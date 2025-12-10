Ce înseamnă progresismul în politică și care sunt în România partidele progresiste

2 minute de citit Publicat la 07:00 10 Dec 2025 Modificat la 07:00 10 Dec 2025

Termenul „progresism” apare tot mai des în discursul public, însă mulți români caută încă să înțeleagă ce înseamnă progresism, ce politici presupune și ce partide promovează această orientare. În timp ce scena politică europeană este marcată de ascensiunea formațiunilor progresiste, România are doar câteva partide care urmează direct sau indirect această doctrină.

Ce înseamnă progresism

Progresismul este o orientare politică ce promovează modernizarea societății, extinderea drepturilor civile, reducerea inegalităților și adaptarea instituțiilor la problemele actuale. Esența progresismului este ideea că statul și societatea trebuie să evolueze constant prin politici bazate pe știință, incluziune socială și egalitate de șanse.

Valorile centrale ale progresismului includ:

respect pentru drepturi și libertăți individuale;

protecția minorităților și politici anti-discriminare;

modernizarea statului, digitalizare, transparență;

investiții în educație, sănătate și inovație;

protecția mediului și tranziția verde;

echitate socială și sprijin pentru grupurile vulnerabile.

Care sunt măsurile progresiste

Politicile considerate progresiste diferă de la țară la țară, dar în general includ:

Drepturi civile extinse – protecția minorităților, legislație anti-discriminare, egalitate de gen, drepturi LGBTQ+.

Politici sociale moderne – acces la sănătate pentru toți, salariu minim decent, condiții de muncă mai bune, sprijin pentru familiile vulnerabile.

Educație orientată spre viitor – digitalizare, adaptarea programelor școlare, formare continuă.

Protecția mediului – energie regenerabilă, reducerea poluării, politici climatice ambițioase.

Modernizarea administrației – digitalizare completă, debirocratizare, anticorupție, eficientizarea instituțiilor publice.

Justiție socială și incluziune – programe anti-sărăcie, susținerea comunităților marginalizate.

Partide progresiste din România și din Europa

Partide progresiste din România

În România, doar câteva partide pot fi considerate progresiste, fie prin programele lor, fie prin discursul public:

USR (Uniunea Salvați România) – promovează modernizarea statului, digitalizare, anticorupție, protecția mediului și drepturi civile.

REPER – poziționat ca partid liberal-progresist, cu agendă europeană, ecologistă și pro-drepturi civile.

Partidul SENS (Sănătate, Educație, Natură, Sustenabilitate) – formațiune nouă, cu orientare clar progresistă, pro-europeană, axată pe sustenabilitate, egalitate, protecția mediului, incluziune și drepturi civile extinse.

Partidul Verde – reprezentant al mișcării verzilor europeni, cu focus pe ecologie, tranziție verde și politici sociale.

Aceste partide promovează teme moderne și progresiste, însă influența lor pe scena politică diferă semnificativ.

Partide progresiste din Europa

La nivel european, progresismul este reprezentat de formațiuni cu tradiție, dar și de mișcări noi:

SPD (Germania) – centru-stânga modern, susținător al politicilor sociale și tranziției verzi.

Labour Party (Marea Britanie) – susține măsuri progresiste în economie, sănătate și protecția drepturilor civile.

La République En Marche! (Franța) – partid liberal-progresist, pro-european.

Verzii europeni – Germania, Austria, Olanda, Belgia – printre cele mai puternice formațiuni progresiste axate pe mediu și drepturi civile.

Podemos (Spania) – progresism de stânga, puternic axat pe justiție socială.

Partidele social-democrate nordice – modele pentru politicile progresiste moderne în educație, sănătate și echitate socială.