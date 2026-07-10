Tapiseria Bayeux a fost adusă din Franța la Londra. Culisele călătoriei istorice: s-au făcut înainte două transporturi test cu o copie

Tapiseria Bayeux a fost adusă din Franța, la Londra. FOTO: Profimedia Images

Tapiseria Bayeux, celebra broderie de 70 de metri care ilustrează cucerirea normandă a Angliei din 1066 a ajuns în Marea Britanie. Transportată sub escorta poliției dintr-un loc secret din nordul Franței, celebra broderie medievală a ajuns vineri, la ora locală 02:50, în zona de descărcare a Muzeului Britanic din Londra. Din septembrie, ea va fi expusă publicului, scrie BBC.

Cu o lungime de aproximativ 70 de metri, brodria realizată în secolul al XI-lea prezintă, în 58 de scene, evenimentele care au precedat cucerirea normandă a Angliei din 1066, un moment care a schimbat profund istoria țării.

Lada masivă în care se afla broderia, protejată de un cadru din aluminiu, a fost coborâtă din camion în fața unui grup restrâns de invitați, printre care ambasadorul Franței în Regatul Unit și directorul Muzeului Britanic.

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„Tocmai am asistat la un moment cu adevărat extraordinar: sosirea Tapiseriei de la Bayeux la Muzeul Britanic și, mai ales, întoarcerea ei în Anglia pentru prima dată după aproape 1.000 de ani”, a declarat Nicholas Cullinan, directorul muzeului. „Este ceva remarcabil, nu doar de văzut, ci și de trăit. Suntem foarte bucuroși că vom putea împărtăși această experiență cu un număr cât mai mare de oameni”, a adăugat el.

O ladă neagră uriașă, scoasă dintr-un camion în toiul nopții, poate să nu pară o imagine spectaculoasă. În realitate, momentul a avut o puternică încărcătură istorică. Millie Horton-Insch, curatoarea expoziției dedicate Tapiseriei de la Bayeux, a recunoscut că emoția stârnită de sosirea transportului poate părea neobișnuită.

"Probabil sună ciudat să fii atât de entuziasmat când vezi un camion intrând cu spatele într-o zonă de descărcare și o ladă coborâtă din el. Dar, când te gândești la obiectul aflat în interior, la vechimea lui și la faptul că a fost realizat atât de aproape de evenimentele pe care le prezintă, de oameni care au trăit în acea epocă, momentul devine profund", a spus ea. "Mi-au dat lacrimile când am văzut lada coborând din camion, așa că îmi imaginez că voi plânge de-a binelea când voi vedea tapiseria", a adăugat curatoarea.

Președintele francez Emmanuel Macron publicase anterior o fotografie cu o imagine a tapiseriei proiectată de Muzeul Britanic pe stâncile albe de la Dover. Proiecția era însoțită de mesajul "merci beaucoup", adică "mulțumim mult".

La Tapisserie de Bayeux a pris le chemin de Londres. Ce trésor millénaire qui raconte notre histoire commune traverse la Manche. Merci aux équipes qui ont rendu possible ce geste historique de confiance, de culture et d’amitié.



Vive l’Entente cordiale ! pic.twitter.com/IgaiYtyYOB — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 9, 2026

Împrumutul, care va dura nouă luni, este susținut de guvernul francez și face parte dintr-un acord încheiat anul trecut între Macron și premierul britanic Keir Starmer. Muzeul din Bayeux, în Normandia, unde broderia este expusă din 1983, este închis pentru renovare.

La anunțarea expoziției, fostul ministru britanic de Finanțe George Osborne, președintele Consiliului de Administrație al Muzeului Britanic, a spus că evenimentul va fi una dintre marile expoziții ale generației actuale. "O dată la o generație, Muzeul Britanic găzduiește o expoziție care le eclipsează pe toate celelalte. În trecut au fost Tutankhamon și Războinicii de teracotă. Tapiseria de la Bayeux va fi marea expoziție a generației noastre. Știu că va captiva întreaga țară", a declarat el.

În schimb, Muzeul Britanic va împrumuta Franței mai multe obiecte de mare valoare, printre care piese din tezaurul de la Sutton Hoo și figurinele de șah de la Lewis, realizate din fildeș de morsă în secolul al XII-lea.

Cum a fost organizat transportul din Franța

În Franța, decizia de a transporta o operă atât de fragilă și de importantă la peste 480 de kilometri distanță a provocat îngrijorare. O petiție care cerea oprirea împrumutului a descris mutarea drept "o crimă împotriva patrimoniului".

Chiar și artistul britanic David Hockney a susținut, înainte de moartea sa, că tapiseria nu ar trebui dusă în Regatul Unit, deoarece transportul ar putea să o pună în pericol. "Unele lucruri sunt prea prețioase pentru a-ți asuma un asemenea risc", a scris el.

