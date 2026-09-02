Regele Charles, Macron și Burnham văd Tapiseria din Bayeux, miercuri. Un miliardar controversat le-a luat-o însă înainte

Tapiseria din Bayeux este o broderie veche de aproape 1.000 de ani, care descrie cucerirea Angliei de către un strămoş al actualului monarh britanic, William I, în anul 1066. Foto: Getty Imags

Regele Charles al III-lea şi preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, vor vizita, miercuri, legendara Tapiserie din Bayeux, înainte de deschiderea oficială a expoziției. Totuși, miliardarul american Peter Thiel a văzut deja, prin „acces preferențial”, celebra Tapiserie din Bayeux. Tapiseria este o broderie veche de aproape 1.000 de ani, care descrie cucerirea Angliei de către un strămoş al actualului monarh britanic, William I, în anul 1066, informează Reuters, potrivit Agerpres.

În urma unui acord încheiat cu Guvernul francez, celebra tapiserie, ce are o lungime de 70 de metri, a fost împrumutată la British Museum din Londra, părăsind locul în care era expusă în mod obişnuit, în nordul Franţei, şi fiind adusă pe pământ englezesc pentru prima dată de la crearea sa.

Broderia, despre care istoricii cred că a fost comandată, cel mai probabil, de fratele lui William I, episcopul Odo, şi realizată de cusătorese englezoaice din comitatul Kent, relatează evenimentele care au precedat celebra Bătălie de la Hastings, precum şi victoria ulterioară a normanzilor asupra regelui anglo-saxon Harold al II-lea.

Fiecare monarh englez de atunci şi până în prezent, inclusiv Charles al III-lea, îşi poate urmări ascendenţa până la William I, iar cucerirea realizată de acesta a reprezentat ultima invazie reuşită asupra Angliei, 1066 fiind, probabil, cel mai faimos an din istoria naţiunii britanice.

Interesul generat de această expoziţie a fost atât de mare, încât primul lot de bilete ce permit vizionarea capodoperei medievale, cu preţuri de până la 33 de lire sterline, s-au epuizat deja, generând venituri de aproape 2,5 milioane de lire sterline (3,4 milioane de euro) şi transformând evenimentul în cea mai de succes expoziţie din istoria British Museum.

Palatul Buckingham a anunţat că regele Charles şi soţia sa, regina Camilla, vor vizita expoziţia alături de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi soţia acestuia, precum şi alături de noul premier britanic, Andy Burnham. Ei vor păşi de-a lungul întregii lungimi a tapiseriei şi vor examina momentele cheie ale acesteia, precum încoronarea lui Harold Godwinson şi moartea sa celebră, survenită în urma unei lovituri de săgeată în timpul bătăliei.

Împrumutul tapiseriei a fost confirmat în iulie 2025, în timpul vizitei de stat întreprinse de Emmanuel Macron în Regatul Unit, şi este considerat un simbol al consolidării relaţiilor dintre cele două ţări după tensiunile provocate de votul britanicilor din 2016 privind ieşirea din Uniunea Europeană. Regele britanic şi preşedintele francez întreţin, de asemenea, o relaţie cordială.

„Revenirea Tapiseriei de la Bayeux în Anglia este un moment de referinţă în istoria celor două naţiuni ale noastre, iar eu îmi doresc ca oamenii din întreaga ţară să se poată bucura de ea”, a declarat premierul Andy Burnham, care urmează să aibă o întrevedere cu Emmanuel Macron, joi, la Downing Street Nr. 10.

„În timp ce celebrăm patrimoniul nostru comun, preşedintele Macron şi cu mine vom continua să consolidăm relaţia dintre cele două naţiuni ale noastre”, a adăugat prim-ministrul britanic.

Tapiseria a ajuns în Regatul Unit în luna iulie, fiind transportată într-o ladă climatizată şi prevăzută cu un sistem anti-vibraţii, sub escortă poliţienească, în cadrul unei călătorii din Franţa ce a fost planificată cu meticulozitate.

Chiar dacă Regele Charles și Emmanuel Macron au primit acces special, miliardarul american Peter Thiel a văzut, înaintea lor, Tapiseria de la Bayeux. Mai mulți directori din cadrul British Museum au fost avertizați cu privire la faptul că publicul ar putea reacționa negativ la „tratamentul preferențial” acordat unui om de afaceri care a avut legături cu Jeffrey Epstein și a cărui companie de software listată la bursă, Palantir, joacă un rol controversat în cadrul statului britanic.

Publicul va putea admira, la British Museum, în perioada 10 septembrie 2026 - 11 iulie 2027, tapiseria care descrie cucerirea Angliei de către ducele de Normandia, William, în 1066. Muzeul a ales să expună celebra pânză de in brodată întinsă pe un suport plat, și nu fixată pe perete, așa cum se întâmplă de obicei în Normandia (vestul Franței), a precizat instituția într-un comunicat publicat luni.

„Prezentarea Tapiseriei (de la Bayeux) întinsă pe o suprafață plană permite publicului să aprecieze pe deplin această broderie medievală spectaculoasă și unică”, a explicat instituția.

Totodată, publicul va avea la dispoziție instrumente digitale, care vor contribui la înțelegerea acestei opere de artă cu o lungime de 70 de metri, o lățime de 50 de centimetri și cu o greutate de 350 de kilograme.

Pentru a o plasa în contextul istoric al cuceririi normande, alături de ea vor fi expuse și alte obiecte din colecția muzeului sau împrumutate de la diverse instituții, printre care un manuscris ilustrat care ar fi servit drept sursă de inspirație pentru creatorii Tapiseriei de la Bayeux în brodarea veșmintelor, a corăbiilor și a obiectelor de uz cotidian descrise.

Compusă din nouă panouri de in cu legătură între ele, tapiseria înfățișează aproximativ 626 de personaje și 202 cai în cadrul a 58 de scene.

Anunțat de președintele francez Emmanuel Macron în timpul vizitei sale oficiale în Regatul Unit de anul trecut, împrumutul către British Museum al acestei broderii a suscitat temeri cu privire la conservarea sa.

Păstrată la Bayeux într-un loc secret, tapiseria a plecat spre Londra în iulie, într-o cutie special concepută pentru a amortiza vibrațiile, principalul pericol pentru această broderie.

De la începutul anului 2026 au fost realizate două repetiții pentru asigurarea menținerii în siguranță a tapiseriei în timpul transportului. Tapiseria va reveni la Bayeux în 2027, în muzeul care îi este dedicat, după finalizarea lucrărilor de renovare.