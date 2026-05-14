Cum justifică Mihai Jurca contractul cu Rheinmetall: „Când ai mai multe produse într-un singur coş, discountul e mult mai mare”

România are alocate circa 16,6 miliarde de euro prin programul SAFE. Foto: Guvernul României

Şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, a declarat că România a primit un discount de 800 de milioane de euro de la Rheinmetall, compania germană care a obținut 6 dintre cele 15 contracte din SAFE. Oficialul a adăugat că acest concern a fost ales pentru a primi cea mai mare alocare din împrumutul SAFE deoarece este singurul din Europa capabil să furnizeze o gamă atât de largă de echipamente militare, relatează Agerpres.

„Discountul a fost de la 6,4 miliarde, nu vreau să greşesc suma, la 5,6 miliarde, cât este actualul contract”, a afirmat Jurca.

Șeful Cancelariei prim-ministrului a spus că acest discount a fost posibil tocmai pentru că Rheinmetall a primit mai multe contracte.



„Sunt foarte puţine companii la nivel global care pot să furnizeze o paletă foarte largă de produse, compania germană de care aţi vorbit produce nave, are în administrare şi în proprietate şantiere navale, produce tancuri şi maşini de luptă a infanteriei, produce sisteme antidronă antiaeriene şi produce muniţia pentru aceste sisteme. Nu există o altă companie în Europa care să poată să producă aceste produse. Gândiţi-vă că Şantierul Mangalia este un şantier strategic pentru noi şi este foarte important ca acesta să fie deschis şi funcţional în cel mai scurt timp.

Răspunsul este următorul: nu există o altă companie care să poată să producă toate aceste capabilităţi. Şi este ca în orice altă tranzacţie, în momentul în care ai mai multe produse într-un singur coş, evident, discountul pe care-l primeşti este mult mai mare”, a declarat Mihai Jurca, joi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.



Mihai Jurca a detaliat tipurile de echipamente pe care aceasta le poate produce în baza angajamentelor din programul SAFE.



„Ceea ce se produce de o singură companie sunt navele, maşina de luptă a infanteriei, sistemele antiaeriene (...) care nu sunt produse de nicio altă companie din lume, decât de această companie, sunt elemente cu proprietate intelectuală proprie, şi muniţia de calibrul mediu, de 35 de milimetri. Acestea sunt programele care sunt produse de o singură companie”, a declarat Jurca.



Șeful Cancelariei prim-ministrului a mai spus că alte componente ale programului SAFE vor fi realizate de mai multe companii, inclusiv din România.



„Avem consorţii de companii care vor produce drone, avem consorţii de companii din România care vor produce echipamente de protecţie balistică, avem consorţii din România care vor produce soft. (...) Avem o capacitate foarte bună când vine vorba de producţia de softuri sau de producţia de inginerie din domeniul software”, a declarat Jurca.

Programul SAFE (Security Action for Europe), în valoare totală de 150 de miliarde de euro la nivelul Uniunii Europene, este gândit pentru a întări rapid capacitățile de apărare până în 2030. România are alocate circa 16,6 miliarde de euro, iar pentru prima etapă Guvernul a selectat proiecte de 8,33 miliarde de euro, care au fost trimise în Parlament pentru aprobare.