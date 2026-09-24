Harvey Weinstein a fost condamnat din nou: 15 ani de închisoare pentru agresiune sexuală, după o odisee juridică de peste șapte ani

Harvey Weinstein la tribunal, 23 septembrie 2026. Sursa foto: Getty Images

Harvey Weinstein, fostul magnat al cinematografiei căzut în dizgrație, a fost condamnat miercuri la 15 ani de închisoare pentru o infracțiune sexuală gravă, într-un nou episod al procesului de responsabilizare declanșat de mișcarea #MeToo în SUA, potrivit CNN.

Condamnarea lui Weinstein pentru agresarea sexuală a fostei asistente de producție TV Miriam Haley vine după o odisee juridică ce a durat mai bine de șase ani, după ce condamnarea sa din 2020 a fost anulată. Un juriu l-a găsit din nou vinovat pe Weinstein în urma unui nou proces.

Prăbușirea lui Harvey Weinstein și începuturile #MeToo

Cândva una dintre cele mai puternice figuri din industria divertismentului, Weinstein a fost un producător recompensat cu Oscar, ale cărui succese au inclus „Shakespeare in Love”, „Pulp Fiction” și „Chocolat”. Prăbușirea sa a fost însă rapidă după ce acuzațiile de agresiune sexuală apărute în 2017 au declanșat mișcarea #MeToo.

În 2024, cea mai înaltă instanță din New York a anulat condamnarea lui Weinstein și a dispus organizarea unui nou proces, stabilind că acesta fusese prejudiciat de mărturiile altor femei ale căror acuzații nu făceau parte din dosarul respectiv.

Weinstein, în vârstă de 74 de ani, risca până la 25 de ani de închisoare pentru agresarea sexuală a lui Haley în apartamentul său din Manhattan, în 2006.

El a executat deja mai mult de șase ani, în timp ce cazul său a trecut în mod repetat prin sistemul de justiție penală.

Haley și-a relatat experiența agresiunii la două procese și a vorbit din nou în instanță miercuri, cu puțin timp înainte ca Weinstein să fie condamnat.

„Faptul că am fost agresată sexual de Harvey Weinstein a avut un efect devastator asupra vieții mele și asupra sentimentului meu de siguranță, lucru care poate nu va dispărea niciodată. Decizia de a vorbi mă va face să mă uit peste umăr ani de zile”, a declarat Haley.

„Pentru mine este o condamnare pe viață.”

„Am fost traumatizată din nou în timp ce îmi exercitam dreptul de a-l trage la răspundere. Totul pornește de la acțiunile lui”, a mai spus ea, adăugând că s-a gândit de multe ori să renunțe la demersul pentru obținerea dreptății.

Câteva minute mai târziu, Weinstein și-a cerut scuze în instanță celor pe care este posibil să îi fi rănit.

„Regret durerea lui Miriam Haley, dar trebuie să îmi reafirm nevinovăția”, i-a spus el judecătorului, în timp ce se afla într-un scaun cu rotile.

De ce Weinstein este condamnat pentru a doua oară

Inițial, Weinstein fusese condamnat la 23 de ani de închisoare după ce un juriu l-a găsit vinovat pentru agresarea lui Haley și pentru violarea unei actrițe aspirante, Jessica Mann, în 2013.

În 2024 însă, cea mai înaltă instanță din New York a anulat condamnările, stabilind că Weinstein fusese prejudiciat de mărturiile altor femei ale căror acuzații nu făceau parte din dosarul judecat.

În urma celui de-al doilea proces, desfășurat anul trecut, Weinstein a fost din nou găsit vinovat de comiterea unei infracțiuni sexuale de gradul întâi pentru agresarea lui Haley, care a folosit și numele Mimi Haleyi.

Procesul s-a încheiat cu un verdict împărțit. Juriul l-a achitat pe Weinstein în cazul acuzației că ar fi forțat-o pe o altă femeie, Kaja Sokola, să îi facă sex oral și nu a reușit să ajungă la un verdict în privința acuzației de viol formulate de Mann.

După ce un alt proces s-a încheiat cu un juriu blocat în luna mai, procurorii din Manhattan au renunțat la acuzația de viol, în loc să încerce să organizeze un al patrulea proces, după ce Mann a spus că nu mai putea suporta să depună mărturie încă o dată.

