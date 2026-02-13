Incendiu puternic pe un bulevard din București. O mașină a luat foc în trafic, pasagerul din dreapta a murit. Mai există încă o victimă

O mașină a luat foc în trafic, în București, 13 februarie 2026. Sursa foto: Imagine martor via Antena 3 CNN

Un incendiu violent a izbucnit în trafic, la o mașină, vineri, pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 al Capitalei. Potrivit pompierilor, la sosirea echipajelor, focul se manifesta puternic la un autovehicul, afectând alte trei mașini parcate în apropiere.

Din nefericire, au fost identificate două victime, soț și soție, dintre care una a decedat.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, victima decedată este pasagerul din dreapta al autoturismului care a luat foc inițial. Este vorba despre o femeie de 51 de ani.

O a doua victimă, un bărbat de 56 de ani, a fost transportată la Spitalul Bagdasar-Arseni cu arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului.

Aceleași surse au declarat, pentru Antena 3 CNN, că autoturismul implicat este electric.

Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere, o autospecială de hidroperforare, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD.

Focul a fost stins în jurul orei 13:40, iar pagubele materiale sunt semnificative. Din imaginile filmate după stingerea flăcărilor, se vede că din mașina la care a izbucnit incendiul nu a mai rămas decât „scheletul” caroseriei, iar autoturismele de lângă ea au fost grav avariate.

„În momentul de faţă incendiul este lichidat, lucrăm în continuare pentru răcirea zonei de intervenţie. Incendiul s-a manifestat generalizat la un autovehicul electric. Cea de-a doua victimă, conducătorul autovehiculului, bărbat ce a suferit arsuri pe suprafaţa corpului, a fost asistată medical la faţa locului şi ulterior transportată la spital.”, au transmis pompierii, la ora 13:45.

Până în acest moment nu se cunoaște cauza incendiului.

Comunicatul DGPMB Astăzi, 13 februarie 2026, în jurul orei 13:00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 20 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la izbucnirea unui incendiu la un autovehicul, la o adresă din Sectorul 6. La fața locului au intervenit de urgență echipaje de pompieri, echipaje de prim-ajutor, precum și polițiști din cadrul subunității competente, care au demarat imediat activitățile specifice. De asemenea, în zonă sunt prezente echipaje ale Brigăzii Rutiere, pentru asigurarea măsurilor de siguranță și pentru fluidizarea traficului. Din primele verificări a reieșit faptul că incendiul ar fi izbucnit la un autoturism, flăcările extinzându-se ulterior la alte autovehicule aflate în proximitate. În interiorul autoturismului de la care a pornit incendiul a fost identificată o femeie. Din păcate, în ciuda eforturilor de salvare, a fost declarat decesul acesteia. Totodată, o altă persoană, aflată în același autoturism, a reușit să se autoevacueze și este evaluată medical la fața locului, beneficiind de îngrijiri de specialitate. Cercetările sunt în desfășurare, sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii incidentului.