat că a avut o convorbire telefonică în această dimineață cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, căruia i-a argumentat „cât de important este ca ceea ce noi am solicitat oficial la nivel aliat să fie implementat în zona Dobrogei, până când capabilitățile anti dronă de curând comandate de Ministerul Apărării vor fi livrate”.

„Da, avem nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană de la sol, pe care nu le avem pentru că, de la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta nu a luat-o. De 5 luni, de când sunt ministru, înzestrarea Armatei este prioritatea mea numărul 1 și față de situația de dinainte acum avem pentru prima oară în SAFE 8 sisteme de apărare antidronă. Suntem în contact permanent și lucrăm deja la măsuri suplimentare pentru întărirea securității pe Flancul Estic. O parte dintre aceste măsuri vor fi anunțate în următoarele ore, a spus ministrul Apărării.