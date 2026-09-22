Kit fotovoltaic în 2026: de ce aproape toți greșesc dimensionarea, nu brandul

Cum alegi corect un sistem fotovoltaic pentru casă, de la dimensionarea în funcție de consum și alegerea configurației până la montaj, preț, finanțare și garanție. Sursa foto: energyfix.ro

Cei mai mulți oameni care își cumpără primul sistem solar petrec săptămâni comparând mărci de panouri. Jinko sau Canadian? Deye sau Solis? E o discuție interesantă, dar aproape irelevantă. Greșeala care chiar costă bani nu e brandul. E câți kilowați pui pe casă și de la cine iei tot pachetul.

Ce pui, de fapt, în coș

Un kit fotovoltaic serios nu e o grămadă de cutii livrate la poartă. E un sistem gândit să funcționeze împreună: panourile, invertorul care face curentul folosibil în casă, structura care le ține pe acoperiș, cablurile, protecțiile și, dacă vrei independență și noaptea, bateriile. Sună evident, dar aici se pierd oamenii — cumperi de la trei magazine diferite ca să prinzi cel mai bun preț la fiecare piesă, iar când vine montatorul jumătate nu se potrivesc.

De-asta merită să iei totul dintr-o singură sursă. Un kit fotovoltaic 10kw livrat ca soluție unitară vine cu componente potrivite din start și o singură garanție pe tot ansamblul. Dacă apare o problemă, ai un singur număr de sunat, nu trei firme care se arată una spre alta.

Al doilea lucru care sperie lumea nu e tehnologia, ci suma de plătit dintr-o dată. Puțini au 40.000 de lei pe masă. Aici intervine varianta cu finanțare: un kit fotovoltaic în rate mută întrebarea de la „îmi permit acum?" la „cât plătesc lunar față de cât scad la factură?". De multe ori rata e apropiată sau chiar sub economia de la energie, așa că sistemul se plătește din banii pe care oricum îi dădeai furnizorului.

Și al treilea, cel mai des ignorat: montajul. Cel mai bun echipament rămâne un morman de cutii scumpe dacă e prins prost pe acoperiș. Când ajungi la montaj panouri fotovoltaice, diferența dintre o echipă bună și una slabă se vede în ani — prinderi care țin la vânt și zăpadă, cabluri protejate cum trebuie, invertor setat să scoată maximul. Un montaj făcut prost o dată te costă de mai multe ori.

Astea trei — pachet unitar, plata pe care ți-o permiți și montaj serios — contează mai mult decât orice ceartă despre ce marcă de panou e „cea mai bună". Restul articolului le ia pe rând.

Câți kW? Uită-te la factură, nu la acoperiș

Regula pe care o încalcă toată lumea: mărimea sistemului se calculează din consumul tău, nu din cât loc ai pe acoperiș. O casă obișnuită din România consumă undeva între 4.000 și 6.000 kWh pe an. Un sistem de 5 kW produce cam atât. Unul de 10 kW urcă spre 12.000-13.000 kWh anual, adică mult peste ce consumă o gospodărie medie.

De ce ai lua mai mult decât consumi acum? Pentru că peste doi-trei ani probabil bagi o pompă de căldură, poate o mașină electrică, poate un aer condiționat în plus. Consumul crește. Un sistem de 10 kW îți lasă marja aia, iar surplusul din vară îl trimiți în rețea și îl recuperezi iarna, ca prosumator. Mai e un detaliu legal de reținut: până în 10-11 kW racordarea e simplă pentru persoane fizice. Peste, apar avize și hârtii în plus.

Monofazat sau trifazat

Depinde ce branșament ai. Consum normal de casă, branșament monofazat? Un 10 kW monofazat e exact ce trebuie. Ai branșament trifazat, atelier, stație de încărcare sau pompă de căldură pe trei faze? Atunci varianta trifazată, ca să echilibrezi consumul. Nu ghici singur — orice montator care își face treaba se uită la tabloul tău înainte să-ți dea o ofertă. Dacă îți aruncă un preț fără să întrebe nimic despre casă, ăsta e primul semn că fugi.

Prețul: aici se ascunde toată șmecheria

Două oferte pot arăta identic pe hârtie și să fie complet diferite. Un preț cinstit pentru un kit la cheie acoperă echipamentele, montajul, punerea în funcțiune și, de cele mai multe ori, ajutorul cu dosarul de prosumator.

Ofertele „de la 12.000 de lei" care par prea bune ca să fie adevărate de obicei chiar sunt. Sapi puțin și afli că montajul e separat. Structura, separat. TVA-ul, uneori nici măcar afișat. Întreabă direct: ce include prețul ăsta și ce mai plătesc pe deasupra? Dacă răspunsul e vag, ai aflat ce voiai să afli.

Despre rate, mai în detaliu

Finanțarea are cel mai mult sens tocmai la sistemele mari, de 10 kW, unde investiția e serioasă dar și economia lunară e pe măsură. Un singur sfat înainte să semnezi: citește dobânda efectivă, nu rata afișată în reclamă, verifică comisioanele și vezi dacă poți plăti anticipat fără să te penalizeze. Adică fix ce ai verifica la orice credit.

Ce să ceri înainte să dai banii

Un instalator bun începe cu întrebări, nu cu un preț. Vrea să vadă factura ta pe ultimul an și tipul acoperișului. Îți dă o listă clară cu ce echipamente pune, cu puteri și mărci, nu doar „panouri premium". Îți spune un termen de montaj și îți dă o garanție pe tot sistemul. Autorizarea ANRE e obligatorie, dar nu te opri acolo — contează experiența reală pe case ca a ta.

Pe scurt

Kitul bun nu e cel mai ieftin. E cel dimensionat pe consumul tău real și livrat ca un întreg, cu montaj și garanție incluse. Pentru majoritatea caselor din 2026, 10 kW e punctul dulce, iar rata lunară face investiția digerabilă. Nu compara oferte după numărul mare de pe prima pagină. Compară-le după ce scrie cu litere mici, la include. Acolo se decide dacă ai făcut o afacere bună sau nu.