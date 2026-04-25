„Mai rău decât o bombă nucleară”. Povestea lui Mythos, care a pus în alertă guvernele lumii

Anthropic a anunțat că a creat un model de inteligență artificială atât de puternic încât a decis să nu îl facă public. Mythos, cum a fost denumit, este capabil să identifice și să exploateze vulnerabilități ascunse în software-ul care susține băncile, rețelele energetice și guvernele lumii. În mai puțin de două săptămâni de la anunț, modelul a declanșat reacții de urgență din partea băncilor centrale și agențiilor de informații, a provocat tensiuni geopolitice și a deschis o întrebare pentru care lumea nu are încă răspuns: ce se întâmplă când o singură companie privată deține o tehnologie cu potențial de armă, scrie The New York Times.

Când Anthropic a anunțat luna aceasta că a construit un model de inteligență artificială atât de puternic încât ar fi prea periculos pentru a fi lansat pe scară largă, compania a desemnat 11 organizații ca parteneri care să contribuie la construirea unei apărări.

Toate erau din Statele Unite.

În mai puțin de două săptămâni, modelul, numit Mythos, a declanșat o agitație globală fără precedent în era inteligenței artificiale. Mythos, despre care Anthropic a spus că are o capacitate ieșită din comun de a găsi și exploata vulnerabilități ascunse în software-ul care susține băncile, rețelele energetice și guvernele lumii, a devenit o monedă de schimb geopolitică – iar o companie americană o deținea.

Liderii lumii s-au chinuit să evalueze amploarea riscurilor de securitate și modalitățile de remediere, în condițiile în care Anthropic a partajat Mythos doar cu Marea Britanie, în afara Statelor Unite. Guvernatorul Băncii Angliei a avertizat public că Anthropic ar fi putut găsi o modalitate de a „sparge din temelii tot edificiul riscului cibernetic”.

Banca Centrală Europeană a început să interogheze discret băncile cu privire la capacitățile lor de apărare. Ministrul de finanțe al Canadei a comparat amenințarea cu blocarea Strâmtorii Ormuz.

Pentru rivalii Americii, precum China și Rusia, Mythos a subliniat consecințele de securitate ale rămânerii în urmă în cursa inteligenței artificiale. O publicație rusă pro-Kremlin a numit modelul „mai rău decât o bombă nucleară.”

Reacțiile au ilustrat o realitate despre care cercetătorii în inteligență artificială au avertizat mult timp, dar mai ales în termeni teoretici: cine conduce în dezvoltarea celor mai puternice modele de IA va obține avantaje geopolitice disproporționate. Marile descoperiri în inteligență artificială încep să funcționeze mai puțin ca lansări de produse și mai mult ca teste de armament, iar majoritatea statelor vor să înțeleagă cum funcționează aceste tehnologii și ce măsuri de protecție sunt necesare.

„Pe măsură ce modelele fundamentale de IA devin tot mai importante, accesul la ele devine tot mai geopolitic”, a declarat Eduardo Levy Yeyati, fost economist-șef al Băncii Centrale a Argentinei și consilier regional pentru creștere economică și IA la Banca Interamericană de Dezvoltare. „Aș trata acest episod ca pe un semnal de alarmă de politică publică. Guvernele nu mai pot ignora problema.”

Chiar și guvernul american, care se află într-un conflict deschis cu Anthropic privind utilizarea IA în scopuri militare, a luat act de Mythos. Vineri, Dario Amodei, directorul general al Anthropic, s-a întâlnit cu oficiali de la Casa Albă, după ce unii membri ai administrației Trump au semnalat potențialul noului model de a provoca haos în sistemele informatice.

Anthropic, cu sediul în San Francisco, a declarat pentru The New York Times că menține accesul la Mythos restrâns din motive de siguranță și securitate. Compania s-a concentrat pe partajarea modelului cu peste 40 de organizații care furnizează tehnologie utilizată în mentenanța infrastructurii globale critice, precum internetul sau rețelele electrice.

Anthropic a numit 11 dintre aceste organizații, printre care Amazon, Apple și Microsoft, care s-au angajat să contribuie la dezvoltarea de soluții de securitate pentru vulnerabilitățile identificate de model.

Compania a precizat că nu are un calendar imediat pentru extinderea pe scară largă a accesului, dar că va colabora cu guvernul american și partenerii din industrie pentru a stabili pașii următori. A menționat că a fost bombardată cu solicitări din partea guvernelor, companiilor și altor organizații care cereau acces și informații, dar că aceste organizații pot avea niveluri diferite de expertiză pentru a evalua în siguranță un model de IA atât de puternic.

