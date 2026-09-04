Noi taxe pentru bugetul UE de 2.000 de miliarde de euro. Oficialii europeni insistă că fără ele nu se poate

4 minute de citit Publicat la 21:40 04 Sep 2026 Modificat la 21:40 04 Sep 2026

Noi taxe pentru bugetul UE de 2.000 de miliarde de euro. Oficialii europeni insistă că fără ele nu se poate. Foto: Getty Images

Oficiali de rang înalt din Comisia Europeană, Consiliul European și Parlamentul European spun că următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene nu poate fi suficient de ambițios fără noi surse consistente de venit. Ideea unor taxe și contribuții la nivel european revine astfel în centrul negocierilor, în ciuda opoziției unor state membre care cer mai multă prudență fiscală, scrie Euronews.

Discuția despre noile „resurse proprii” ale UE, adică venituri care să intre direct în bugetul european, a dominat reuniunea informală a miniștrilor Afacerilor Europene, desfășurată joi și vineri la Dublin. Miza este viitorul Cadru Financiar Multianual, bugetul Uniunii pentru perioada 2028–2034, estimat la aproximativ 2.000 de miliarde de euro.

„Problema resurselor proprii este o condiție absolut necesară pentru adoptarea acestui buget”, a declarat ministrul francez pentru Afaceri Europene, Benjamin Haddad.

El a spus că prioritatea Franței este păstrarea unui pachet de venituri cât mai apropiat de ceea ce a propus inițial Comisia Europeană.

„Discutăm despre resurse proprii care se bazează, în esență, pe actori din afara Uniunii Europene pentru a genera banii necesari finanțării acestui Cadru Financiar Multianual”, a explicat Haddad.

Statele „frugale” vor un buget mai mic

Presiunile pentru un buget mai mare, susținut de noi venituri la nivel european, au crescut după reluarea negocierilor de după vacanța de vară. Săptămâna trecută, mai multe state considerate „frugale” s-au reunit la Berlin.

Aceste țări, care se numără printre cei mai mari contributori neți la bugetul Uniunii, cer reducerea dimensiunii generale a bugetului și sunt sceptice că noile resurse proprii ar aduce venituri suficient de mari.

Franța și Spania resping însă această abordare, la fel ca mai mulți lideri ai instituțiilor europene, care susțin că UE are nevoie de un buget mai mare și de venituri proprii mai solide.

„Uniunea Europeană trebuie să aibă resurse proprii reale și noi, care să permită creșterea ambiției bugetului”, a spus Fernando Sampedro, secretar de stat spaniol pentru UE.

El a adăugat că Uniunea ar trebui să ia în calcul și prelungirea mecanismului Next Generation EU.

„Provocările sunt mai mari decât în trecut. Nu putem face mai mult cu mai puțin. Este momentul să livrăm, iar asta presupune un buget ambițios. Modalitatea ar fi prin resurse proprii, noi datorii comune și prelungirea actualei datorii”, a spus oficialul spaniol.

UE vrea un acord până la sfârșitul anului

Statele membre încearcă să ajungă la un acord asupra viitorului buget până la finalul acestui an, pentru a evita împingerea negocierilor în 2027, când în mai multe țări europene sunt programate alegeri.

Franța, Italia, Polonia, Finlanda, Grecia, Spania, Slovacia și Estonia sunt printre statele care intră într-un an electoral, ceea ce ar putea complica și mai mult negocierile.

„Mesajul pentru toată lumea este clar și cred că este din ce în ce mai clar pentru toți: trebuie să ajungem la un acord asupra următorului buget pe termen lung al UE până la sfârșitul anului”, a declarat vineri ministrul irlandez pentru Afaceri Europene, Thomas Byrne.

Și președintele Consiliului European, António Costa, a insistat că noile surse de venit vor trebui să facă parte din înțelegerea finală.

„Un pachet echilibrat și ambițios de așa-numite noi resurse proprii, adică noi fluxuri de venituri pentru Uniunea Europeană, va fi o parte esențială a acordului general”, a spus Costa, aflat vineri într-o vizită în Cipru.

Parlamentul European cere și mai mulți bani

Parlamentul European vrea o creștere cu 10% a principalelor capitole din buget și cere ca rambursarea împrumuturilor luate pentru fondul european de redresare după pandemia de COVID-19 să fie ținută în afara bugetului obișnuit.

Eurodeputata Carla Tavares, din Portugalia, spune că noile venituri sunt necesare pentru a finanța atât prioritățile noi, cât și politicile tradiționale ale Uniunii.

„Este foarte important să lucrăm la noi resurse proprii pentru a avea condițiile necesare susținerii noilor priorități ale Uniunii Europene, cum ar fi competitivitatea, securitatea și apărarea, dar și a politicilor tradiționale, precum coeziunea, agricultura și pescuitul”, a spus aceasta.

Comisia Europeană a inclus deja un set de noi resurse proprii în propunerea inițială de buget, însă mai multe state membre s-au opus.

Comisarul european pentru buget, Piotr Serafin, susține că Europa are nevoie de investiții masive dacă vrea să rămână competitivă și să-și păstreze influența.

„Astăzi avem nevoie de o transformare a întregii economii europene. Dacă noi, europenii, vrem ca acest continent să-și decidă singur destinul și în viitor, trebuie să avem o economie puternică și trebuie să investim în competitivitatea noastră”, a spus Serafin.

Comisarul a repetat în mai multe rânduri că noile resurse proprii sunt necesare pentru un buget suficient de mare, capabil să susțină investiții atât în domenii strategice, cât și în sectoarele tradiționale.

Parlamentul European a venit și cu trei idei alternative de venituri, despre care Comisia estimează că ar putea aduce până la 11 miliarde de euro pe an.

António Costa încearcă să afle „liniile roșii” ale statelor

Președintele Consiliului European se află în această perioadă într-un turneu prin statele membre pentru a discuta direct despre viitorul buget. În primele două săptămâni, António Costa s-a întâlnit cu liderii din Slovacia, Estonia, Lituania, Letonia, Cehia, Luxemburg, Croația, Ungaria, România, Bulgaria, Grecia, Cipru și Slovenia. Săptămâna viitoare urmează întâlniri în Polonia, Germania, Malta, Spania, Portugalia și Finlanda.

Costa nu va merge în Suedia, unde pe 13 septembrie au loc alegeri, iar rezultatul ar putea aduce la putere un guvern și mai strict în privința cheltuielilor europene.

Scopul acestui turneu este de a afla care sunt „liniile roșii” ale fiecărui stat și cât de departe pot merge negocierile.

Guvernul irlandez, care coordonează în prezent discuțiile dintre statele membre la Bruxelles, ar urma să vină cu un nou text de compromis înainte de jumătatea lunii octombrie, când liderii UE se vor reuni la Bruxelles.

Potrivit informațiilor Euronews, compromisul ar urma să includă și un pachet privind noile resurse proprii.

Pentru adoptarea finală a bugetului este nevoie de acordul tuturor celor 27 de state membre și de aprobarea Parlamentului European.