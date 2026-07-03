Peter Thiel spune că Papa e „agent comunist chinez”. Miliardarul american e supărat că șeful Bisericii Catolice cere reglementarea AI

Miliardarul american Peter Thiel, co-fondator Palantir și PayPal. Imagine din 2022 Sursa foto: Getty Images

Miliardarul și investitorul în tehnologie Peter Thiel a lansat marți o serie de avertismente și previziuni provocatoare despre viitorul inteligenței artificiale și al Occidentului, acuzându-l pe Papa Leon al XIV-lea că servește, fără să-și dea seama, drept „agent al comuniștilor chinezi” prin apelurile sale la reglementarea inteligenței artificiale. În intervenția sa din cadrul Aspen Ideas Festival, desfășurat în statul Colorado, Thiel a avertizat și asupra unei „preluări democrat-socialiste” a Partidului Democrat din Statele Unite, potrivit CNN.

Thiel, cofondator al companiilor Palantir și PayPal, a fost unul dintre primii susținători ai președintelui Donald Trump în Silicon Valley. Tot el a contribuit la lansarea carierei vicepreședintelui JD Vance (n.r. înainte ca Thiel să-i sprijine intrarea în politică, Vance a lucrat la Mithril Capital, firma de investiții cofondată de Thiel).

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui panel fără înregistrare, alături de politologul Francis Fukuyama. Jurnaliștilor li s-a permis doar să ia notițe.

Vaticanul, inteligența artificială și dominația mondială

În timpul evenimentului, Thiel a criticat direct Vaticanul, acuzându-l pe Papa Leon al XIV-lea — primul papă provenit din Statele Unite — că promovează, fără intenție, interesele Chinei prin susținerea unei supravegheri internaționale mai stricte asupra inteligenței artificiale.

În luna mai, Leon a folosit prima sa enciclică, „Magnifica Humanitas” („Magnifica Umanitate”), pentru a declara că inteligența artificială „trebuie dezarmată” și pentru a cere o reglementare internațională mai amplă a acestei tehnologii.

Potrivit lui Thiel, deoarece mesajul papei ar putea influența o parte dintre americani, dar este puțin probabil să fie luat în seamă în China, enciclica riscă să încetinească doar una dintre părțile implicate în „cursa dintre Statele Unite și China” pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

În opinia sa, a spus Thiel, acest lucru înseamnă că Leon „lucrează pentru comuniștii chinezi”. Publicul prezent la Aspen a reacționat cu râsete la caracterizarea papei drept agent chinez.

Vaticanul nu a răspuns solicitării de a comenta afirmațiile.

Tensiuni între Peter Thiel și Vatican: Miliardarul s-a dus la Roma și a ținut conferințe despre Antihrist

Tensiunile dintre miliardarul din domeniul tehnologiei și Vatican nu sunt noi. În martie, Thiel a susținut la Roma o serie de conferințe despre Antihrist, cu acces exclusiv pe bază de invitație, la doar câteva străzi de Sfântul Scaun.

Potrivit relatărilor, aceste conferințe au neliniștit Vaticanul și au determinat două universități catolice să precizeze public că nu au avut nicio implicare în organizarea evenimentelor.

Thiel a susținut în repetate rânduri că Antihristul s-ar putea manifesta nu ca o persoană, ci ca un guvern mondial care își consolidează puterea promițând să protejeze omenirea împotriva unor amenințări existențiale, precum inteligența artificială sau încălzirea globală.

Sfârșitul istoriei

Discuția dintre Thiel și Fukuyama, intitulată „Omenirea la sfârșitul istoriei”, a reprezentat o schimbare semnificativă față de ultima lor dezbatere, desfășurată cu 14 ani în urmă.

În 2012, cei doi s-au concentrat în principal asupra cauzelor a ceea ce Thiel numește „stagnare tehnologică”, discutând despre inegalitatea veniturilor, eșecurile tehnologiilor de energie curată și blocajele marilor proiecte de infrastructură din Statele Unite, precum rețeaua de trenuri de mare viteză.

Dacă atunci discuția s-a axat în principal pe chestiuni economice, de această dată cei doi au abordat într-o manieră mult mai dramatică destinul democrației occidentale. Fukuyama este cunoscut pentru teza sa despre „sfârșitul istoriei”, potrivit căreia, după Războiul Rece, democrația liberală ar putea reprezenta forma finală de organizare politică. În cadrul panelului de la Aspen, Fukuyama a susținut că cel mai mare pericol este abandonarea instituțiilor care au susținut democrația.

Thiel a răspuns argumentând că tocmai aceste instituții au devenit motoare ale paraliziei și că deceniile de stagnare tehnologică au împins politica occidentală către o instabilitate tot mai mare.

„Felul ciudat în care politica a luat-o razna îmi spune ceva foarte profund”, a afirmat el.

Viziunile politice ale lui Thiel au fost criticate de unii autori și intelectuali, care consideră că neîncrederea sa în instituțiile democratice și entuziasmul pentru o guvernare condusă de elite reprezintă o formă de „tehno-autoritarism”.

O „preluare” democrat-socialistă

Răspunzând afirmației lui Fukuyama potrivit căreia, în ciuda radicalizării crescânde, democrația liberală rămâne cel mai bun sistem politic al omenirii, Thiel a avertizat că forțele de extremă stângă domină tot mai mult politica americană.