Anthropic a adăugat că se așteaptă ca alte grupuri să lanseze modele de IA cu capacități cibernetice similare, disponibile pe scară largă, în cel mult 18 luni, ceea ce oferă organizațiilor un timp limitat pentru a implementa actualizările de securitate necesare.

Marți, Anthropic a anunțat că investighează un raport potrivit căruia utilizatori neautorizați ar fi obținut acces la o versiune a lui Mythos.

Agitația în jurul Mythos apare într-un moment de cooperare internațională minimă în domeniul inteligenței artificiale. Guvernele se privesc reciproc cu suspiciune în timp ce corporațiile se întrec să-și depășească rivalii. Nu există un echivalent al Tratatului de Neproliferare Nucleară, nu există inspecții comune și nu există reguli convenite pentru gestionarea unei situații precum cea creată de Mythos.

Când Anthropic a prezentat modelul, mulți experți au lăudat prudența companiei de a limita accesul, dar și-au exprimat îngrijorarea față de lipsa unei coordonări internaționale pentru gestionarea riscului.

Marea Britanie a fost singura altă națiune care a obținut acces. Institutul său de Securitate în Domeniul IA, o organizație susținută de guvern, a testat Mythos și a publicat săptămâna trecută o evaluare independentă, confirmând că modelul este capabil să execute atacuri cibernetice complexe pe care niciun model anterior de IA nu le-a reușit.

„Acesta reprezintă un salt în capacitățile cibernetice ale inteligenței artificiale”, a declarat Kanishka Narayan, ministrul britanic pentru IA, săptămâna trecută pe rețelele sociale, adăugând că țara ia măsuri pentru a proteja „infrastructura națională critică.”

Alții au primit mai puține informații. Comisia Europeană, brațul executiv al Uniunii Europene cu 27 de state membre, s-a întâlnit cu Anthropic de cel puțin trei ori de la lansarea Mythos, a declarat un oficial european. Însă compania nu a oferit acces la model, deoarece cele două părți nu au convenit asupra modalității de partajare cu Comisia, a precizat oficialul.

Într-un comunicat, Comisia a declarat că „evaluează posibilele implicații” ale Mythos, care „prezintă capacități cibernetice fără precedent.”

Claudia Plattner, președinta agenției germane de securitate cibernetică, cunoscută sub acronimul B.S.I., a declarat că instituția nu a primit acces la Mythos, dar că s-a întâlnit recent cu angajați Anthropic la San Francisco pentru „informații substanțiale” despre modul în care funcționează. Capacitățile modelului indică „o schimbare de paradigmă în natura amenințărilor cibernetice”, a spus Plattner într-un comunicat.

Între rivalii Americii, reacția a fost mai reținută. În ciuda recentului conflict cu administrația Trump, Amodei a subliniat clar că inteligența artificială ar trebui folosită pentru a apăra Statele Unite și alte democrații și pentru a contracara adversarii autocratici.

Nici Beijingul, nici Moscova nu au făcut o declarație publică majoră despre Mythos. În interiorul Chinei, cercetătorii și comunitatea mai largă de IA au urmărit îndeaproape evoluțiile, potrivit analiștilor care studiază comunitatea tech a țării. Multe dintre băncile, companiile energetice și agențiile guvernamentale chineze rulează pe același software în care Mythos a identificat vulnerabilități – dar, deocamdată, nu au un loc la masă.

„Pentru China, cred că acesta este al doilea semnal de alarmă după ChatGPT”, a declarat Matt Sheehan, cercetător senior la Carnegie Endowment for International Peace. El a adăugat că politica SUA de a împiedica China să obțină cele mai sofisticate semiconductoare pentru construirea de sisteme avansate de IA contribuie la extinderea avansului american.

Unii cercetători chinezi în domeniul IA și-au exprimat în privat îngrijorarea că țara ar putea rămâne și mai mult în urmă, pierzând avantajele care vin odată cu construirea primă a unui model fundamental, a declarat Jeffrey Ding, profesor de științe politice la Universitatea George Washington.

Liu Pengyu, purtător de cuvânt al Ambasadei Chinei la Washington, a declarat că China nu este familiarizată cu specificul Mythos, dar susține un spațiu cibernetic pașnic, sigur și deschis.

Mythos este cel mai recent semn al unei diviziuni globale tot mai adânci în domeniul inteligenței artificiale. Statele lipsite de infrastructură de calcul puternică și de modele proprii de IA riscă să devină dependente de companii precum Anthropic, Google și OpenAI, având în același timp o influență redusă asupra modului în care produsele acestora sunt concepute și securizate, a spus Yeyati.

„Ideea că accesul la inteligența artificială de frontieră este ceva ce o companie poate restricționa unilateral, pe baza unor criterii opace și fără drept de apel, ar trebui să fie o preocupare reală”, a spus el.