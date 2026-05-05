Ce înseamnă „woke”, termenul folosit tot mai des și în politica românească. Cuvântul a apărut în SUA și avea, inițial, un sens pozitiv

3 minute de citit Publicat la 23:30 05 Mai 2026 Modificat la 23:31 05 Mai 2026

Termenul „woke” apare tot mai des și în România, mai ales în discursul politic și în dezbateri online. Deși pentru români pare un cuvânt nou, el are o istorie mai veche și un sens inițial destul de clar, care s-a schimbat mult în timp și stârnește tot mai multe controverse.

„Woke” vine din limba engleză și înseamnă literal „treaz”. A apărut în comunitățile afro-americane din Statele Unite și era folosit pentru a descrie o persoană conștientă de nedreptățile sociale, în special cele legate de rasism.

Practic, „a fi woke” însemna să fii atent la discriminare și să nu ignori problemele din societate. Termenul a devenit cunoscut în toată lumea în perioada în care mișcări precum Black Lives Matter au adus în prim-plan teme precum brutalitatea poliției față de persoanele de culoare și inegalitățile rasiale.

Conservatorii din SUA au început să folosească „woke” în sens negativ

Schimbarea de sens a apărut treptat, pe măsură ce termenul a intrat în discursul politic larg. În special în Statele Unite, în timpul administrației Trump, „woke” a început să fie folosit tot mai des într-un sens negativ de către politicieni conservatori și susținătorii lor.

În această retorică, „woke” nu mai înseamnă conștientizare socială, ci devine un simbol pentru ceea ce ei consideră a fi excese ale progresismului: corectitudine politică dusă prea departe, activism social perceput ca radical sau impunerea unor valori culturale considerate străine.

Astfel, termenul a fost transformat într-o etichetă critică. „Woke” a ajuns să fie folosit pentru a respinge, uneori fără temei, unele poziții publice: de la politici privind diversitatea și incluziunea până la schimbări în educație sau cultură.

Această transformare a fost amplificată de media și de rețelele sociale, unde termenii simpli și care provoacă polemici circulă mai ușor.

Unii politicieni români folosesc cuvântul „woke” atunci când fac referire la partide progresiste

Influența acestui discurs s-a extins și în alte țări, inclusiv în România. Aici, „woke” este preluat mai ales cu sens negativ, fiind folosit de unii politicieni și comentatori ca un mod rapid de a critica idei progresiste sau inițiative sociale pe care le consideră exagerate sau nepotrivite pentru contextul local. De multe ori, termenul este folosit vag, fără o definiție precisă, ceea ce îl face mai degrabă un instrument retoric decât unul analitic.

În paralel, este util de înțeles și ce înseamnă un partid progresist, pentru că termenul „woke” este adesea asociat cu această orientare.

Un partid progresist este, în general, unul care susține reforme sociale și extinderea drepturilor civile, plecând de la ideea că societatea poate fi îmbunătățită prin schimbare și adaptare. Asta include politici legate de egalitate, protecția minorităților, educație sau mediu. În Europa, astfel de partide sunt de obicei mai liberale din punct de vedere social și mai deschise la diversitate.

Ce partide din România sunt etichetate ca fiind progresiste

În România, eticheta de „progresist” nu este folosită oficial foarte des de partide, dar în practică ea este aplicată unor formațiuni care susțin politici mai liberale social și reforme moderne.

Cel mai frecvent, partidele descrise ca progresiste sunt Uniunea Salvați România (USR) și SENS ( Sănătate, Educaţie, Natură, Sustenabilitate). Acestea promovează teme precum reforma statului, transparența, drepturile civile și, în anumite cazuri, poziții mai deschise față de minorități și politici europene. Nu este progresist în sens clasic de stânga economică, dar este considerat progresist mai ales pe zona socială și instituțională.

Uneori, și Partidul Național Liberal (PNL) este asociat parțial cu idei progresiste, dar mai ales pe zona economică (liberalism economic), nu neapărat social. Pe partea socială, PNL este mai mixt și uneori chiar conservator.

Partidul Social Democrat (PSD), nu este de obicei considerat progresist în sens occidental, pentru că are poziții mai tradiționale pe teme sociale.

În contrast, partide precum Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) sau S.O.S. România sunt explicit conservatoare și folosesc frecvent termenul „woke” în sens critic.

Ce înseamnă „woke” astăzi în politică

În prezent, sensul termenului s-a schimbat și s-a politizat puternic. Există două moduri principale în care este folosit:

Sens pozitiv (mai rar în România)

preocupare pentru drepturile omului

susținerea egalității

lupta împotriva discriminării

Sens negativ (cel mai frecvent în România)

În discursul politic românesc, „woke” este folosit mai ales ca o critică. Politicienii îl folosesc pentru a descrie:

idei progresiste considerate exagerate

corectitudine politică dusă prea departe

influențe occidentale percepute ca nepotrivite pentru România

activism social perceput ca radical