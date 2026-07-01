Claude Fable și Mythos: Românii vor avea din nou acces la cele mai avansate programe AI ale Anthropic. SUA a ridicat restricția

2 minute de citit Publicat la 15:16 01 Iul 2026 Modificat la 15:16 01 Iul 2026

Claude Fable 5 și Claude Mythos 5 sunt cele mai noi și avansate programe AI lansate de Anthropic. Sursa foto: Hepta

Guvernul Statelor Unite a ridicat restricțiile privind exportul celor mai avansate modele de inteligență artificială dezvoltate de compania Anthropic, la doar câteva săptămâni după ce a dispus suspendarea accesului la acestea din „motive de securitate națională”.

Compania a anunțat că va începe, începând de miercuri, să restabilească accesul la modelele Claude Fable 5 și Claude Mythos 5, după ce a fost notificată că Departamentul Comerțului din SUA a revocat restricțiile impuse în luna iunie, potrivit BBC.

Decizia înseamnă că utilizatorii din întreaga lume, inclusiv din România, vor putea folosi din nou cele mai noi instrumente AI dezvoltate de Anthropic.

Cele mai avansate sisteme de inteligență artificială ale Anthropic

Cele două modele, lansate pe 9 iunie, sunt cele mai avansate sisteme de inteligență artificială ale companiei. Accesul la ele a fost suspendat pe 12 iunie, după ce autoritățile americane și-au exprimat îngrijorarea că acestea ar putea fi folosite de hackeri pentru identificarea și exploatarea vulnerabilităților din sistemele informatice.

Potrivit unei scrisori transmise de secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, și consultate de BBC, restricțiile au fost ridicate după ce Anthropic a adoptat măsuri suplimentare pentru reducerea riscurilor de securitate.

„Anthropic a fost de acord să detecteze și să gestioneze în mod proactiv riscurile de securitate asociate acestor modele”, a transmis Lutnick.

În plus, compania s-a angajat să colaboreze cu autoritățile americane în dezvoltarea viitoarelor versiuni ale modelelor sale de inteligență artificială și să informeze guvernul dacă identifică activități malițioase sau tentative de utilizare abuzivă a tehnologiei.

Cu toate acestea, Departamentul Comerțului a precizat că își rezervă dreptul de a reintroduce restricțiile de export, dacă va considera că apar noi riscuri.

Ce sunt Fable 5 și Mythos 5 și cum funcționează

Fable 5 și Mythos 5 fac parte din platforma Claude, dezvoltată de Anthropic, unul dintre principalii concurenți ai ChatGPT (OpenAI) și Gemini (Google).

Fable 5 este versiunea destinată utilizatorilor obișnuiți și este concepută pentru raționament avansat și rezolvarea autonomă a unor sarcini complexe.

Mythos 5 este orientat către companii și specialiști în securitate cibernetică. Modelul poate identifica vulnerabilități în codul sursă și poate simula modul în care acestea ar putea fi exploatate, fiind util pentru testarea și consolidarea securității aplicațiilor informatice.

Anthropic a contestat suspendarea impusă în iunie

La momentul suspendării, Anthropic susținea că autoritățile americane nu au indicat o vulnerabilitate concretă care să justifice retragerea globală a celor două modele.

Compania afirma că guvernul american identificase o posibilă metodă de „jailbreak” pentru Fable 5 – un procedeu prin care pot fi ocolite anumite măsuri de siguranță ale modelului pentru a debloca funcții restricționate.

Reprezentanții Anthropic au susținut însă că existența unei astfel de vulnerabilități punctuale nu justifica suspendarea unui produs utilizat de sute de milioane de persoane și au considerat măsura disproporționată.

Prin ridicarea restricțiilor, utilizatorii din România și din celelalte țări afectate vor avea din nou acces la cele mai noi modele AI ale companiei, în timp ce Anthropic va funcționa sub un regim de monitorizare și colaborare mai strânsă cu autoritățile americane în ceea ce privește securitatea cibernetică.