Această decizie a deschis calea pentru condamnarea lui Weinstein în cazul agresiunii sexuale asupra lui Haley.

Weinstein încă susține că este nevinovat

Procurorii din Manhattan au cerut o pedeapsă de 20 de ani de închisoare, ceea ce l-ar fi ținut pe Weinstein după gratii cel puțin până la sfârșitul vârstei de 80 de ani.

Avocatul apărării, Jacob Kaplan, a cerut ca Weinstein să primească încă trei ani de închisoare peste cei șase ani pe care i-a executat deja. El a argumentat că o pedeapsă mai lungă ar crește probabilitatea ca Weinstein să moară în închisoare.

Potrivit lui Kaplan, starea de sănătate a lui Weinstein este precară, iar acesta a fost internat în spital de șase ori din 2025. El suferă, printre altele, de cancer de sânge, insuficiență cardiacă congestivă și probleme renale. De câțiva ani folosește un scaun cu rotile.

Weinstein a negat că ar fi violat sau agresat sexual vreo persoană. După pronunțarea sentinței, el poate face apel.

„Voi fi declarat nevinovat. Vă promit asta”, i-a spus Weinstein publicației The Hollywood Reporter într-un interviu realizat în închisoare în luna martie.

Weinstein așteaptă, de asemenea, o nouă stabilire a pedepsei într-un dosar separat de viol din Los Angeles.

O curte de apel din California a menținut condamnarea din 2022, dar a anulat pedeapsa inițială de 16 ani de închisoare, deoarece judecătorul luase în calcul condamnările sale din New York, care au fost ulterior anulate, ca factor agravant.

După ce a fost mutat în repetate rânduri între închisoarea de stat - unde a fost testat pozitiv pentru COVID-19 la începutul pandemiei - și celebrul complex penitenciar Rikers Island din New York, Weinstein, care are probleme grave de sănătate, se află acum într-o unitate medicală destinată deținuților, la Bellevue Hospital din Manhattan.

Printre problemele sale medicale din ultimii ani s-au numărat leucemia mieloidă cronică, diabetul și dificultățile de mers, care fac necesară folosirea unui scaun cu rotile pentru a intra și ieși din sala de judecată, au declarat avocații săi.

În urmă cu doi ani, Weinstein a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență pentru îndepărtarea lichidului acumulat în jurul inimii și plămânilor.

Haley povestește agresiunea care a dus la condamnarea lui Weinstein

Haley, în vârstă de 49 de ani, este fost producător în industria divertismentului și lucrează în prezent în domeniul publicității.

Născută în Finlanda și crescută în Suedia, ea a spus că l-a cunoscut pe Weinstein prin intermediul unei persoane pe care o aveau în comun și că a lucrat pentru scurt timp ca asistentă de producție la un reality-show produs de acesta, „Project Runway”.

Haley a declarat că a acceptat invitația de a merge în apartamentul lui Weinstein din Manhattan deoarece ar fi fost ciudat să refuze, în condițiile în care urma să zboare în Los Angeles chiar a doua zi, pe cheltuiala companiei lui Weinstein, pentru a participa la premiera unui film.

După ce ea și Weinstein au stat pentru scurt timp de vorbă pe canapeaua din sufragerie, acesta s-a repezit să o sărute, a mărturisit Haley.

Ea a spus că s-a ridicat rapid și l-a respins, dar că Weinstein a prins-o, a împins-o cu forța spre un dormitor și a agresat-o sexual, ignorând rugămințile ei de a se opri.

Haley și-a amintit că Weinstein ar fi întrebat-o: „Nu crezi că acum suntem mult mai apropiați?”, fie după presupusa agresiune, fie cu ocazia unei întâlniri ulterioare, când spune că a întreținut relații sexuale cu el pe care nu le-a dorit, dar care nu au fost forțate.

Ea și-a amintit, de asemenea, că i-ar fi spus după a doua întâlnire: „Știi că nu poți continua să faci asta.”

Haley, Sokola și Mann și-au dat acordul pentru ca numele lor să fie făcute publice.

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