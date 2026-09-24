Elizabeth Holmes, fondatoarea Theranos, va fi transferată din închisoare într-un centru de reintegrare pentru deținuți

6 minute de citit Publicat la 12:46 24 Sep 2026 Modificat la 12:50 24 Sep 2026

Elizabeth Holmes, fondatoarea companiei Theranos, în 2015. Sursa foto: Hepta

Elizabeth Holmes, fondatoarea companiei Theranos, a primit aprobarea pentru a fi transferată anul viitor într-un centru de reintegrare pentru deținuți, la câțiva ani după prăbușirea spectaculoasă a companiei sale și condamnarea pentru fraudarea investitorilor.

Potrivit ABC News, Holmes urmează să fie transferată în august 2027 la Austin Transitional Center, în Del Valle, Texas. Informația apare într-o actualizare a sistemului de notificare a victimelor al Departamentului de Justiție al Statelor Unite, transmite CNN.

Holmes își execută în prezent pedeapsa la Federal Prison Camp Bryan, un penitenciar federal cu regim minim de securitate din sudul statului Texas, situat la aproximativ 160 de kilometri de Houston, orașul în care Holmes a crescut înainte de a pleca în California pentru a studia la Stanford.

De la „minunea” Silicon Valley la o condamnare de peste 10 ani

Elizabeth Holmes a fost cândva una dintre cele mai cunoscute figuri din lumea tehnologiei. Theranos, compania pe care a fondat-o în timp ce era studentă, promitea să schimbe radical industria analizelor medicale.

Compania susținea că tehnologia sa putea realiza rapid și eficient sute de teste medicale, inclusiv pentru afecțiuni precum cancerul și diabetul, folosind doar câteva picături de sânge.

Promisiunile au atras investiții de aproximativ 945 de milioane de dolari, precum și sprijinul unor personalități politice și oameni de afaceri importanți. Theranos a ajuns la o evaluare estimată la aproximativ 9 miliarde de dolari, iar Holmes a devenit unul dintre simbolurile ambițiilor uriașe ale Silicon Valley.

Prăbușirea companiei a început însă după o investigație publicată de Wall Street Journal în 2015. Ancheta a dezvăluit că Theranos efectuase cu tehnologia proprie doar aproximativ o duzină dintre sutele de teste pe care susținea că le poate realiza.

Investigația a ridicat, de asemenea, semne de întrebare privind acuratețea rezultatelor și a arătat că Theranos folosea aparate produse de companii tradiționale din domeniul analizelor medicale, în locul tehnologiei proprii pe care o promova.

Compania s-a destrămat în cele din urmă și a fost dizolvată în septembrie 2018.

Condamnarea lui Elizabeth Holmes

În 2018, Elizabeth Holmes și președintele Theranos, Ramesh „Sunny” Balwani, au fost acuzați de fraudă electronică și conspirație în vederea comiterii unei fraude electronice. Ambii au pledat nevinovat.

În 2022, Holmes a fost condamnată la mai mult de 11 ani de închisoare după ce a fost găsită vinovată pentru mai multe capete de acuzare privind conspirația pentru fraudarea investitorilor și frauda electronică.

Pedeapsa sa inițială a fost stabilită la 135 de luni, adică 11 ani și trei luni.

Holmes a început executarea pedepsei în mai 2023, iar conform programului inițial urma să fie eliberată în februarie 2030.

Ulterior, pedeapsa i-a fost redusă cu un an. În martie, un judecător federal a decis că Holmes se califică pentru o reducere retroactivă a pedepsei în baza modificărilor ghidurilor federale de condamnare.

Pedeapsa a fost astfel redusă de la 135 la 123 de luni.

Judecătorul Edward Davila a stabilit că Holmes îndeplinește condițiile pentru reducere, dar a subliniat că această decizie „nu diminuează amploarea” infracțiunilor comise de aceasta.

Holmes a cerut și eliberarea anticipată

Elizabeth Holmes a solicitat, de asemenea, președintelui Donald Trump o eliberare anticipată din închisoare, printr-o cerere transmisă Departamentului de Justiție.

Casa Albă a declarat anterior pentru CNN că nu comentează solicitările de clemență.

Avocații lui Holmes au susținut anul trecut că aceasta a avut „un comportament excelent după condamnare” și că nu a primit nicio sancțiune sau abatere disciplinară în timpul detenției.

În documentele depuse în instanță, avocații au afirmat că Holmes s-a implicat în activități pentru celelalte femei încarcerate și că a căutat în mod activ oportunități prin care să aibă un impact pozitiv.

