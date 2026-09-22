Vacante exotice in 2027: de ce romanii aleg Thailanda si Bali

Thailanda și Bali devin tot mai populare printre turiștii români care caută vacanțe exotice ce combină plaja, explorarea și experiențele locale. Sursa foto: shutterstock

Vacanțele la mare distanță nu mai sunt privite de români ca ceva rezervat unei singure ocazii speciale. Thailanda, Bali și alte destinații din Asia apar tot mai des în planurile de călătorie, iar modul în care sunt rezervate aceste vacanțe s-a schimbat. Turiștii compară mai atent perioadele, hotelurile și variantele de zbor și sunt mai interesați de itinerarii care combină plaja cu experiențele locale.

„Oamenii vor din ce în ce mai mult un echilibru: plajă frumoasă, ceva de vizitat prin apropiere și, evident, siguranță — fără să dea o avere pe asta”, spune Alina Covaciu, senior travel advisor. „Vedem și mai multe cereri pentru vacanțe de 10-12 nopți sau pentru combinații între două zone. Dacă tot zboară atât de departe, oamenii vor să profite mai mult de călătorie.”

Thailanda rămâne una dintre cele mai accesibile alegeri

Pentru cei care vor să combine câteva zile de explorare cu relaxarea la plajă, Thailanda rămâne una dintre destinațiile cel mai ușor de construit în funcție de buget și perioada disponibilă.

O vacanță în Thailanda poate însemna foarte multe lucruri: câteva zile în Bangkok și apoi plajă, un sejur într-un singur resort sau un traseu prin mai multe zone ale țării.

Phuket, Krabi și Koh Samui se numără printre cele mai cunoscute opțiuni, dar experiența diferă destul de mult de la o zonă la alta.

Patong, în Phuket, este pentru cei care vor restaurante, magazine, viață de noapte și multă animație. Krabi are un ritm mai liniștit și un peisaj spectaculos, cu stânci calcaroase, insule și plaje care pot fi descoperite în excursii de o zi. Koh Samui vine cu avantajul unui sezon diferit față de coasta Andaman și cu o ofertă foarte bună de resorturi.

Perioada aleasă contează mult. Pentru Phuket, Krabi și Khao Lak, lunile dintre noiembrie și aprilie sunt, în general, cele mai potrivite pentru plajă. Koh Samui, aflată în Golful Thailandei, are o sezonalitate diferită și poate deveni o variantă interesantă inclusiv în lunile de vară.

Tocmai această diversitate face ca Thailanda să poată fi luată în calcul în mai multe perioade ale anului, fără ca toate regiunile să fie tratate ca o singură destinație cu același sezon.

Bali atrage turiștii care vor mai mult decât plajă

Bali are un profil diferit. Plajele sunt importante, dar rareori sunt singurul motiv pentru care turiștii aleg insula.

Mulți combină câteva zile de relaxare în sud cu Ubud, temple, terase de orez, restaurante și experiențe locale. Pentru cupluri, luna de miere sau aniversări, insula are și avantajul unei game foarte largi de hoteluri și vile cu servicii premium.

Un sejur în Bali poate fi construit, de exemplu, în jurul zonelor Nusa Dua sau Jimbaran pentru partea de plajă, completate de câteva zile în interiorul insulei.

Nusa Dua este cunoscută pentru resorturile mari, plajele amenajate și serviciile foarte bine organizate. Jimbaran are o atmosferă ceva mai relaxată, restaurante pe plajă și acces bun către sudul insulei.

Pentru cei care vor să descopere mai mult, Bali poate fi și punctul de plecare pentru un itinerar mai amplu prin Indonezia.

O singură destinație nu mai este întotdeauna suficientă

Una dintre schimbările pe care consultanții de turism le observă este interesul pentru vacanțe mai complexe.

După prima călătorie în Asia, mulți turiști revin, dar nu neapărat în același format. În locul unui sejur clasic de șapte nopți apar combinații precum Bangkok și Phuket, Singapore și Bali sau trasee prin două-trei insule indoneziene.

Uneori diferența o fac chiar câteva zile adăugate la începutul sau la finalul călătoriei. Dacă zborul presupune oricum multe ore și una sau două escale, includerea unui oraș precum Bangkok sau Singapore poate transforma vacanța într-o experiență mult mai variată.

Din acest motiv, itinerariile personalizate au devenit o parte importantă a cererilor pentru destinațiile exotice. Nu mai este vorba doar despre alegerea unui hotel, ci despre felul în care se leagă zborurile, transferurile, experiențele și zilele de relaxare.

Când rezervi poate conta aproape la fel de mult ca unde mergi

La destinațiile îndepărtate, costul vacanței este influențat puternic de biletele de avion. De aceea, momentul rezervării poate face diferența atât la preț, cât și la variantele disponibile.

Cei care rezervă din timp au, de regulă, mai multe opțiuni pentru orarele de zbor, tipurile de camere și hotelurile bine cotate. Pe măsură ce se apropie perioada de plecare, disponibilitatea poate deveni mai importantă decât eventuala reducere de ultim moment.

Pentru începutul lui 2027, turiștii care își stabilesc din timp perioada au astfel mai multă libertate să aleagă traseul și hotelurile potrivite, în loc să construiască vacanța în jurul variantelor rămase disponibile.

Last minute-ul nu dispare, dar funcționează mai bine pentru cei flexibili în privința datelor, hotelului sau chiar a destinației.

Dincolo de hotel și plajă contează cât de simplă este călătoria

Pentru cine merge pentru prima dată în Asia, întrebările nu se opresc la „care este cea mai frumoasă plajă?”.

Contează conexiunile aeriene, transferurile, cât de simplu te poți deplasa între zone, calitatea hotelurilor și accesul la servicii turistice bine puse la punct.

Thailanda are avantajul unei infrastructuri turistice dezvoltate și al unor conexiuni bune între principalele regiuni. Bali, la rândul său, oferă foarte multe variante de cazare și experiențe într-un teritoriu relativ compact, ceea ce permite construirea unei vacanțe variate fără un traseu complicat.

Pentru 2027, interesul pare să se îndrepte tocmai spre acest tip de călătorie: suficient de exotică încât să simți că ai ajuns departe, dar suficient de bine organizată încât vacanța să nu devină o succesiune de probleme logistice.

Iar pentru cei care au trecut deja de prima experiență în Asia, următoarea întrebare nu mai este neapărat „Thailanda sau Bali?”, ci „cu ce le combinăm data viitoare?”.