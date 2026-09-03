Primele imagini cu Tapiseria de la Bayeux expusă în British Museum: E fixată pentru prima dată întinsă pe o suprafață plană

Tapiseria de la Bayeux expusă în British Museum, 2 septembrie 2026. Sursa foto: Hepta

Primele imagini cu Tapiseria de la Bayeux expusă la British Museum au fost realizate miercuri, 2 septembrie, în cadrul inaugurării oficiale a expoziției care aduce în Marea Britanie, pentru prima dată în aproape 1.000 de ani, celebra broderie medievală. Evenimentul a avut loc în prezența președintelui francez Emmanuel Macron și a regelui Charles al III-lea.

Pentru această expoziție, Tapiseria de la Bayeux este prezentată într-un mod inedit: întinsă pe o suprafață plană, în loc să fie fixată vertical, așa cum a fost expusă în mod tradițional în Normandia. Este pentru prima dată când celebra operă medievală este prezentată astfel într-o expoziție publică, potrivit Ministerului Culturii din Franța.

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Publicul va putea vedea tapiseria la British Museum din Londra începând cu 10 septembrie 2026, iar expoziția va rămâne deschisă până la 11 iulie 2027. Evenimentul are loc în Sainsbury Exhibitions Gallery și reprezintă unul dintre cele mai importante împrumuturi culturale realizate între Franța și Marea Britanie.

Tapiseria de la Bayeux este o operă de artă textilă din secolul al XI-lea, cu o lungime de aproximativ 70 de metri. Broderia relatează evenimentele care au dus la cucerirea Angliei de către normanzi în 1066, inclusiv Bătălia de la Hastings și ascensiunea lui William Cuceritorul la tronul Angliei. Este alcătuită din nouă panouri de in unite între ele și prezintă aproximativ 626 de personaje, alături de 202 cai, în 58 de scene.

O prezentare fără precedent

Decizia de a prezenta tapiseria întinsă pe o suprafață plană permite vizitatorilor să observe mai ușor detaliile broderiei, de la personaje și animale până la corăbiile și obiectele reprezentate în scenele care alcătuiesc povestea cuceririi normande.

Modul de expunere este cu atât mai important cu cât tapiseria a fost prezentată vertical timp de decenii. Muzeul din Bayeux a explicat că, în cadrul proiectului pentru noul muzeu, au fost dezvoltate soluții speciale pentru manipularea și conservarea operei, inclusiv pentru trecerea de la poziția verticală la una orizontală.

Expoziția de la Londra este completată de instrumente digitale și de alte obiecte care ajută la explicarea contextului istoric în care a fost realizată tapiseria. Printre acestea se numără manuscrise și artefacte care oferă indicii despre lumea medievală reprezentată în broderie și despre sursele vizuale care ar fi putut influența realizarea anumitor detalii.

Prima revenire în Anglia după aproape un mileniu

Împrumutul este unul istoric: Tapiseria de la Bayeux revine pe teritoriul britanic pentru prima dată de la crearea sa în secolul al XI-lea. Opera este considerată una dintre cele mai importante surse vizuale pentru înțelegerea cuceririi normande și a societății medievale europene.

Tapiseria aparține statului francez și este depusă la Bayeux, unde a fost păstrată într-un muzeu dedicat. Împrumutul către British Museum este posibil în contextul lucrărilor de renovare a muzeului din Bayeux. Franța și Marea Britanie au convenit, în cadrul schimbului cultural, și asupra unor împrumuturi în sens invers: British Museum va trimite în Franța, între altele, comorile de la Sutton Hoo și piese din celebrul set de șah Lewis.

Un transport pregătit cu minuțiozitate

Drumul tapiseriei de la Bayeux la Londra a fost pregătit timp de mai multe luni, având în vedere fragilitatea excepțională a țesăturii vechi de aproape 1.000 de ani.

În noaptea de 9 spre 10 iulie, tapiseria a părăsit muzeul din Bayeux și a fost transportată către Londra, traversând Canalul Mânecii. Pentru deplasare a fost folosită o cutie specială, climatizată și concepută pentru amortizarea vibrațiilor, considerate unul dintre principalele riscuri pentru această operă textilă fragilă.

Opera a ajuns la British Museum înainte de inaugurarea oficială de pe 2 septembrie și a trecut printr-o perioadă de aclimatizare înainte de a fi instalată în galeria unde va fi prezentată publicului.

Prezentarea de miercuri, la care au participat Emmanuel Macron și regele Charles al III-lea, a avut astfel o dublă semnificație: culturală și diplomatică. Pentru public, însă, momentul așteptat este 10 septembrie, când Tapiseria de la Bayeux va putea fi văzută de vizitatori în această formă de expunere fără precedent.

După încheierea expoziției londoneze, în iulie 2027, tapiseria urmează să revină în Franța, la Bayeux, unde va fi integrată în noul muzeu dedicat acestei capodopere medievale.