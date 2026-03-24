NEOM încasează în plin loviturile războiului din Orientul Mijlociu. A anulat un contract pentru proiectul saudit Trojena Ski Village

2 minute de citit Publicat la 23:45 24 Mar 2026 Modificat la 23:53 24 Mar 2026

Arabia Saudită restrânge mega-orașul futurist The Line din cadrul proiectului Neom. Foto: Profimedia Images

NEOM Company, entitatea saudită responsabilă de construcția "orașului futurist de 500 de miliarde de dolari", a reziliat contractul cu un important furnizor din Asia, din cauza războiului purtat de SUA și Israel împotriva Iranului, scrie presa internațională.

Eversendai Corporation, un grup din Malaezia specializat în construcții structurale din oțel, a comunicat că i-a fost reziliat contractul vizând proiectul Trojena Ski Village din Arabia Saudită, parte a proiectului NEOM, începând cu 26 martie.

Conform companiei asiatice, justificarea invocată de NEOM Company este legată de "evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu".

Grupul malaezian va depune cereri de despăgubire și se așteaptă să fie compensat în mod echitabil, potrivit presei de specialitate.

Eversendai a primit contractul în martie 2024 și susține că, până la reziliere, s-a achitat de obligațiile asumate față de partenerul saudit.

"Până la data notificării de reziliere, Eversendai s-a angajat pe deplin în realizarea contractului și și-a onorat angajamentele conform prevederilor contractuale, fără a compromite siguranța și calitatea”, se arată într-un comunicat al acestei companii.

Eversendai susține că, excluzând lucrările din contractul Trojena Ski Village, portofoliul său de comenzi se ridică la echivalentul a peste jumătate de miliard de dolari.

Prețul acțiunilor grupului malaezian a închis în scădere, marți, plasând compania la o valoare de piață de circa 70 de milioane de dolari.

The Line, mega-orașul din proiectul NEOM, e scump chiar și pentru petrodolarii Arabiei Saudite

Ambițioasele planuri pentru "The Line", mega-orașul lung de 160 km din Arabia Saudită, au fost suspendate pentru a putea fi reduse semnificativ, scria presa internațională în noiembrie anul trecut.

"The Line" este parte a strategiei "Vision 2030", lansată de prințul moștenitor Mohammed bin Salman pentru a diversifica economia țării, asociată în proporție covârșitoare cu industria petrolului.

Recent însă, guvernul de la Riad pare să-și fi schimbat prioritățile.

"Am cheltuit prea mult. Ne-am grăbit cu 160 km/h. Acum avem deficite. Trebuie să re-prioritizăm", spunea un oficial saudit toamna trecută.

"The Line" ar fi trebuit să fie un oraș futurist construit liniar în deșertul de la Marea Roșie, în cadrul proiectului NEOM.

Planificat pentru a găzdui 9 milioane de oameni, adică peste un sfert din populația Arabiei Saudite, mega-orașul avea ambițiosul obiectiv de a redefini metropolele viitorului.

Fără drumuri, mașini sau emisii poluante, "The Line", urma să funcționeze cu energie 100% regenerabilă. Planurile originale prevedeau o poziționare la 500 m deasupra nivelului mării, cu o lățime de 200 m și o lungime de 170 km.

De-a lungul anilor, "The Line" s-a confruntat cu întârzieri masive iar ajustările evocate toamna trecută indicau că orașul va găzdui doar 300.000 de locuitori, pe o întindere de doar câțiva kilometri.