„Cred că Partidul Democrat va fi preluat de democrații socialiști”, a spus Thiel.

Comentariile sale vin într-un context în care politicienii care se identifică drept democrați socialiști au câștigat influență în interiorul Partidului Democrat, cel mai vizibil exemplu fiind alegerea de anul trecut a primarului orașului New York, Zohran Mamdani, urmată în acest an de o serie de victorii ale candidaților democrat-socialiști în alegerile primare pentru funcțiile de primar și pentru Congres.

„Partidul Republican nu contează atât de mult. Este partidul mai puțin important”, a spus Thiel. „Dacă Partidul Democrat se prăbușește, această țară este terminată.”

Peter Thiel: „Uniunea Europeană este ca o inteligență artificială proastă.”

În ajunul aniversării a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Statelor Unite, Thiel a susținut că Revoluția Americană a fost înțeleasă în mod fundamental greșit.

„Sunt toate aceste proteste anti-Trump: «nu vrem regi, vrem domnia legii»”, a spus Thiel.

El a prezentat Revoluția Americană nu ca pe o revoltă împotriva regelui George al III-lea, ci ca pe o răscoală împotriva unui Parlament britanic atotputernic, ai cărui legislatori exercitau un control „totalitar”.

În interpretarea lui Thiel, Constituția Statelor Unite a fost concepută pentru a corecta „domnia tiranică a avocaților” din Marea Britanie, iar funcția prezidențială a fost creată pentru a fi „mai puternică decât regele George al III-lea”.

El a comparat sistemul constituțional american cu cel al Uniunii Europene de astăzi, pe care l-a descris drept o birocrație stagnantă și excesiv de dependentă de reguli, în care oamenii sunt „NPC-uri” - personaje nejucabile din jocurile video - fără putere reală de decizie.

„Uniunea Europeană este domnia legii”, a spus Thiel. „Este ca o inteligență artificială proastă.”

Palantir și „statul profund”

Thiel a vorbit și despre Palantir, compania software pe care a cofondat-o și care are contracte importante cu agenții federale americane, inclusiv cu Pentagonul și cu Serviciul pentru Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite (ICE).

Deși compania derulează contracte în valoare de miliarde de dolari cu structurile de securitate națională, aceasta „nu este lipită de șold” de ceea ce el a numit „statul profund american”, a afirmat Thiel.

El i-a descris pe liderii companiei drept „oameni loiali, dar cu spirit disident” și a spus că nici el, nici actualul director executiv al Palantir, Alex Karp, nu dețin autorizații guvernamentale pentru acces la informații clasificate.

Palantir nu a răspuns solicitării de a comenta afirmațiile.

Influența considerabilă exercitată de companiile din tehnologie este, în opinia lui Thiel, „unul dintre lucrurile cu adevărat sănătoase din Statele Unite”, deoarece înseamnă că „centrele de putere sunt distribuite în această țară”.

Thiel a lansat o afirmație conspiraționistă: Anthropic ar urma să „aranjeze alegerile din 2028” în favoarea democraților

Ca exemplu al existenței mai multor centre de putere, Thiel a lansat o afirmație conspiraționistă, fără a prezenta dovezi, potrivit căreia compania de inteligență artificială Anthropic - pe care a descris-o drept „o companie liberală și woke” și căreia i-a atribuit meritul de a „câștiga cursa inteligenței artificiale” - ar urma să „aranjeze alegerile din 2028” în favoarea democraților.

Potrivit lui Thiel, Anthropic ar folosi modelele sale avansate de inteligență artificială pentru a „depăși complet” orice efort ideologic pe care Elon Musk l-ar putea face în direcția opusă prin intermediul platformei X.

Anthropic a refuzat să comenteze, indicând în schimb una dintre postările recente de pe blogul companiei privind integritatea alegerilor și imparțialitatea politică.

În ciuda propriilor convingeri libertariene de dreapta, Thiel a spus că preferă ideea unor centre de putere concurente în Statele Unite în locul unei situații precum „Roma sau Rusia”, deoarece „nu îți dorești ca tot acest sistem să fie concentrat la Washington, D.C.”

„Spre final, palantírul este folosit de personajele bune”

Thiel a vorbit și despre numele companiei Palantir, inspirat de pietrele magice ale vederii din romanul „Stăpânul Inelelor” al lui J.R.R. Tolkien. Criticii au remarcat că personajele care încearcă să folosească puterea unui palantír ajung să fie manipulate de principalul antagonist al poveștii, Sauron.

Thiel a susținut însă că acești critici înțeleg greșit opera lui Tolkien.

„Spre final, palantírul este folosit de personajele bune”, a spus Thiel.

Eroul și viitorul rege Aragorn folosește un palantír pentru a-l confrunta pe Sauron și a-i arăta că deține sabia strămoșilor săi, reforjată. Sauron interpretează greșit această informație, ceea ce îl determină să comită o eroare strategică fatală.

„Oricine vă spune o altă interpretare a lui Tolkien”, a încheiat Thiel, „nici măcar nu știe despre ce vorbește, nici măcar din punct de vedere literar.”