După blocarea Mythos, Anthropic a oprit accesul la un nou model AI periculos. Semnal de alarmă în Europa, după decizia din SUA

1 minut de citit Publicat la 16:38 15 Iun 2026 Modificat la 16:38 15 Iun 2026

Decizia a lăsat multe guverne și instituții din afara SUA, inclusiv instituțiile UE. Foto: Getty Images

Compania americană de inteligență artificială Anthropic a suspendat complet accesul la cel mai nou model AI al său, Fable, după ce guvernul SUA a ordonat oprirea accesului pentru toți utilizatorii din afara Statelor Unite, potrivit Politico.

„Efectul net al acestei decizii este că trebuie să dezactivăm brusc Fable 5 și Mythos 5 pentru toți clienții noștri, pentru a asigura conformitatea”, a transmis Anthropic într-un comunicat publicat vineri seară.

Fable 5 este o versiune mai puțin puternică a modelului Mythos, pe care compania îl reținuse inițial de la publicul larg, de teama că ar putea fi suficient de avansat încât să exploateze vulnerabilități software.

Compania susține că guvernul SUA a impus restricțiile de export din cauza unor îngrijorări legate de posibilitatea ca mecanismele de protecție integrate ale modelelor să fie ocolite, un proces cunoscut sub numele de „jailbreaking”.

„Până în prezent, guvernul ne-a oferit doar dovezi verbale privind un posibil jailbreak limitat, non-universal”, a transmis compania, adăugând că nu este de acord „că identificarea unei posibile vulnerabilități limitate ar trebui să ducă la retragerea unui model comercial”.

La începutul lunii aprilie, Anthropic anunțase că a oferit unui număr restrâns de companii tehnologice și de securitate cibernetică acces la Mythos Preview, prin proiectul Glasswing, pentru a le ajuta să își consolideze apărarea cibernetică.

Decizia a lăsat multe guverne și instituții din afara SUA, inclusiv instituțiile UE, în dificultate, încercând să obțină acces la aceste modele.

Fable 5, lansat chiar în această săptămână, este descris ca un „model din clasa Mythos”, echipat cu mecanisme de siguranță pentru a putea fi utilizat în condiții generale de securitate.

„Fără aceste măsuri de protecție, capabilitățile lui Fable 5 în domenii precum securitatea cibernetică ar putea fi folosite abuziv și ar putea produce daune grave”, a precizat compania la lansare.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, a declarat că decizia Anthropic „subliniază și mai mult nevoia Europei de suveranitate tehnologică”.

„Continuăm discuțiile cu aliații noștri pe marginea acestor modele. Este în interesul nostru comun să gestionăm aceste riscuri și să consolidăm securitatea cibernetică”, a spus Regnier.

Și Marea Britanie a subliniat necesitatea de a deveni mai independentă față de modelele AI din SUA.

„În timp ce dezbatem viitorul securității naționale și al suveranității tehnologice, accesul la capabilități AI este esențial”, a declarat Kanishka Narayan, ministrul britanic pentru AI.