Pentru ca lucrarea să fie transportată fără să sufere daune, suportul pliabil pe care a fost păstrată după retragerea sa din expoziția de la Bayeux, anul trecut, a fost introdus într-o ladă cu temperatură și umiditate controlate. Lada a fost apoi așezată într-o structură exterioară de protecție, prevăzută cu arcuri metalice care au funcționat ca amortizoare și au redus șocurile produse de denivelările drumului.

Transportul a traversat Canalul Mânecii, apoi și-a continuat drumul spre centrul Londrei în toiul nopții.

Directorul Muzeului Britanic a respins temerile că obiectul ar fi fost expus unui risc prea mare. "Dacă cineva, mai ales din partea franceză, ar fi considerat că operațiunea este prea riscantă, tapiseria nu ar fi ajuns acum aici. Niciun muzeu nu ar face ceva care să pună în pericol obiectele aflate în grija sa", a declarat Cullinan. "Toate măsurile au fost luate pentru a obține acest rezultat și avem foarte multă încredere. În plus, obiecte și mai fragile sunt transportate frecvent. Și noi împrumutăm opere mai sensibile", a spus directorul.

Înaintea transportului au fost efectuate două călătorii de probă cu o copie textilă

Testele au avut rolul de a verifica traseul și lada, de a măsura vibrațiile și de a reduce orice impact puternic.

Peter Ricketts, reprezentantul special al Regatului Unit pentru împrumutul tapiseriei, a declarat că a fost făcut „tot ce era posibil” pentru evitarea daunelor. "Nimeni nu ar fi dorit să aducă tapiseria în Regatul Unit dacă ar fi existat riscul ca acest obiect extraordinar să fie deteriorat. Nu sunt îngrijorat, ci ușurat. Se pare că toate pregătirile minuțioase pentru transport au funcționat foarte bine", a spus el.

Ricketts a descris împrumutul drept un moment în care "două națiuni vechi se reunesc pentru a-și privi istoria comună".

În ciuda numelui, Tapiseria de la Bayeux nu este, de fapt, o tapiserie, ci o pânză de in pe care au fost brodate, cu fire colorate de lână, scene din confruntarea dintre William, ducele Normandiei și viitorul cuceritor al Angliei, și Harold al II-lea, regele Angliei.

Broderia are o valoare istorică uriașă. Cele 58 de scene înfățișează 626 de personaje, dintre care doar șase sunt femei, precum și 202 cai, corăbii, săbii și săgeți. Una dintre săgeți îl lovește pe soldatul despre care se crede că ar fi regele Harold al II-lea, deși există întrebări dacă acel detaliu nu a fost adăugat ulterior.

Millie Horton-Insch a descris drept "un miracol" faptul că opera a supraviețuit aproape 1.000 de ani. "Moliile, șoarecii, umezeala, mucegaiul, focul și multe alte lucruri ar fi putut să o distrugă. Faptul că a supraviețuit este extraordinar", a spus ea.

Potrivit curatoarei, tapiseria spune povestea unuia dintre cele mai importante momente din istoria Angliei și a Marii Britanii într-un mod extrem de viu, imposibil de redat doar prin surse scrise.

Opera ilustrează sfârșitul Angliei anglo-saxone. Cucerirea normandă a schimbat întreaga țară. Pământurile engleze au fost împărțite nobililor normanzi, iar aceștia au construit sute de castele pentru a-și consolida controlul și pentru a demonstra puterea regală. Conții englezi au fost înlocuiți cu nobili normanzi, iar schimbări asemănătoare au avut loc și la conducerea Bisericii.

Tapiseria oferă o imagine unică asupra vieții medievale din Normandia și Anglia. Ea conține informații despre arhitectura civilă și militară, armuri, navigația de tradiție vikingă și numeroase detalii despre viața de zi cu zi.

Înainte de 1066, legăturile culturale și politice ale Angliei erau orientate în principal spre Scandinavia și Marea Nordului. După cucerirea normandă, țara a devenit parte a unui spațiu politic întins de ambele părți ale Canalului Mânecii.

Din acest motiv, cucerirea este considerată uneori începutul implicării Angliei în politica Europei continentale.

100.000 de bilete vândute chiar în prima zi

Interesul pentru expoziție a fost uriaș. Muzeul Britanic a vândut un număr-record de 100.000 de bilete chiar în prima zi.

Tapiseria va fi expusă întinsă, aceasta fiind una dintre condițiile împrumutului. O platformă interioară le va permite vizitatorilor să o vadă în întregime încă de la intrarea în galerie, pentru prima dată în istoria sa.

Până la deschiderea expoziției urmează însă câteva săptămâni de examinare atentă și minuțioasă a lucrării.