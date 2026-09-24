De ce a murit fiul lui Cindy Crawford: Ultimele zile din viața lui Presley Gerber, rezultatul autopsiei și primul mesaj al familiei

7 minute de citit Publicat la 16:06 24 Sep 2026 Modificat la 16:06 24 Sep 2026

Presley Gerber împreună cu sora sa, Kaia, mama, Cindy Crawford și tatăl, milionarul Rande Gerber, în 2017. Sursa foto: Hepta

Presley Gerber, fiul celebrului model Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber, a murit la doar 27 de ani, în dimineața zilei de 20 septembrie 2026. Tânărul se afla într-un centru de recuperare din Santa Monica, California, unde ajunsese cu doar câteva ore înainte de moarte.

Deși autopsia a fost efectuată, cauza oficială a morții nu a fost încă stabilită. Medicul legist din Los Angeles a precizat că rezultatul a fost amânat până la efectuarea unor teste suplimentare.

Între timp, poliția din Santa Monica investighează decesul.

Ultimele ore din viața lui Presley Gerber

Potrivit informațiilor obținute de Los Angeles Times, Presley Gerber s-ar fi internat la centrul de recuperare în jurul orei 22:00, sâmbătă, 19 septembrie, cu aproximativ 12 ore înainte de moarte.

În dimineața următoare, la aproximativ 9:35, serviciile de urgență au primit un apel privind un caz de stop cardiac. În comunicările radio ale serviciilor de urgență a apărut și referirea la o posibilă supradoză.

Echipajele de intervenție au ajuns la centrul din Santa Monica, unde l-au găsit pe Gerber fără reacție. El a fost declarat mort la ora 9:45.

Poliția a anunțat ulterior că investighează decesul ca pe o posibilă supradoză, însă a precizat că nu există, până în acest moment, indicii privind o crimă.

Informațiile despre apelurile de urgență au fost confirmate și de presa americană, inclusiv de PEOPLE, care a relatat că în dispeceratele din dimineața respectivă apar referiri atât la stop cardiac, cât și la o posibilă supradoză.

Ultimele zile din viața lui Presley Gerber: „Nu mai era el”

În ultimele zile înainte de moarte, Presley Gerber pare să fi trecut printr-o perioadă dificilă, în care încerca din nou să-și țină sub control problemele legate de dependență și sănătatea mintală. Potrivit unei surse citate de Page Six, apropiații observaseră că Presley „nu mai era el însuși” în săptămânile dinaintea morții.

Era descris ca fiind preocupat de lipsa unui scop în viață și de problemele sale de încredere în sine, dar, în același timp, își dorea să scape de dependență și să-și pună viața în ordine. În zilele premergătoare morții, el ar fi petrecut timp cu familia, inclusiv cu tatăl său, Rande Gerber.

Presley nu ascunsese în ultimii ani faptul că se lupta cu probleme de sănătate mintală și consumul de substanțe. În martie, el publicase imagini din Mexic și povestise despre un tratament cu ibogaină, pe care îl încercase în contextul luptei sale cu dependența.

Cu toate acestea, în weekendul în care a murit, Presley a decis să intre din nou într-un centru de tratament. Potrivit relatărilor publicate ulterior, el s-a prezentat sâmbătă, 19 septembrie, în jurul orei 22:00, la Resolutions Living, un centru rezidențial din Santa Monica. Nu este clar ce tratament urma sau care a fost motivul exact pentru internarea din acea seară.

Presley ar fi avut nevoie de sprijin permanent în perioada anterioară. Potrivit unor surse citate de TMZ, el beneficia în lunile dinaintea decesului de un „sober coach” care îl însoțea frecvent și îi oferea sprijin 24 de ore din 24. Nu se știe însă dacă acesta se afla cu Presley în weekendul în care a ajuns la centrul din Santa Monica.

La mai puțin de 12 ore după internare, situația s-a transformat într-o urgență medicală. Duminică dimineața, în jurul orei 9:35, autoritățile au primit un apel privind o posibilă supradoză. Informațiile transmise prin dispecerat făceau referire și la un stop cardiac. Când polițiștii au ajuns la centru, Presley era inconștient, iar încercările de salvare nu au avut succes. A fost declarat mort aproximativ zece minute mai târziu.

Au apărut între timp și detalii despre locul în care a fost găsit Presley. Potrivit unor surse citate de TMZ, trupul său a fost descoperit într-un dormitor al centrului, în apropierea patului, dar nu pe pat. Publicația precizează că nu au fost oferite detalii despre poziția exactă în care a fost găsit. Aceleași surse au spus că Presley părea să fie sub influența unei substanțe atunci când a ajuns la centru, însă informația nu stabilește ce substanță ar fi fost implicată și nici nu reprezintă rezultatul unei analize toxicologice.

Un alt detaliu apărut în relatările despre anchetă este că fentanilul nu fusese identificat până atunci ca element al investigației, însă testele toxicologice ale medicului legist sunt cele care pot stabili ce substanțe se aflau efectiv în organismul lui Presley în momentul morții.

