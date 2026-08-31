Peter Thiel, miliardarul de la Palantir, a primit acces privilegiat să vadă Tapiseria de la Bayeux la British Museum

Galeria unde va avea loc expoziția este încă în construcție, iar până acum au fost posibile doar vizionări limitate ale tapiseriei. Foto: Getty Images

Miliardarul american Peter Thiel a văzut Tapiseria de la Bayeux, împrumutată de Franța Marii Britanii și expusă la British Museum, înainte ca zecile de mii de britanici care și-au cumpărat bilete să aibă acces la expoziție. Potrivit surselor The Guardian, muzeul a organizat o vizită privată pentru fondatorul Palantir, în ciuda îngrijorărilor că publicul larg va fi revoltat de tratamentul preferențial acordat lui Thiel.

Fondatorul PayPal și Palantir a fost însoțit în vizita privată din 18 august de directorul pentru dezvoltare al muzeului, Charlotte Appleyard. Potrivit surselor The Guardian, directorul muzeului, George Osborne, a știut că vizita are loc, dar nu a participat alături de Thiel.

Foto: Getty Images

Mai mulți directori din cadrul British Museum au fost avertizați cu privire la faptul că publicul ar putea reacționa negativ la „tratamentul preferențial” acordat unui om de afaceri care a avut legături cu Jeffrey Epstein și a cărui companie de software listată la bursă, Palantir, joacă un rol controversat în cadrul statului britanic.

De asemenea, unii din angajații muzeului au fost nemulțumiți că prețioasele „ore de lumină” alocate expoziției, timpul în care tapiseria poate fi vizitată fără ca lumina să o deterioreze, au fost irosite pe cineva care nu a manifestat până acum vreun interes în acest muzeu.

Galeria unde va avea loc expoziția este încă în construcție, iar până acum au fost posibile doar vizionări limitate ale tapiseriei, pentru diverse categorii de persoane implicate. Printre cei care au primit acces special se numără Osborne și partenerul său de podcast, Ed Balls, care vor înregistra următorul episod al emisiunii lor „Political Currency” din galerie.

British Museum are un plan riguros pentru intervalele de vizitare, convenit în parteneriat cu colegii din Franța. Potrivit informațiilor The Guardian, timpul petrecut de vizitatorii VIP nu a fost luat din timpul alocat vizitatorilor publici. Thiel nu este donator al muzeului.

Cozile online pentru achiziționarea biletelor au fost și de nouă ore, atunci când biletele au fost puse pentru prima dată în vânzare, la începutul acestei veri. Potrivit relatărilor, până la jumătatea dimineții erau aproximativ 40.000 de persoane la coadă, iar numărul a crescut la aproape 80.000 până la jumătatea după-amiezii.

Vineri, muzeul a anunțat că următoarele bilete pentru expoziție vor fi puse la vânzare la data de 21 octombrie, începând cu ora 10:00.

Oaspeții hotelului One Aldwych, unde camerele costă peste 1.000 de lire sterline pe noapte, pot, de asemenea, să obțină bilete fără să stea la cozile online.

Peter Thiel este fondatorul Palantir, o companie de software listată la bursă care dezvoltă platforme de integrare a datelor, analiză și inteligență artificială pentru agenții guvernamentale și mari corporații. Palantir are numeroase contracte cu instituții publice britanice, inclusiv, cel mai controversat, un contract în valoare de 330 de milioane de lire sterline cu NHS, pe care îl deține din 2023.

Compania are, de asemenea, contracte cu armatele Statelor Unite, Israelului și Marii Britanii. Utilizarea software-ului său bazat pe inteligență artificială pentru sprijinirea atacurilor militare în Gaza și Iran, a raidurilor pentru imigrație desfășurate de ICE în SUA și pentru accesarea datelor NHS a stârnit îngrijorări.

Thiel a ajuns recent în atenția publicului după ce a ținut o serie de prelegeri în care a reflectat asupra posibilității ca Anticristul să existe și a avertizat că Armagedonul se apropie. De asemenea, el a devenit recent o figură influentă în politica conservatoare din SUA, având legături strânse cu Donald Trump și JD Vance și contribuind financiar la campaniile republicanilor pentru alegerile de la jumătatea mandatului din 2026.

Numele său apare și în dosarele Epstein. Potrivit documentelor publicate de SUA, Thiel a rămas în contact cu Epstein timp de mai mulți ani, după ce acesta a fost condamnat, în 2008, pentru pentru solicitarea de servicii sexuale de la o minoră, existând mai multe referiri la prânzuri și întâlniri între cei doi începând din jurul anului 2014.

Mai mult, Southern Trust Company, compania lui Epstein, a investit, de asemenea, aproximativ 40 de milioane de dolari într-un fond de investiții cofondat de Thiel.

O corespondență din 2018 între cei doi arată că Epstein l-a invitat pe Thiel să-l viziteze în Caraibe. Thiel a declarat că nu a vizitat niciodată insula lui Epstein și nu există nicio sugestie că ar fi fost implicat în abuzurile sexuale sau traficul de persoane comise de Epstein.