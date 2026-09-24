Javier Bardem distribuie petiția pentru retragerea lui Pink din funcția de ambasador UNICEF, după scandalul Macklemore - Ed Sheeran

Javier Bardem susține petiția pentru retragerea lui Pink din funcția de ambasador UNICEF. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Actorul Javier Bardem a distribuit pe Instagram mai multe postări cu o petiție online prin care se cere retragerea cântăreței Pink din funcția de ambasador UNICEF, în urma declarațiilor artistei despre rapperul Macklemore și mesajul său pro-Palestina transmis în timpul turneului lui Ed Sheeran, potrivit The Independent.

Petiția, lansată pe 11 septembrie pe Change.org de grupul „Swifties Against Genocide”, a depășit între timp 178.000 de semnături verificate. Inițiatorii susțin că poziția exprimată de Pink este incompatibilă cu rolul său de ambasador UNICEF și cer organizației să ia măsuri în acest caz.

Javier Bardem a redistribuit mai multe postări despre campanie în Instagram Stories pe 21 septembrie, încurajându-și urmăritorii să semneze petiția.

Gestul actorului vine după aproape trei săptămâni de controverse care au pornit de la un discurs al lui Macklemore la un concert Ed Sheeran și care au ajuns să implice mai mulți artiști, organizatori de turnee și personalități publice.

Cum a început scandalul dintre Macklemore și Ed Sheeran

Totul a început la începutul lunii septembrie, în timpul concertelor lui Ed Sheeran de la MetLife Stadium din New Jersey. Macklemore, care era unul dintre artiștii care deschideau spectacolele din cadrul turneului „Loop”, a folosit scena pentru a transmite un mesaj de susținere pentru palestinieni.

Pe 4 septembrie, rapperul a spus publicului că un motiv important pentru care acceptase să participe la turneu era posibilitatea de a rosti pe stadioane mesajul „Free Palestine”. El a vorbit despre situația din Gaza și Cisiordania și a spus că oamenii din aceste regiuni nu au fost uitați.

Macklemore a interpretat, de asemenea, piesa „Hind's Hall”, cântec de protest asociat cu sprijinul său pentru cauza palestiniană. Momentul a inclus imagini legate de războiul din Gaza și de protestele pro-palestiniene.

Mesajul a provocat imediat reacții. Unele organizații și grupuri care susțin comunitatea evreiască au criticat discursul rapperului și au considerat că momentul nu își avea locul într-un concert destinat publicului larg. În paralel, a fost lansată o petiție prin care se cerea ca Macklemore să fie scos din turneul lui Ed Sheeran.

Pink intră în controversă

În zilele următoare, Pink a devenit la rândul ei parte din scandal. Cântăreața a redistribuit inițial o postare critică la adresa lui Macklemore, ceea ce a dus la un val de reacții împotriva sa.

Pe 11 septembrie, Pink a revenit cu o declarație amplă în care a încercat să explice de ce a distribuit mesajul. Artista a precizat că postarea inițială conținea formulări pe care nu le scrisese ea și pe care nu le-ar fi ales neapărat.

Pink a spus că nu vorbește în numele Israelului sau al vreunui guvern și că susține dreptul palestinienilor la un viitor în care să le fie respectate umanitatea și aspirațiile. În același timp, ea a criticat modul în care Macklemore și-a transmis mesajul în fața publicului.

Cântăreața a făcut referire și la controversa din 2014 în care Macklemore a purtat un costum considerat de unii o caricatură bazată pe stereotipuri evreiești. Rapperul și-a cerut ulterior scuze pentru acel episod. Pink a susținut că tocmai experiența respectivă a făcut ca noul moment să fie perceput diferit de ea și de alți membri ai comunității evreiești.

Pink a insistat însă că problema sa nu era expresia „Free Palestine” în sine și că nu cere ca un alt artist să fie redus la tăcere. Ea a explicat că reacția sa a pornit din ceea ce a perceput ca fiind o experiență intimidantă pentru evreii aflați în public.

Macklemore este scos din turneul lui Ed Sheeran

Pe 14 septembrie, scandalul a trecut la un alt nivel. Macklemore a anunțat că nu va mai participa la restul concertelor din SUA ale turneului „Loop”.

Potrivit promotorului Messina Touring Group, mai multe stadioane au transmis că nu îi vor permite rapperului să urce pe scenă. Unul dintre cazurile importante a fost Gillette Stadium, deținut de Robert Kraft, proprietarul echipei New England Patriots și un cunoscut susținător al Israelului.

Kraft a declarat că decizia nu urmărea să nege suferința palestinienilor, dar a invocat ceea ce el a descris drept un istoric mai amplu de declarații și imagini antisemite asociate lui Macklemore.

Macklemore a susținut că Ed Sheeran și echipa sa au luat decizia de a-l scoate din turneu. În același timp, rapperul a spus că nu îl consideră pe Sheeran personal responsabil pentru situație și a continuat să își apere dreptul de a vorbi despre Gaza și Palestina.