Ce a arătat autopsia lui Presley Gerber

Autopsia a fost efectuată de un medic legist al Departamentului de Medicină Legală al comitatului Los Angeles.

Rezultatul însă nu oferă încă răspunsul la întrebarea care îi preocupă pe apropiați și pe fanii familiei: de ce a murit Presley Gerber?

În documentele medicului legist, cauza și modul morții sunt în continuare trecute ca fiind „deferred”, adică amânate.

Potrivit Departamentului de Medicină Legală din Los Angeles, au fost solicitate investigații și teste suplimentare înainte ca medicul legist să poată stabili cauza decesului. Instituția nu a precizat ce analize sunt efectuate, deoarece ancheta este în desfășurare.

Medicii legiști au avertizat că în astfel de cazuri rezultatul final poate dura câteva luni.

Prin urmare, autopsia nu a confirmat oficial că Presley Gerber a murit în urma unei supradoze.

Supradoza este ipoteza investigată de poliție în urma circumstanțelor în care a fost găsit Gerber și a apelurilor la serviciile de urgență. Confirmarea medicală ar putea veni abia după finalizarea testelor toxicologice și a celorlalte investigații.

Ce spune familia lui Presley Gerber

La scurt timp după apariția informațiilor despre moartea lui Presley, familia a transmis primul mesaj public.

Un reprezentant al lui Cindy Crawford, Rande Gerber și Kaia Gerber a transmis că familia cere intimitate în această perioadă extrem de dificilă și dureroasă.

Mesajul a fost scurt și nu a făcut referire la cauza morții lui Presley.

Cindy Crawford și Rande Gerber sunt căsătoriți din 1998 și au doi copii: Presley și Kaia.

La câteva zile după moartea lui Presley, surse citate de PEOPLE au descris-o pe Cindy Crawford drept „heartbroken” (n.r. cu inima frântă), în timp ce familia încearcă să facă față pierderii.

Presley Gerber vorbise despre dependență și sănătatea mintală

Înainte de moarte, Presley Gerber nu ascunsese faptul că s-a confruntat cu probleme legate de sănătatea mintală și consumul de substanțe.

Într-un podcast din 2023, el a vorbit despre depresie, atacuri de panică și dificultățile pe care le întâmpinase în încercarea de a-și îmbunătăți starea.

Gerber a folosit, de asemenea, rețelele sociale pentru a vorbi despre propria experiență și despre recuperare.

El își descrisese public lupta cu dependența și încercările de a găsi forme de tratament care să îl ajute.

În lunile dinaintea morții, Presley a continuat să vorbească despre procesul său de recuperare. În 2026, el a făcut inclusiv referire la experiența cu ibogaina, o substanță psihedelică pe care o încercase în contextul problemelor sale legate de dependență.

Sora lui, Kaia Gerber, vorbise recent despre lupta fratelui său

Cu doar aproximativ o lună înainte de moartea lui Presley, sora sa, Kaia Gerber, a vorbit public despre problemele lui cu dependența.

Într-un interviu pentru Vogue, Kaia a descris lupta fratelui ei cu dependența ca pe o experiență care a afectat familia timp de mai mulți ani.

Declarațiile au căpătat o semnificație aparte după moartea lui Presley, mai ales în contextul faptului că acesta se afla într-un centru de recuperare în momentul decesului.

Ce se știe cu certitudine despre moartea lui Presley Gerber

În acest moment, există câteva informații confirmate oficial:

Presley Gerber a murit pe 20 septembrie 2026, la vârsta de 27 de ani.

Decesul a avut loc într-un centru de recuperare din Santa Monica.

A fost efectuată o autopsie.

Medicul legist nu a stabilit încă oficial cauza și modul morții.

Sunt necesare teste și investigații suplimentare.

Poliția din Santa Monica investighează moartea ca pe o posibilă supradoză.

Autoritățile au precizat că nu există, în acest moment, indicii privind o crimă.

Familia a cerut public respect pentru intimitatea sa.

Astfel, deși circumstanțele morții și apelurile la serviciile de urgență au determinat poliția să investigheze ipoteza unei supradoze, nu există încă un verdict toxicologic oficial care să stabilească faptul că o supradoză a fost cauza morții.

Rezultatul final al medicului legist este cel care va putea lămuri această întrebare.

Pentru familia Cindy Crawford și Rande Gerber, tragedia vine după ani în care Presley vorbise deschis despre propriile probleme și despre încercările sale de a se recupera. Avea 27 de ani.

Persoanele care suferă de depresie și anxietate pot găsi sprijin în abordarea sănătății mintale și emoționale, la primul hub antidepresie din România, la TEL VERDE 0374.456.420, disponibil 24 de ore din 24. De asemenea, cei care prezintă impulsuri suicidale, sau familiile acestora, pot găsi asistență la Alianța Română de Prevenție a Suicidului, la telefon 0800 801 200, în zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică, sau, 24/7, prin email la [email protected]