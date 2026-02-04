Afganistan în 2026: Violența domestică a fost legalizată: Bărbații își pot bate sau viola soțiile și copiii, câtă vreme nu lasă urme

Talibanii au adoptat un nou Cod Penal care legalizează violența domestică, discriminarea și sclavia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

La aproape cinci ani după retragerea trupelor americane, Afganistanul stă părăsit sub unul dintre cele mai represive regimuri din lume. De altfel, serviciile de informații ale SUA avertizau încă de atunci că talibanii vor relua tratamentul brutal la care femeile au fost supuse sub conducerea lor în perioada 1996-2001, în cazul în care insurgenții recâștigau controlul asupra acestei țări. Iată că acum, la începutul anului 2026, talibanii au adoptat un nou Cod Penal (Mahakumu Jazaai Osulnama), format din 119 articole, care legalizează violența, subjugarea și discriminarea sistematică împotriva femeilor, copiilor și claselor sociale inferioare.

Codul, inspirat dintr-o interpretare extremă a legii Sharia, consolidează autoritatea liderului suprem Hibatullah Akhundzada și normalizează folosirea pedepsei fizice, a violenței domestice și a exploatării oamenilor.

Noul cod penal este doar un instrument prin care talibanii consolidează controlul prin teroare, subjugare și exploatare. Femeile sunt reduse la statutul de proprietăți, copiii sunt lăsați fără protecție, iar cetățenii obișnuiți trăiesc sub amenințarea permanentă a pedepselor arbitrare. În timp ce liderii regimului prosperă, comunitatea internațională rămâne pasivă, iar drepturile fundamentale ale populației afgane continuă să fie călcate în picioare.

Femeile ca proprietăți: pot fi bătute sau agresate sexual de soți

Femeile sunt tratate ca proprietăți în întregul document, iar lucruri precum libertatea de mișcare, libertatea religioasă și accesul la protecții de bază le sunt oficial refuzate, potrivit mai multor platforme independente conduse de afgani, transmite Bush Institute.

Noul cod penal restricționează drastic drepturile femeilor:

Nu pot ieși din casă fără un însoțitor masculin.

Vizitele rudelor fără permisiunea soțului sunt pedepsite cu până la 3 luni de închisoare.

Libertatea de exprimare este interzisă, iar participarea la activități culturale sau sociale poate fi sancționată.

În cazurile de violență domestică, legea oferă protecție minimă: pedeapsa maximă pentru soți este 15 zile de închisoare, iar aceasta se aplică doar dacă abuzul a lăsat urme vizibile grave: fracturi, răni deschise sau vânătăi severe.

Alte forme de abuz – lovituri ușoare, agresiuni psihologice sau sexuale – nu sunt incriminate, lăsând femeile complet vulnerabile în fața soților abuzivi.

Copiii expuși violenței și exploatării sexuale

Noul cadru legal nu protejează nici copiii de cele mai groaznice forme de abuz. De exemplu, codul penal nici măcar nu menționează, cu atât mai puțin nu incriminează sau pedepsește, abuzurile psihologice, sexuale sau fizice asupra minorilor, deși sugerează pedepse corporale aplicate de tați copiilor de 10 ani (pentru neglijarea rugăciunilor).

Singura excepție este Articolul 30, care interzice profesorilor să folosească violența împotriva elevilor în moduri care duc la „fracturi, piele ruptă sau vânătăi”, conform organizației afgane pentru drepturile omului, Rawardi.

Într-o țară în care 81% dintre copii au experimentat pedepse fizice (iar mai mult de jumătate au suferit „pedepse severe”) și unde exploatarea și traficul de copii sunt în creștere – inclusiv ca mirese copii, victime bachi baza („o practică în care bărbații exploatează băieți pentru divertisment social și sexual”, conform raportului american Trafficking in Persons), copii-soldați și muncitori copii – acest lucru nu surprinde, mai ales că talibanii înșiși sunt responsabili pentru multe dintre aceste abuzuri.

Structura ierarhică și discriminarea socială

Codul instituie un sistem de clase sociale:

Clerici religioși

Nobilețe

Clasa mijlocie

Clasa inferioară

Elitele și susținătorii regimului beneficiază de imunitate parțială, în timp ce cetățenii obișnuiți, în special femeile și minoritățile, sunt supuși pedepselor arbitrare: biciuire, detenție, amenzi și execuții.

Criminalizare și pedepse absurde

Criticarea liderilor talibani: 20 de lovituri de bici și 6 luni de închisoare.

Încălcarea regulilor religioase sau sociale minore poate atrage pedepse fizice.

Orice nesupunere față de ordinele și decretelor talibanilor – peste 200 la număr – poate fi sancționată.

Sclavie și exploatare recunoscute oficial

Codul folosește termenul de „sclav” (Ghulam) în mai multe articole, legitimând exploatarea umană și sclavia.

Aceasta, combinată cu un sistem juridic care ignoră abuzurile domestice și asupra copiilor, transformă Afganistanul într-o societate în care brutalitatea și opresiunea sunt normalizate.

Cum au preluat talibanii puterea după retragerea SUA și ce spuneau atunci despre femei

În 2021, după aproape două decenii de prezență americană, trupele SUA s-au retras din Afganistan.

Talibanii au profitat rapid de vidul de putere și de slăbiciunea guvernului afgan susținut de americani. Folosindu-se de strategii militare rapide și de cooptarea forțelor locale, au recucerit capitalele provinciale și, în scurt timp, au reinstaurat controlul asupra Kabulului și a întregii țări.

Această revenire a fost marcată de o intensificare a represiunii și de restaurarea unui regim extrem de autoritar, în care violența și intimidarea sunt instrumente oficiale ale guvernării.

„Îi asigurăm pe cei din toată lumea, și în special din Afganistan, că Islamul dă drepturi tuturor în mod egal. Femeile au propriile drepturi. Câte drepturi le dă Islamul femeilor, atâtea le dăm și noi”, spunea, în 2021, Mawlavey Kamil, guvernatorul taliban al districtului Andar, după preluarea puterii.

Lipsa de intervenție internațională pentru a opri abuzurile

Deși comunitatea internațională a condamnat oficial acțiunile talibanilor și le-a refuzat recunoașterea legală, măsurile concrete pentru a-i trage la răspundere lipsesc aproape complet.

Noul cod penal, care oficializează abuzul asupra femeilor, copiilor și claselor sociale vulnerabile, funcționează practic fără nicio constrângere externă.

Astfel, milioane de afghani trăiesc în continuare sub o guvernare brutală, cu drepturile fundamentale încălcate zilnic, iar liderii talibani prosperă în impunitate.