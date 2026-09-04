Tapiseria de la Bayeux a ajuns la Londra deteriorată. Capodopera a fost verificată centimetru cu centimetru și s-au găsit două rupturi

Tapiseria de la Bayeux expusă în British Museum, 2 septembrie 2026. Sursa foto: Hepta

Două fire rupte în preţioasa Tapiserie de la Bayeux au fost descoperite după transferul ţesăturii din secolul XI la Londra, a anunţat vineri ministrul francez al Culturii, Catherine Pegard. Cu toate acestea, starea generală a artefactului rămâne neafectată, scrie AFP, preluată de Agerpres.

La mijlocul lunii iulie, tapiseria a fost transportată peste Canalul Mânecii într-o călătorie riscantă pentru ţesătura lungă de aproape 70 de metri. A fost transportată la British Museum din Londra, unde este programată să fie expusă publicului începând cu 10 septembrie, ca parte a unui acord de împrumut istoric încheiat de preşedintele francez Emmanuel Macron.

La scurt timp după sosirea sa în capitala britanică, evaluările iniţiale nu au relevat "nicio deteriorare vizibilă" a lucrării, a declarat Ministerul francez al Culturii pentru AFP la acea vreme.

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O evaluare mai cuprinzătoare a stării, efectuată ulterior de experţi francezi şi britanici, a confirmat "absenţa unor daune majore", observând în acelaşi timp "rupturi minore în două zone", conform constatărilor iniţiale dezvăluite de ziarul La Croix.

"A fost observată o ruptură a două fire pe o porţiune de 70 de metri a tapiseriei", a confirmat ministrul Pegard la radioul RTL. "Deci este adevărat că a fost examinată cu o atenţie deosebită; a durat mult timp, deoarece experţii au examinat-o centimetru cu centimetru," a adăugat ea.

"Aşadar, vă pot spune că astăzi, dacă spunem că este în aceeaşi stare la sosirea la Londra ca înainte de a pleca din Bayeux, cred că nu suntem departe de ţintă", a adăugat ministrul.

Transferul istoric din Bayeux, în Normandia (vestul Franţei), a provocat o anxietate considerabilă în rândul experţilor şi apărătorilor patrimoniului din Franţa, care se temeau de deteriorarea ireversibilă a acestei opere, deja fragile din cauza vechimii.

Tapiseria urmează să se întoarcă în Franţa în iulie 2027, la Muzeul Bayeux, unde va fi supusă unei restaurări care a fost amânată în mod repetat, mai notează AFP.