Guvernul s-a opus însă reducerii suplimentare a pedepsei. Procurorii au argumentat că Holmes a provocat victimelor „dificultăți financiare substanțiale”, că nu și-a asumat responsabilitatea pentru infracțiunile sale, a plătit doar o parte redusă din despăgubiri și ar putea comite din nou infracțiuni.

Ce este un „halfway house”

Transferul într-un centru de reintegrare nu înseamnă eliberarea imediată a lui Holmes.

Așa-numitele halfway houses, cunoscute oficial drept centre rezidențiale de reintegrare, oferă un mediu supravegheat pentru persoanele condamnate care se apropie de finalul pedepsei.

Potrivit Biroului Federal al Penitenciarelor, aceste centre oferă servicii menite să îi ajute pe deținuți să se întoarcă în comunitate, inclusiv consiliere profesională și asistență în gestionarea finanțelor.

Austin Transitional Center, unde Holmes este programată să ajungă în august 2027, are o capacitate de aproximativ 460 de locuri și este descris drept un centru de corecție comunitară administrat de o companie privată de penitenciare.

Centrul se află la aproximativ 11 kilometri sud-est de centrul orașului Austin și este unul dintre cele opt centre rezidențiale de reintegrare din Texas.

Biroul Federal al Penitenciarelor nu a oferit informații suplimentare despre transferul lui Holmes, explicând că nu discută „condițiile de detenție pentru nicio persoană, inclusiv planurile de eliberare”.

Un purtător de cuvânt al instituției a explicat însă că repartizarea persoanelor în diferite unități se face în funcție de mai mulți factori, printre care nivelul de securitate și supraveghere necesar, nevoile medicale sau de programe, considerentele de siguranță și apropierea de domiciliul în care persoana urmează să locuiască după eliberare.

CNN a solicitat un punct de vedere și avocaților lui Holmes.

Condamnarea lui Holmes și a lui Balwani, menținută în apel

Cazul Theranos a continuat în instanțe și după condamnările inițiale.

În 2025, o curte federală de apel din Statele Unite a menținut condamnările lui Elizabeth Holmes și Ramesh „Sunny” Balwani. Instanța a menținut și obligația celor doi de a plăti 452 de milioane de dolari despăgubiri victimelor.

Balwani, care a fost partenerul romantic al lui Holmes și unul dintre principalii directori ai Theranos, a fost condamnat separat în dosarul companiei.

Theranos și promisiunea care a cucerit Silicon Valley

Cazul Theranos a atras atenția la nivel mondial tocmai prin contrastul dintre succesul inițial al companiei și prăbușirea sa ulterioară.

Holmes a fondat compania când era încă studentă și a devenit rapid una dintre cele mai cunoscute femei din Silicon Valley. Imaginea sa publică era construită în jurul ideii că Theranos urma să revoluționeze medicina printr-o tehnologie capabilă să efectueze numeroase analize folosind o cantitate foarte mică de sânge.

Compania a atras aproape un miliard de dolari în finanțare și a reușit să aducă în conducerea sa personalități cunoscute din politica americană și din mediul de afaceri.

Investigațiile jurnalistice au început însă să pună sub semnul întrebării afirmațiile companiei, iar dezvăluirile privind modul în care funcționa în realitate tehnologia au accelerat prăbușirea Theranos.

În 2018, Holmes și Balwani au fost inculpați, iar compania a fost în cele din urmă dizolvată.

Holmes a reapărut recent în atenția publică

Elizabeth Holmes a revenit și în atenția publică în acest an, după ce pe contul său de X au început să apară din nou postări.

Printre acestea s-a numărat și un mesaj în care era lăudată politica administrației Trump privind accesibilitatea serviciilor medicale.

Contul publică, de asemenea, mesaje despre soțul lui Holmes, copiii săi și activitățile sale din închisoare. Profilul precizează însă că mesajele sunt „în mare parte cuvintele mele, postate de alții”.

Nu este clar cine administrează în prezent contul.

În ianuarie, pe cont a fost publicat un mesaj în care se afirma: „Continuăm să luptăm pentru nevinovăția mea și știm că adevărul nu poate fi reprimat pentru totdeauna”.

Transferul programat pentru august 2027 reprezintă astfel o nouă etapă în cazul Elizabeth Holmes. Fondatoarea Theranos, cândva una dintre cele mai cunoscute antreprenoare din Silicon Valley, va trece din penitenciarul federal într-un centru de reintegrare supravegheat, în timp ce condamnarea sa rămâne în vigoare, iar despăgubirile stabilite pentru victime sunt menținute.