Miruță prezintă contractele din SAFE: blindate, elicoptere și radare de ultimă generație. “Producția trebuie să fie în România"

Primul pachet de achiziții din SAFE include 6 programe și prevede achiziția de mașini de luptă ale infanteriei. Sursa foto: MApN

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a oferit marți detalii despre contractele din programul SAFE pentru reînarmare. El a spus că va exista un pachet integrat pentru colaborare între România și Germania de 5.54 miliarde de euro.

Unul dintre principiile urmărite este ca producția de armament să aibă loc cu adevărat în România, “nu să folosim acea noțiune de offset care a presupus donarea unor produse în România”, a spus Miruță.

Un alt principiu este extragerea din Planul Național de Înzestrare a acelor capabilități pe care armata le-a considerat prioritare și utile pentru a fi finanțate prin acest mecanism. Practic, este vorba despre o selecție din planul deja aprobat de Parlament, care este reconfigurată și mutată pe finanțarea SAFE.

El a precizat că MApN a avut în vedere și salvarea șantierului naval de la Mangalia.

Ce prevede primul pachet de achiziții

Primul pachet include 6 programe și prevede achiziția de mașini de luptă ale infanteriei: 232 de unități vor fi finanțate prin programul SAFE, iar diferența până la 298 de vehicule va fi acoperită din alte surse de finanțare. Valoarea medie este de 11,2 milioane de euro pe unitate, în condițiile în care în 2024 MApN a primit oferte de aproximativ 13,7 milioane de euro, care, indexate la zi (inclusiv inflația), ar fi fost probabil mai mari. Comparativ cu alte țări, Ungaria sau Italia, România are un preț mai mic, a spus Radu Miruță.



“Localizarea pentru acest produs pentru a fi făcut în România este de 60%, restul e diferența de tehnologie din turela care nu poate fi produs în Ro”, a precizat ministrul Apărării.

În ceea ce privește al doilea produs din pachet, Radu Miruță a vorbit despre achiziția a două nave de patrulare.

De asemenea, 12 elicoptere vor fi achiziționate prin programul SAFE, un mecanism de achiziție comună cu Franța care permite României să obțină un preț mai redus prin asocierea cu alte state participante.

În cadrul contractului, aproximativ 15% din activități vor fi realizate în România, incluzând personalizarea elicopterelor și integrarea unor sisteme, acestea urmând să fie realizate la IAR Brașov.

De asemenea, centrul de antrenament și pregătire a tehnicienilor va fi amplasat la TurboMecanica.

Radu Miruță a vorbit și despre contractul cu Thales, care prevede radare de ultimă generație care vor fi achiziționate pentru a îmbunătăți capabilitățile de supraveghere și acoperire a spațiului aerian. Proiectul vizează acoperirea unor vulnerabilități și lipsuri pe care, în prezent, România nu le poate aborda cu echipamentele existente.