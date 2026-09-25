Un Audi A6, de aproape 30.000 de euro, a fost confiscat de poliţişti la vama Albiţa. Maşina era căutată de autorităţile din Franţa

Un Audi A6, de aproape 30.000 de euro, a fost confiscat de poliţişti la vama Albiţa. Sursa foto: Poliţia de Frontieră

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa au descoperit la un control şi au reținut pentru continuarea cercetărilor un Audi A6 în valoare de aproape 30.000 de euro, din cauză că maşina figura în bazele de date ca fiind probă în cadrul procedurilor penale, în Franța. Şoferul a spus că a cumpărat maşina de la o femeie şi că nu ştia nimic.

"În data de 24 septembrie a.c., în jurul orei 13:20, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa-ITPF Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a ieși din țară, un bărbat cu cetățenie română și Republica Moldova, în vârstă de 25 de ani, care conducea un autoturism înmatriculat în România.

Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autoturismului, colegii noștri au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că acesta figurează în bazele de date ca fiind obiect căutat pentru a fi folosit ca probă în cadrul procedurilor penale, semnalare introdusă de autoritățile din Franța.

Cu privire la aspectele constatate, bărbatul a declarat că a cumpărat autoturismul de la o femeie, cetățean român, cu suma de 29.000 de euro și că nu are cunoștință despre faptul că acesta este furat sau implicat în vreun litigiu.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul, în valoare de peste 152.000 de lei, a fost reținut în vederea continuării cercetărilor", au transmis poliţiştii.

Sursa foto: Poliţia de frontieră

Cum pot verifica şoferii români dacă maşina pe care vor s-o cumpere figurează ca fiind furată

Şoferii care se întreabă dacă maşina second hand pe care vor s-o cumpere figurează ca fiind furată au o soluţie. Poliţia România le pune la dispoziţie o bază de date în care oamenii pot verifica o astfel de situaţie, în cazul unui autoturism înmatriculat deja în ţara noastră.

Înainte de a căuta în baza de date a Poliţiei Române, şoferii trebuie să ştie marca maşinii, numărul de înmatriculare, seria de caroserie şi categoria vehiculului.

Toate aceste date trebuie încărcate în "câmpurile" din aplicaţie, apoi softul va genera un răspuns, dacă maşina figurează ca fiind furată. Românii care i-au întrebat pe poliţişti despre situaţia unei maşini au fost direcţionaţi către această pagină.