Ed Sheeran încearcă să se delimiteze de decizie

Ed Sheeran a reacționat pe 15 septembrie și a precizat că eliminarea lui Macklemore nu a fost decizia sa, ci a promotorului turneului. Artistul a explicat că îl invitase pe rapper în turneu pentru că îl respectă ca muzician și că îi permisese să își aleagă propriul repertoriu, la fel ca celorlalți artiști din deschiderea concertelor.

Totuși, situația a continuat să se agraveze. Mai mulți artiști care urmau să cânte înaintea lui Sheeran au renunțat la participarea la turneu în semn de solidaritate cu Macklemore. Printre numele menționate s-au aflat Finneas, Lukas Graham și Aaron Rowe, iar trupa Beoga, care îl acompania pe Sheeran și avea propriul rol în spectacole, s-a retras la rândul ei.

Astfel, controversa a ajuns să afecteze direct structura turneului, Sheeran continuând ulterior concertele fără artiștii de deschidere care fuseseră anunțați inițial.

Macklemore și Robert Kraft ajung în centrul unei noi dispute

Macklemore a continuat să vorbească despre situație și a anunțat că va dona 1 milion de dolari pentru ajutor umanitar destinat palestinienilor. Rapperul l-a provocat pe Robert Kraft să contribuie la rândul său.

În urma controverselor, Sheeran și Kraft au anunțat angajamente financiare pentru ajutor umanitar, fiecare în valoare de 2 milioane de dolari.

Ed Sheeran vorbește despre Gaza la primul concert după scandal

Pe 19 septembrie, la concertul din Philadelphia, Ed Sheeran a abordat public controversa pentru prima dată de pe scenă.

Artistul a spus că nu și-a dorit să devină un muzician activist, dar că situația l-a pus în mijlocul unei dezbateri extrem de tensionate despre libertatea de exprimare și conflictul israeliano-palestinian.

Cu ochii în lacrimi, Sheeran a descris situația din Gaza drept „catastrofală și nejustificabilă” și a condamnat suferința civililor. În același timp, a reafirmat ideea că spectacolele sale ar trebui să fie spații în care oamenii se pot reuni în jurul muzicii.

Momentul a fost unul dintre cele mai importante din evoluția scandalului, deoarece Sheeran a încercat să explice poziția sa fără să își asume public mesajul politic al lui Macklemore.

De ce a ajuns acum Pink în centrul unei petiții

La doar câteva zile după toate aceste evenimente, controversa s-a mutat asupra lui Pink. Petiția lansată pe 11 septembrie cere UNICEF să o retragă pe artistă din rolul de ambasador.

Organizatorii campaniei susțin că declarațiile sale despre Macklemore și conflictul din Gaza nu sunt compatibile cu responsabilitățile asociate funcției. În textul petiției, aceștia invocă misiunea UNICEF de a apăra drepturile și bunăstarea copiilor și cer organizației să își reevalueze relația cu artista.

Pink este ambasador UNICEF din 2015. Potrivit UNICEF USA, artista a colaborat cu organizația pentru promovarea programelor dedicate sănătății și nutriției copiilor și a vizitat programe UNICEF din Haiti.

Important este că petiția reprezintă o inițiativă online și, până în prezent, nu există un anunț public al UNICEF că organizația ar fi decis să îi retragă lui Pink statutul de ambasador. Cifra afișată pe Change.org a ajuns la 178.924 de semnături verificate la momentul verificării.

Actorul Javier Bardem distribuie petiția

Pe 21 septembrie, Javier Bardem a intrat în această etapă a controversei. Actorul spaniol a redistribuit pe Instagram Stories mai multe postări care îi îndemnau pe oameni să semneze petiția pentru retragerea lui Pink de la UNICEF.

Gestul lui Bardem a atras atenția tocmai pentru că transformă o dispută pornită de la un moment de pe scena unui concert într-o controversă mai largă despre rolul artiștilor ca ambasadori ai organizațiilor umanitare.

De la mesajul „Free Palestine” rostit de Macklemore pe scena unui concert Ed Sheeran, scandalul a trecut astfel prin mai multe etape: reacția lui Pink, presiunile pentru eliminarea rapperului din turneu, plecarea mai multor artiști de susținere, explicațiile lui Sheeran și, în cele din urmă, o campanie online care cere retragerea lui Pink din funcția de ambasador UNICEF.

În prezent, conflictul rămâne în primul rând unul public și mediatic. Macklemore nu mai face parte din turneul american al lui Sheeran, Sheeran continuă spectacolele fără o parte dintre artiștii care îl însoțeau inițial, iar petiția împotriva lui Pink continuă să strângă semnături. Până la acest moment, UNICEF nu a anunțat public retragerea artistei din rolul de ambasador.